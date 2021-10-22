Александр Плутник прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Галатасараем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение своей команды матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Как результат? Вы все видели сами», — сказал Плутник.

Единственный мяч в этой игре на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.