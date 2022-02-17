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Сегодня, 22:40

«Боруссия» дома потерпела поражение от «Рейнджерс»

«Боруссия» проиграла «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
Карен Саркисян
Корреспондент
«Боруссия Д» — «Рейнджерс».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

В составе гостей забитыми мячами отметились Джеймс Тавернье, Альфредо Морелос и Джон Ланстрем. Еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Дан-Аксель Загаду.

У дортмундской команды голы на счету Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру.

Ответная игра пройдет 24 февраля в Глазго. Начало — 23:00 (мск).

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:4
Рейнджерс
Голы
Таверньер, 38 (0:1), Морелос, 41 (0:2), Ландстрем, 49 (0:3), Беллингем, 51 (1:3), Загаду, 54 (1:4), Рафаэл Геррейру, 82 (2:4)
Боруссия Д
Кобель Загаду Рафаэл Геррейру Хуммельс Аканджи (Шульц, 55 ) Дахуд Ройс (Рейниер, 82 ) Брандт (Рейна, 46 ) Беллингем Витсель (Мукоко, 46 ) Мален (Тиггес, 68 )
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Ландстрем Джэк (Рэмси, 86) Арибо (Камара, 86) Эрфилд (Сэндс, 66) Кент Морелос (Райт, 90+3)
Предупреждения
Загаду 73  -  Макгрегор 79
Судьи
Тюрпен (Франция)
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ФК Рейнджерс
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