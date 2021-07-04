Украина, прощай. Это был исторический Евро, но желто-синим везло

Команда Андрея Шевченко вылетела в 1/4 финала, уступив Англии. Украинцы достигли своего максимума.

После чемпионата мира в России не все влюбились в нашу сборную. До сих пор я иногда слышу мнения о том, что команда Станислава Черчесова не показала ничего выдающегося три года назад — мол, побеждать Саудовскую Аравию и Египет мы должны были по статусу, Уругвай нас разгромил, с Испанией вообще был позорный антифутбол, а от Хорватии и вылетели.

Подобную логику можно применить и по отношению к пути сборной Украины на Евро-2020. Да, желто-синие ярко играли с Нидерландами, но уступили им в стартовом матче (2:3). Во втором туре украинцы не без труда обыграли худшую по рейтингу сборную турнира — Северную Македонию (2:1). В заключительной встрече группового этапа команде Шевченко достаточно было ничьей, чтобы гарантировать второе место, но она провела ужасающий по качеству матч и закономерно уступила Австрии (0:1).

Украине повезло. Она — лаки-лузер, стала худшей из удачливых третьих мест, единственная вышла в плей-офф с тремя очками (Дания тоже, но она финишировала второй). Только разница мячей позволила желто-синим обойти Финляндию со Словакией в борьбе за 16-ю путевку в 1/8 финала.

Дальше Украина вышла на Швецию — единственную не топ-сборную из выигравших свою группу. С ней желто-синие достойно сражались, но им тоже везло — Форсберг попал в штангу и перекладину во втором тайме, а в дополнительное время скандинавы остались в меньшинстве. Тут, конечно, слово «везение» не совсем применимо — скорейшего выздоровления Артему Беседину, пострадавшему от Маркуса Даниэльссона.

И вот — Англия. Можно сказать, что украинцам и здесь повезло, ведь это единственный выездной матч Евро для команды Гарета Саутгейта. Но тут уже и Фортуна не спасла — на многое повлияла травма Кривцова в первом тайме и радикальная замена Шевченко с переходом на четырех защитников. Получилось 0:4. Счет, впрочем, не так важен. Украина просто оставила все силы и эмоции в Глазго, где победила Швецию в двухчасовой битве.

Четвертьфинал — потолок нынешней команды Шевченко. И это не оскорбление, а данность. При ином раскладе Украина легко могла бы не выйти из группы, и мы бы уже давно забыли о ее игре. Уверен, соседи уже и подняли бы вопрос об увольнении Шевченко, ведь из такой легкой группы сложно было не выйти.

А так — Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, дошла аж до четвертьфинала и подарила массу положительных эмоций своим болельщикам. Косвенно она задела и нас. По-моему, в соцсетях в плей-офф так живо не обсуждали ни одну сборную. Одни от всей души желали Украине вылета по той же логике, что болельщики «Спартака» желают поражений ЦСКА в еврокубках. Другие — искренне или нет — поддерживали Украину как соседей. Но равнодушных к выступлению желто-синих у нас было мало — это показывают и рейтинги просмотров текстов о соседской сборной.

Для Украины этот четвертьфинал — безусловный прорыв, историческое достижение наряду с четвертьфиналом ЧМ-2006. Но игра желто-синих на турнире не впечатлила — она была слишком рваной, контрастной и сумбурной. Наверное, это от незрелости — команда у Шевченко все-таки молодая. Тем не менее, результат есть, в отличие от нашей сборной.

Украина вылетела. Формально для России это ничего не значит — наша сборная покинула Евро еще на групповом этапе. Но, кажется, общий интерес наших болельщиков к турниру теперь существенно снизится. Интересно, выйдут ли Украина с Россией на чемпионат мира?