Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Баринов объяснил, почему играл с «Лацио» в обороне

00:05
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после поражения от «Лацио» (0:2) в Лиге Европы отметил, что российская команда допускала много простых ошибок. Также он объяснил, почему играл в центре защиты.

«Думаю, было много простых ошибок, и второй гол со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но увы не получилось. Играть в центре обороны мне не сложно, но в целом, результат плохой.

Сейчас у нас нет центральных защитников, поэтому мне приходится играть", — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.

Лацио — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Каррера назвал великой победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы
Семак отреагировал на информацию о недовольстве Барриоса своей позицией
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке матча
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд