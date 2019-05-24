Александер Чеферин: "Проблема с правами человека в Азербайджане существует, но она есть и в других странах"

Президент УЕФА Александер Чеферин не считает ошибкой выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы. Его организация подверглась критике из-за проблем с безопасностью в Азербайджане.

– Проблема с правами человека в Азербайджане существует, но она есть и в других европейских странах, – цитирует Der Spiegel Чеферина. – Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это решение игрока. Если футбол будет останавливаться из-за таких ситуаций, мы никогда ничего не сможем организовать. Мы провели безопасно Евро-2016 во Франции, тогда как страна была целью международных террористов.