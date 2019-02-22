Бибрас Натхо: "Разница в том, что "Олимпиакос" не забил, а "Динамо" забило"

Полузащитник "Олимпиакоса" Бибрас Натхо после поражения от киевского "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги европы (0:1) отметил, что его команда не реализовала свои отличные моменты. По его словам, команды равны, но киевляне в каких-то мелочах были лучше.

- Во втором тайме у нас было два-три прекрасных момента, - цитирует официальный сайт УЕФА Натхо. - Если бы мы их реализовали, ход игры поменялся бы. Разница в том, что мы не забили, а "Динамо" забило.

Думаю, это было противостояние двух примерно равных команд, но "Динамо" в каких-то мелочах было лучше и потому сыграет в следующем раунде. У них очень молодая талантливая команда, и я желаю им удачи.