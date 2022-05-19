«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: в финале Лиги Европы будет дополнительное время

В финале Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» завершился второй тайм. Счет в игре 1:1, поэтому команды сыграют дополнительное время — 2 тайма по 15 минут. Если и по их итогу будет ничья, болельщиков ждут пенальти.

В первом тайме команды голов не забили. В начале второй половины Джо Арибо вывел «Рейнджерс» вперед. Благодаря голу Рафаэля Борре «Айнтрахт» отыгрался на 69-й минуте.

Матч проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».