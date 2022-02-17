«Боруссия» дома потерпела поражение от «Рейнджерс»

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

В составе гостей забитыми мячами отметились Джеймс Тавернье, Альфредо Морелос и Джон Ланстрем. Еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Дан-Аксель Загаду.

У дортмундской команды голы на счету Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру.

Ответная игра пройдет 24 февраля в Глазго. Начало — 23:00 (мск).