Интервью Россано Доннини, журналиста авторитетного издания Guerin Sportivо, одного из самых уважаемых в Италии авторов из числа тех, кто освещает международный футбол.

Доннини побывал в Санкт-Петербурге на встречах первых двух туров в группе В Бельгия — Россия и Финляндия — Россия, так что его впечатления основаны на просмотре игр вживую с трибун стадиона на Крестовском острове.

— Что скажете о старте сборной России на Евро-2020? — вопрос Доннини.

— Если делать общий вывод по двум первым матчам, то замечу, что истинную силу команды Станислава Черчесова можно будет понять только по встрече с Данией. Она станет лакмусовой бумажкой.

Пока же я словно видел две разные сборные России. Против Бельгии ваши стали главным разочарованием всего первого игрового дня на Евро: один сплошной ужас, который трудно назвать единым коллективом. Тут даже добавить в принципе и нечего.

А вот против Финляндии на поле вышел очень понятный и грамотный для такой ситуации состав. Победа русских в целом закономерна, хотя оборона и здесь вызвала большие вопросы, а моментами у чужих ворот нужно распоряжаться намного эффективнее.

— Что думаете по персоналиям среди наших футболистов?

— Опять же: про разгром от Бельгии даже говорить не хочу. Впрочем, Головин даже в такой ситуации показал, что он самый сильный исполнитель в этой команде. С Финляндией Александр, на мой взгляд, смотрелся ниже своего истинного уровня — парень умеет и должен играть сильнее.

Зато отличный мяч забил Миранчук. Алексею, как правило, не хватает стабильности на все 90 минут, но при этом за счет своей прекрасной левой ноги он способен решать исходы встреч. Что и сделал против финнов.

Однако не стоит забывать, что соперник, мягко говоря, не гранд европейского футбола, так что будем ждать от Миранчука голов в ворота более серьезных команд. Также отмечу, что помимо решающего удара полузащитник выполнил ряд классных передач на партнеров, но, повторю, ему следует обязательно прибавить в стабильности. И тогда мы получим очень неплохого по европейским меркам хавбека.

— Кто еще из россиян произвел на вас впечатление?

— В обороне можно выделить только Джикию, остальные — сплошная грусть... Сафонов — перспективный вратарь, но его реальные возможности станут понятны только на выезде в Копенгаген и в 1/8 финала — если, конечно, Россия туда попадет. Пока больше отметить некого: никаких новых ярких имен ваша страна футбольной Европе за эти два матча не открыла.

— Что думаете по поводу дальнейших перспектив российской сборной?

— Как уже говорил, в двух стартовых играх Евро у вас на поле выходили разные команды, поэтому не понимаю, чего ждать от русских в третьей. И еще вопрос, в каком моральном состоянии сама Дания подойдет к этой встрече: слишком много непонятного, чтобы дать более-менее точный прогноз.

При этом желаю вашей сборной выйти из группы. Правда, по состоянию на сегодня подобный результат кажется пределом ее возможностей. Буду рад ошибиться.