Александр Плутник прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Галатасараем»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение своей команды матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).
«Как результат? Вы все видели сами», — сказал Плутник.
Единственный мяч в этой игре на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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