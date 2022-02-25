Боярский считает, что «Зенит» засудили в матче против «Бетиса»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче против «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. «Зенит» явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!», — сказал Боярский «СЭ».

Ответный матч между командами завершился со счетом 0:0. Однако в 1/8 финала прошел «Бетис», который в первой встрече одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. На турнире из российских клубов остался только «Спартак».