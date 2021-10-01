Баринов объяснил, почему играл с «Лацио» в обороне

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после поражения от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы отметил, что российская команда допускала много простых ошибок. Также он объяснил, почему играл в центре защиты.

«Думаю, было много простых ошибок, и второй гол со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но увы не получилось. Играть в центре обороны мне не сложно, но в целом, результат плохой.

Сейчас у нас нет центральных защитников, поэтому мне приходится играть", — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.