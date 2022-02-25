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«Боруссия» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Рейнджерс»

«Боруссия» вылетела из Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
24 февраля. «Рейнджерс» — «Боруссия Д» — 2:2.
Фото Twitter

«Рейнджерс» сыграл вничью с «Боруссией» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла в Шотландии.

Защитник Джеймс Таверньер оформил дубль в составе «Рейнджерс». У дортмундской команды голы забили Джуд Беллингхем и Доньелл Мален.

В первой встрече дортмундцы на своем поле проиграли — 2:4.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:2
Боруссия Д

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
0
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