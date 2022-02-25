«Боруссия» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Рейнджерс»

«Рейнджерс» сыграл вничью с «Боруссией» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла в Шотландии.

Защитник Джеймс Таверньер оформил дубль в составе «Рейнджерс». У дортмундской команды голы забили Джуд Беллингхем и Доньелл Мален.

В первой встрече дортмундцы на своем поле проиграли — 2:4.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.