«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и не прошел в 1/8 финала Лиги Европы

Второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» завершился вничью со счетом 0:0.

Однако в 1/8 турнира проходит испанский клуб, который в первом матче обыграл питерский клуб со счетом 3:2.

В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. В составе «Зенита» желтую карточку заработал Клаудинью, а у «Бетиса» Гвидо Родригес.

Во втором промежутке времени «Зенит» на 46-й минуте отправил мяч в ворота соперника, но гол отменили, так как Александр Сутормин оказался в офсайде. Затем «сине-бело-голубые» заработали опасный штрафной, но Малком попал в стенку.

На 90-й минуте Дмитрий Чистяков забил «Бетису», но гол был отменен после просмотра VAR.