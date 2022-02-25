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Сегодня, 01:10

Боярский считает, что «Зенит» засудили в матче против «Бетиса»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче против «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. «Зенит» явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!», — сказал Боярский «СЭ».

Ответный матч между командами завершился со счетом 0:0. Однако в 1/8 финала прошел «Бетис», который в первой встрече одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. На турнире из российских клубов остался только «Спартак».

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Михаил Боярский
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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