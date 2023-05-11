Бремер не сыграет с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник Бремер пропустит матч 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Бремер не сыграет из-за растяжения. Остальные игроки в порядке. Мы получали настоящее удовольствие на последних тренировках. Подходим к этому противостоянию с чувством приятного волнения и реального желания», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится в Италии в четверг, 11 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.