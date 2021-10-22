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Александр Плутник прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Галатасараем»

00:17
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение своей команды матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Как результат? Вы все видели сами», — сказал Плутник.

Единственный мяч в этой игре на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Локомотив — Галатасарай

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»