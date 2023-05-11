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Сегодня, 06:08

Аллегри: «Нужно очень постараться, чтобы обыграть «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Севилья» четырежды выигрывала Лигу Европы и дважды Кубок УЕФА. Они привыкли к таким ситуациям, они — специалисты по этому турниру. Нужно очень постараться, чтобы их обыграть.

В этом году мы заматерели и стали сильнее. У нас осталось четыре матча чемпионата и эти полуфиналы. Нужно сделать то, о чем мы всегда говорили: выложиться по максимуму на поле и посмотреть, куда это нас приведет в конце сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится в Италии в четверг, 11 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037793--juventus-vs-sevilla/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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