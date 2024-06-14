Сборная Испании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

«Красная фурия» может дойти до финала Евро.

Рейтинг сборной и клубов Испании

Испания занимает третье место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года), пропустив вперед Италию и Англию. За ней в топ-5 — Германия и Франция.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) испанцы располагаются на восьмой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Главный испанский чемпионат — ла лига, проводится с 1929 года. 20 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (38 туров). Команды, занявшие три последних места по итогам сезона, вылетают в сегунду.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Испании — мадридский «Реал». «Бланкос» выигрывали чемпионат 36 раз.

«Реал» располагается на третьем месте в клубном рейтинге УЕФА, уступая только «Баварии» и «Манчестер Сити». Также в топ-20 входят другие испанские команды: «Барселона» (12-я позиция), «Атлетико» (14-я), «Севилья» (15-я) и «Вильярреал» (16-я).

История выступлений Испании на Евро

Испания играла на чемпионате Европы 11 раз, предстоящий турнир станет 12-м. На счету «Красной фурии» три титула континентального первенства (1964, 2008 и 2012). Это единственная национальная команда, выигравшая два Евро подряд.

Рекордсменами сборной Испании по числу сыгранных матчей на Евро являются Жорди Альба, Сеск Фабрегас и Андрес Иньеста — 16. Следом за ними идут Серхио Рамос и Давид Сильва — 15.

Лучший бомбардир Испании на чемпионатах Европы — Альваро Мората (6 мячей). За ним идут Фернандо Торрес (5) и Давид Вилья (4), который является единственным испанским футболистом, оформившим хет-трик в одном матче на Евро (против России — 4:1, 2008 год).

Кто возглавлял сборную Испании на Евро

Главные тренеры Хосе Вильялонга (1964), Луис Арагонес (2008) и Висенте Дель Боске (2012) приводили испанцев к триумфу на чемпионатах Европы. Дель Боске руководил национальной командой на Евро больше, чем любой другой специалист (10 матчей).

Главный тренер сборной Испании

Испанскую команду с декабря 2022 года возглавляет Луис де ла Фуэнте, сменивший на этом посту Луиса Энрике. До назначения в национальную сборную 62-летний специалист работал в клубах низших испанских дивизионов, в молодежной команде «Атлетика», в «Алавесе», а в 2015 году привел юношескую команду (U-19) Испании к победе на Евро. В 2019-м он вместе с испанской сборной (U-21) выиграл молодежный чемпионат Европы.

С главной командой страны де ла Фуэнте уже сумел добиться успеха: в сезоне-2022/23 испанцы выиграли Лигу наций, обыграв в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти).

Луис Де ла Фуэнте. Фото Global Look Press

Как Испания выступила в отборочном турнире Евро

В группе А испанцы заняли первое место, опередив Шотландию на четыре очка.

В восьми матчах «Красная фурия» одержала семь побед и один раз проиграла (на выезде против Шотландии, 0:2). Команда де ла Фуэнте отправила в ворота соперников 25 мячей, пропустив пять раз.

В отборе сборная Испании дважды выигрывала с крупным счетом — у Грузии (7:1) и Кипра (6:0).

Ламин Ямаль и Гави. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Испании

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Арсенал), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес (оба — «Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Даниэль Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер», Германия), Марк Кукурелья («Челси», Англия).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг», Германия), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Реал» Мадрид), Альваро Мората («Атлетико»), Айосе Перес («Бетис»).

Главные звезды сборной Испании

Родри — системообразующий игрок в системе де ла Фуэнте и мотор команды. Важен для испанской сборной так же, как и для «Манчестер Сити». В отборочных матчах провел на поле больше всех минут среди всех игроков команды — 606.

Даниэль Карвахаль — безальтернативный правый защитник испанцев. В этом сезоне 32-летний вице-капитан «Реала» обрел вторую молодость. Еще в июле 2023 года Дани переживал спад и постоянно страдал от травм, а сейчас благодаря безглютеновой диете он здоров и быстр, как в прежние годы.

Альваро Мората — капитан «Красной фурии» и ее главный форвард. Альваро приехал в Германию в статусе лучшего бомбардира Испании в истории Евро с целью увеличить рекорд.

Альваро Мората, Жорди Альба, Андрес Иньеста. Фото Global Look Press

С кем Испания сыграет на Евро

Во время жеребьевки в Гамбурге испанцы попали в группу B, которую сразу же окрестили «группой смерти». Их соперниками стали Хорватия, Италия и Албания.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Испания — Хорватия (Берлин, 19.00 — здесь и далее по московскому времени)

20 июня, четверг

Испания — Италия (Гельзенкирхен, 22.00)

24 июня, понедельник

Испания — Албания (Дюссельдорф, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Испании встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если испанцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Испания сыграет с кем-то из победителей квартета F или E.

Робен Ле Норман. Фото Global Look Press

Как Испания выступит на Евро 2024: прогноз

Команда де ла Фуэнте попала в самый сложный квартет на Евро. Судите сами: Италия и Хорватия входят в первую десятку рейтинга ФИФА, а Албания — зубастая сборная, которая выиграла свою группу в отборе, проиграв всего один матч из восьми.

Испанцы традиционно привезли на Евро россыпь талантов. Главным бриллиантом должен стать 16-летний Ямаль, который уже побил массу рекордов, став самым молодым игроком и автором забитого мяча в истории сборной.

В полузащите и в атаке слабых мест у Испании не видно, а вот в линии обороны есть брешь — центр. Пара Начо — Ле Норман не выглядит супернадежной.

Сомнений в том, что испанцы выйдут из группы, практически нет. Но первые матчи с Хорватией и Италией решат если не все, то очень многое. Если «Красная фурия» сразу начнет набирать очки, то выйдет в плей-офф с первого места, а там уже благоприятная сетка вплоть до четвертьфинала, где теоретически может попасться Германия.

Сборная Испании не выигрывала Евро больше десяти лет, но ее нельзя недооценивать, это все еще одна из лучших команд континента. По мнению многих прогнозистов, существует большая вероятность, что мы увидим финал Испания — Франция/Англия.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 1.24, на победу в турнире — 9.50.

Прогноз: выход из группы с первого места и проход в финал.