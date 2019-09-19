«Арсенал» разгромил «Айнтрахт», «Стандард» обыграл «Виторию»
«Арсенал» разгромил «Айнтрахт» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:0. В составе победителей Джозеф Уиллок, Букайо Сака и Пьер-Эмерик Обамеянг.
В другом матче дня «Стандард» обыграл «Виторию» — 2:0.
Лига Европы
Группа F
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Уиллок, 38 (0:1). Сака, 85 (0:2). Обамеянг, 87 (0:3).
«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 74), Кор, Костич, Соу, Камада, Дост (Гонсалу Пасьенсия, 66), Андре Силва.
«Арсенал» (Англия): Мартинес, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 81), Чемберс, Джака, Торрейра, Уиллок (Себальос, 72), Смит-Роу (Пепе, 60), Обамеянг, Сака.
Предупреждения: Хинтереггер, 12. Кор, 62. Уиллок, 63. Колашинац, 75. Чемберс, 83. Камада, 83.
Удаление: Кор, 79.
Судья: Масса (Италия).
19 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Лига Европы
Группа F
«Стандард Л» (Бельгия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:0 (0:0)
Голы: Анин, 66 — в свои ворота (1:0). Мпоку, 90+1 (2:0).
«Стандард Л» (Бельгия): Милинкович-Савич, Лаифис, Войвода, Гавори, Карсела-Гонсалес (Больевич, 85), Лимбомб (Ванхейсден, 81), Мпоку, Бастьен, Цимирот, Бокади, Эмон (Авенатти, 68).
«Витория Гимарайнш» (Португалия): Мигел Силва, Сако, Бондаренко, Тапсоба, Анин, Агу (Пепе I, 70), Лукас Эванжелиста (Андре Перейра, 77), Поа, Бонатини (Бруну Дуарте, 57), Давидсон, Рошинья.
Предупреждения: Бондаренко, 38. Карсела-Гонсалес, 61. Агу, 65. Войвода, 75.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
19 сентября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».
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