«Байер» разгромил «Селтик», Лунев остался в запасе
«Байер» победил «Селтик» (4:0) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.
Российский голкипер немецкого клуба Андрей Лунев остался в запасе. В другом матче группы «Бетис» на выезде победил «Ференцварош» (3:1).
Лига Европы
Группа G
2-й тур
«Ференцварош» (Венгрия) — «Бетис» (Испания) — 1:3 (1:1)
Голы: Фекир, 17 (0:1). Узуни, 44 (1:1). Уинго, 76 — в свои ворота (1:2). Тельо, 90+5 (1:3).
«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Блажич, С.Ммаэ, Ботка (Зубков, 82), Чивич, Уинго, Вечеи, Лайдуни (Лончар, 89), Закариассен (Нгуен, 61), Узуни, Ммаэ.
«Бетис» (Испания): Руй Силва, Бартра, Монтойя, Пеццела, Алекс Морено, Гуардадо, Фекир, Акуоку (Родригес, 57), Родри (Р.Гонсалес, 81), Хоакин (Тельо, 58), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 57).
Предупреждения: Акуоку, 41. Монтойя, 59. Родри, 79. Лайдуни, 87.
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
30 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
«Селтик» (Шотландия) — «Байер» (Германия) — 0:4 (0:2)
Голы: Хинкапье, 25 (0:1). Вирц, 35 (0:2). Аларио, 58 — с пенальти (0:3). Адли, 90+4 (0:4).
«Селтик» (Шотландия): Харт, Картер-Викерс, Ралстон, Старфельт, Рогич (Биттон, 67), Макгрегор (Маккарти, 66), Тернбулл (Айети, 74), Фуруяши (Якумакис, 74), Монтгомери, Жота, Абада.
«Байер» (Германия): Градецки, Та, Баккер, Фримпонг, Хинкапье, Арангис (Амири, 65), Демирбай, Вирц (Адли, 73), Аларио (Шик, 74), Диаби (Беллараби, 66), Паулинью (Рецос, 78).
Предупреждения: Баккер, 41. Рогич, 50. Картер-Викерс, 57.
Судья: Ди Белло (Италия).
30 сентября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».
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