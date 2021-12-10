Андрей Червиченко: «Если Виторию поменяют, это будет большей глупостью, чем замена Николича в «Локомотиве»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает глупостью возможную отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

9 декабря «Спартак» на выезде обыграл «Легию» (1:0) в матче Лиги Европы. Команда набрала 10 очков и заняла первое место в группе.

«Думал, что ничейку скатают, но добыли трудовую и заслуженную победу на жилах, — цитирует Червиченко «Комсомольская правда». — Блестящий финал и игра Селихова! Курьезно то, что «Спартак» занял первое место в группе. Такого и предположить никто не мог.

В начале и третье с натяжкой отдавали, но тем результат приятнее. В очередной раз «Спартак» доказал, что он непредсказуем и неординарен. Пока все думают, что красно-белые умерли и провалились окончательно, они показывают нечто невероятное".

Также экс-президент прокомментировал информацию о возможной отставке Витории.

«Помимо хорошей игры всех ребят, была хорошая работа тренера, — отметил он. — У Витории вообще нет нападения, проблемно в обороне, но он так выстроил игру, что смог победить по делу. Витория с тем материалом, который у него есть, умудряется обыгрывать лидера чемпионата Италии и занимать первое место в группе. С таким составом — это курьез. Если Виторию поменяют, это будет даже большей глупостью, чем замена Николича в «Локомотиве».