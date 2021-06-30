Жовто-блакитные повторили свое достижение на ЧМ-2006.

Евро-2020. 1/8 финала

Швеция — Украина — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зинченко, 27 (0:1). Форсберг, 43 (1:1). Довбик, 120+1 (1:2).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Олссон (Хеландер, 101), Форсберг, Кулушевски (Куайзон, 96), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Зинченко, Яремчук (Беседин, 91. Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулушевски, 70. Ярмоленко, 79. Форсберг, 85. Довбик, 120+2.

Удаление: Даниэльсон, 99.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

29 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Сборной Украины для выхода в плей-офф пришлось дожидаться итогов остальных групп. Самостоятельно команда Андрея Шевченко с задачей не справилась, в последнем туре уступив австрийцам. Та игра у жовто-блакитных категорически не заладилась: они не смогли ничего противопоставить хорошо организованному и физически крепкому сопернику.

Эти же характеристики идеально подходят и к сборной Швеции, но Шевченко со своим штабом сделал выводы. Славяне перешли на схему с тремя центральными защитниками, где одно место отвели мощному Кривцову: без этого преимущество скандинавов в габаритах вырисовывалось слишком солидное. Важно еще и то, что в состав вернулся Степаненко, который на этом турнире выходил лишь раз — в победной встрече с македонцами.

Шведы поначалу больше владели мячом, а свежести их атаке добавил Кулушевски. Из-за болезни футболист «Ювентуса» пропустил практически весь групповой этап, вышел только по ходу матча с поляками, сделав две голевые передачи. Украинцы, похоже, к такой игре оказались готовы, и она их устраивала. Во всяком случае, жовто-блакитные регулярно доводили мяч до чужих ворот и открыли счет. Ярмоленко вырезал классную дугу, Зинченко вложил душу в удар. Но не всю — часть оставил на празднование: игрок «Сити» кричал «Тихо!» и прикладывал палец к губам. Очевидно, передавал привет многочисленным критикам, которые регулярно припоминают ему ошибки и в финале последней Лиги чемпионов, и на этом Евро.

Швеция впервые на ЧЕ-2020 оказалась в роли догоняющей. Впрочем, переживать особо не стоило: для Украины это третий подряд Евро, и еще ни разу команда не сыграла на ноль. Не получилось и в этот раз. Незадолго до перерыва скандинавы добились своего: их лучший бомбардир Форсберг рикошетом от защитника отправил мяч в сетку.

Второй тайм смотрелся куда веселее. Структура игры не поменялась, но моментов стало куда больше. В самом начале команды обменялись попаданием в штанги. Не повезло Степаненко и Форсбергу, хотя исполняли оба классно. Шведу чуть позже, видимо, снова вернулось за тот рикошет при голе — еще один его могучий удар приняла на себя перекладина.

Швеция продолжала атаковать позиционно, периодически забрасывая мяч на Исака или же доверяясь мастерству Форсберга и Кулушевски. Украинцы ждали своего шанса и при первой же возможности вылетали в контратаку. Но минут за 15 до конца команды перешли в экономный режим и стали гораздо осторожнее. Соперники не отказались бы поймать друг друга на ошибке, но объективно все уже ждали овертайма. Ничья — абсолютно закономерный результат матча оппонентов, которые досконально изучили друг друга.

В начале овертайма шведы сделали тройную замену, причем на поле вышли исключительно атакующие игроки. Это выглядело как стремление решить все без серии пенальти.

Но буквально тут же случился другой существенный, но не запланированный эпизод: Даниэльсон, пытаясь играть в мяч, открытыми шипами влетел в колено Беседину и получил красную карточку. Оба участника стыка отправились в раздевалку, только вот шведы остались в меньшинстве.

«Надо забить!» — сказал своим Шевченко перед вторым дополнительным таймом. И украинцы забили, когда серия пенальти казалась неминуемой. Шло уже компенсированное к овертайму время, когда Зинченко подал в штрафную, где Довбик головой отправил мяч в сетку. Для вышедшего на замену форварда это вообще первый мяч за свою сборную.

В 2006 году сборная Украины с Шевченко в составе пробилась в восьмерку сильнейших на чемпионате мира, а спустя 15 лет с Шевой на тренерской скамейке добилась нового исторического достижения, забравшись в топ-8 на чемпионате Европы. В четвертьфинале 3 июля жовто-блакитные встретятся в Риме с англичанами.