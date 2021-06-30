Зинченко отпраздновал первый гол на Евро жестом Аршавина. Кому он предложил замолчать?

Заткнул всех критиков.

Александр Зинченко забил свой первый гол на Евро-2020: в матче 1/8 финала против Швеции после навеса с правого фланга от Ярмоленко он ударом в касание переправил мяч в ворота.

?? Zinchenko finish OR Yarmolenko assist?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Зинченко стал самым молодым игроком, который забивал за сборную Украины на Евро (24 года и 196 дней).

24 — Александр Зинченко — самый молодой игрок, забивавший за Украину на Евро (24г 196д). Только Андрей Русол забивал за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире (23г 154д против Саудовской Аравии в 2006-м). Первый. #EURO2020 #UKR pic.twitter.com/rRR5iQJEvH — OptaIvan (@OptaIvan) June 29, 2021

Празднование получилось не менее ярким, чем сам гол. Зинченко в стиле Андрея Аршавина приставил указательный палец к губам, по которым можно было прочитать: «Тихо!» И непечатное междометие.

?? Oleksandr Zinchenko celebrates his 7th goal for Ukraine ??#EURO2020 pic.twitter.com/9TNYnSNElh — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Вероятно, так футболист ответил на критику в свой адрес и адрес сборной Украины. В матче с Голландией победный гол ударом головой забил Дюмфрис, выигравший борьбу как раз у Зинченко. В матче с Северной Македонией и Австрией хавбек не смог отметиться результативным действиями, а Украина только с третьего места вышла в 1/8 финала.

«Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться. За свою игру — особенно последнюю — нам всем очень стыдно», — отвечал на нападки Зинченко после поражения от Австрии.

Много критики в свой адрес Зинченко получил и после поражения в финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:1).

Такие эмоции после важнейшего гола — то, что копил в себе Зинченко и выплеснул в ответ на весь хейт в свой адрес. На Евро от него ждали яркой игры как от главной звезды команды. И хавбека наконец-то прорвало.