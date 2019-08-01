Борис Игнатьев: "Счет 0:1 после первого матча – это не тот результат, который заставляет принять поражение как приговор"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что тульскому "Арсеналу" по силам выиграть в ответном матче Лиги Европы против "Нефтчи".

– Если бакинцы победили в гостях, то почему на это не способен "Арсенал"? Шансы выйти на следующий этап остаются у обеих команд, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Счет 0:1 после первого матча – это не тот результат, который заставляет склонить голову и просто принять поражение как приговор. Уверен, туляки поборются за место в следующем раунде.