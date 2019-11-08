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Ари: «Рад трем очкам, но не нашей игре»

00:16
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Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Трабзонспором»? (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что в игре его команды не все получалось, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы были немного расслаблены в конце, — отметил Ари. — Соперник был не из самых сильных, но мы тоже сыграли не очень хорошо. Поэтому мы проанализируем этот матч, будем работать перед важной игрой с «Локомотивом». Нам надо побеждать, набирать очки.

— Не сыграли хорошо — что это значит? Чем не довольны?

— Я рад трем очкам, но не совсем рад, как сыграли. Было много пространства, у нас не всегда получалось хорошо контролировать мяч, делать передачи, но мы всегда знаем, что нам улучшать. Все нормально.

Краснодар — Трабзонспор

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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