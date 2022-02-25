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«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и не прошел в 1/8 финала Лиги Европы

«Бетис» прошел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Reuters

Второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» завершился вничью со счетом 0:0.

Однако в 1/8 турнира проходит испанский клуб, который в первом матче обыграл питерский клуб со счетом 3:2.

В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. В составе «Зенита» желтую карточку заработал Клаудинью, а у «Бетиса» Гвидо Родригес.

Во втором промежутке времени «Зенит» на 46-й минуте отправил мяч в ворота соперника, но гол отменили, так как Александр Сутормин оказался в офсайде. Затем «сине-бело-голубые» заработали опасный штрафной, но Малком попал в стенку.

На 90-й минуте Дмитрий Чистяков забил «Бетису», но гол был отменен после просмотра VAR.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
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ФК Зенит
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