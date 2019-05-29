"Арсенал" объявил состав на финал Лиги Европы против "Челси"

"Арсенал" объявил состав на финальный матч Лиги Европы против "Челси". С первых минут встречу начнут хавбек Месут Езил и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Состав "Арсенала": Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Езил, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Лено, Лихтштайнер, Мустафи, Дженкинсон, Эль-Нени, Гендузи, Уиллок, Сака, Амаечи, Ивоби, Нкетиа, Уэлбек.

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