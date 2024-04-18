18 апреля «Рома» дома примет «Милан» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Рома» — «Милан» будет доступна по подписке на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 21.45 мск. В эфире телеканала «Матч Премьер» покажут в онлайн-перекличке лучшие моменты из игры «Ромы» с «Миланом» и других поединков Лиги Европы 18 апреля.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию матчей «Рома» — «Милан» и «Аталанта» — «Ливерпуль». В матч-центре «СЭ» можно узнать о формальных событиях противостояния четвертьфинала Лиги Европы.

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы римляне в гостях обыграли «Милан» со счетом 1:0. Единственный гол забил Джанлука Манчини.