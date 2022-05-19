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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: в финале Лиги Европы будет дополнительное время

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
18 мая. «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Фото AFP

В финале Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» завершился второй тайм. Счет в игре 1:1, поэтому команды сыграют дополнительное время — 2 тайма по 15 минут. Если и по их итогу будет ничья, болельщиков ждут пенальти.

В первом тайме команды голов не забили. В начале второй половины Джо Арибо вывел «Рейнджерс» вперед. Благодаря голу Рафаэля Борре «Айнтрахт» отыгрался на 69-й минуте.

Матч проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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