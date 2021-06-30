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Зинченко отпраздновал первый гол на Евро жестом Аршавина. Кому он предложил замолчать?

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:10
29 июня. Глазго. Швеция — Украина. 29-я минута. Александр Зинченко празднует гол. Фото AFP
29 июня. Глазго. Швеция — Украина. 29-я минута. Александр Зинченко празднует гол. Фото AFP
Теги:
Заткнул всех критиков.
Швеция — Украина

Александр Зинченко забил свой первый гол на Евро-2020: в матче 1/8 финала против Швеции после навеса с правого фланга от Ярмоленко он ударом в касание переправил мяч в ворота.

Зинченко стал самым молодым игроком, который забивал за сборную Украины на Евро (24 года и 196 дней).

Празднование получилось не менее ярким, чем сам гол. Зинченко в стиле Андрея Аршавина приставил указательный палец к губам, по которым можно было прочитать: «Тихо!» И непечатное междометие.

Россия едет домой, а&nbsp;Украина идет дальше.Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Вероятно, так футболист ответил на критику в свой адрес и адрес сборной Украины. В матче с Голландией победный гол ударом головой забил Дюмфрис, выигравший борьбу как раз у Зинченко. В матче с Северной Македонией и Австрией хавбек не смог отметиться результативным действиями, а Украина только с третьего места вышла в 1/8 финала.

«Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться. За свою игру — особенно последнюю — нам всем очень стыдно», — отвечал на нападки Зинченко после поражения от Австрии.

29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Александр Зинченко.Украинец, который дошел от российской ЛФЛ до финала ЛЧ. На него спустили собак за гол Хаверца

Много критики в свой адрес Зинченко получил и после поражения в финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:1).

Такие эмоции после важнейшего гола — то, что копил в себе Зинченко и выплеснул в ответ на весь хейт в свой адрес. На Евро от него ждали яркой игры как от главной звезды команды. И хавбека наконец-то прорвало.

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