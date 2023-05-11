Спинаццола: «Роме» нужно постоянно сохранять концентрацию, чтобы не терять мяч в игре с «Байером»

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Байера».

«Завтра мы сыграем с великолепной командой. Нам нужно постоянно сохранять концентрацию, чтобы не терять мяч. У них пять или шесть очень быстрых и опасных игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Спинаццола.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.