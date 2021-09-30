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«Брага» обыграла «Мидтьюлланн», «Лудогорец» уступил «Црвене Звезде»

30 сентября 2021, 23:55
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«Брага» выиграла у «Мидтьюлланна» (3:1) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы в группе F.

В параллельной игре «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Лудогорец» (1:0).

Лига Европы

Группа F

2-й тур

«Брага» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (1:0)

«Лудогорец» (Болгария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1 (0:0)

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»