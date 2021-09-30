«Брага» обыграла «Мидтьюлланн», «Лудогорец» уступил «Црвене Звезде»
30 сентября 2021, 23:55
«Брага» выиграла у «Мидтьюлланна» (3:1) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы в группе F.
В параллельной игре «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Лудогорец» (1:0).
Лига Европы
Группа F
2-й тур
«Брага» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (1:0)
«Лудогорец» (Болгария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1 (0:0)
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