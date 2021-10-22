Дмитрий Губерниев: «Можно было и меня назначить главным тренером «Локомотива»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы не готовы, чтобы выиграть сегодня, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Рассчитывали, что хотя бы очко зацепим, но мастерства не хватало, и футбол так себе. У нас сейчас как в известной картине советского художника: «Опять двойка». Весь наш футбол на этой неделе такой. У «Спартака» хоть матч веселый был, а здесь пока не получается. И пропускаем на последних минутах, к сожалению. Такой уровень сейчас, пока не получается подвинуться на ступеньку выше».

Также спортивный тележурналист высказался о тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Можно было и меня назначить главным тренером «Локомотива». Я бы спел «Ветер биатлона», и они бы сразу все вперед побежали. Больше было бы шансов на победу. По одному матчу судить сложно. Поэтому строительство команды происходит на протяжении нескольких недель или месяцев. Другой вопрос, что про стратегию забывать не нужно, но и тактика здесь и сейчас пока не сработала. Подождем, может, сработает через время. «Локомотив» — команда симпатичная, но сегодня они проиграли и по делу, как и остальные наши команды», — добавил Губерниев.

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с 1 очком.