Журнал FourFourTwo подсчитал процент побед всех национальных команд, игравших на чемпионатах Европы, на основе чего составил удивительный рейтинг. Албания в нем выше Англии, а лидер — Уэльс.

35-38-е места

Словения, Латвия, Австрия, СНГ

Процент побед: 0%

Лучший результат: групповой этап

Только четыре команды никогда не побеждали на Евро. Из них Австрия — единственная сборная, которая выступала на континентальных турнирах больше одного раза (в 2008-м и 2016-м). Сборная СНГ тоже отличилась: в 1992 году на чемпионат поехала команда из стран бывшего СССР, сыграла вничью с немцами и голландцами, но уступила немотивированным шотландцам в последнем туре. Из-за этого сборная СНГ не попала в полуфинал и навсегда осталась без побед на Евро.

34-е место

Румыния

Процент побед: 6,3%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: 1/4 финала (2000)

33-е место

Швейцария

Процент побед: 15,4%

Число участий в Евро: 4

Лучший результат: 1/8 финала (2016)

31-32-е места

Украина, Болгария

Процент побед: 16,7%

Число участий в Евро: 2

Лучший результат: групповой этап

У болгарской и украинской сборных идентичные результаты: два чемпионата Европы, ни одного выхода в плей-офф, лишь одна победа за шесть матчей. Но у желто-синих в ближайший месяц появится шанс подправить статистику. Украина сыграет на Евро в третий раз подряд. На домашнем чемпионате в 2012 году она победила только Швецию (благодаря дублю Шевченко), а пять лет назад проиграла всем трем соперникам по группе.

30-е место

Польша

Процент побед: 18,2%

Число участий в Евро: 3

Лучший результат: 1/4 финала (2016)

28-29-е места

Югославия, Ирландия

Процент побед: 20%

Лучший результат: финал (1960, 1968), 1/8 финала (2016)

23-27-е места

Союзная Республика Югославия, Словакия, Северная Ирландия, Венгрия, Швеция

Процент побед: 20%

FourFourTwo разделяет сборные Югославии и Союзной Республики Югославия, которая играла на Евро единственный раз в 2000 году и дошла до четвертьфинала. Тогда на групповом этапе она победила лишь однажды, а в первом раунде плей-офф вылетела от Голландии.

Словаки и североирландцы единственный раз попали на чемпионат Европы в 2016 году и тогда же одержали единственные победы — над Россией и Украиной соответственно.

Венгрия заняла третье место в 1964 году и четвертое в 1972-м, но только в 2016-м попала туда впервые за почти полвека.

Швеция часто играет в Евро, целых шесть участий. Но лучшим для скандинавов остается самый первый континентальный чемпионат — в 1992 году у себя дома шведы добрались до полуфинала.

22-е место

Дания

Процент побед: 25,9%

Число участий в Евро: 8

Лучший результат: победа (1992)

21-е место

Турция

Процент побед: 26,7%

Число участий в Евро: 4

Лучший результат: полуфинал (2008)

20-е место

РОССИЯ

Процент побед: 29,4%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: полуфинал (2008)

Сборная России только однажды не смогла отобраться на чемпионат Европы — в 2000 году. Но на финальных стадиях у нашей национальной команды почти всегда разочарование. Пять побед при девяти поражениях и достаточно низкий процент успеха — меньше 30%. Спасает ситуацию прорыв в полуфинал в 2008 году. Интересно, что в профиле о России FourFourTwo упоминает не только поражения от Словакии и Уэльса на Евро-2016, но и драку с английскими фанатами в Марселе.

19-е место

Греция

Процент побед: 31,3%

Число участий в Евро: 4

Лучший результат: победа (2004)

18-е место

Англия

Процент побед: 32,3%

Число участий в Евро: 9

Лучший результат: полуфинал (1968, 1996)

Сборная Англии никогда не побеждала на чемпионатах Европы и даже не добиралась до финала. В 1968 году «три льва» выиграли матч за третье место у сборной СССР, а в 1996-м уступили немцам в полуфинальной серии пенальти. Десять побед и десять поражений в 31 матче — не самая приятная статистика для команды с амбициями британцев.

15-17-е места

Шотландия, Норвегия, Албания

Процент побед: 33,3%

Заголовок у материала FourFourTwo звучит кликбейтно: «Албания лучше, чем Англия». Формально это так: албанцы, как и норвежцы, играли на Евро всего раз и не вышли в плей-офф — одной победы на групповом этапе не хватило. У Шотландии похожая ситуация: в 1992-м и 1996-м она выиграла по разу в группе и уехала домой. Но Англия выступала на чемпионатах Европы гораздо чаще. Очевидно, что у Албании, Норвегии и Шотландии процент побед был бы ниже при равном числе матчей с Англией.

14-е место

Чехословакия

Процент побед: 37,5%

Число участий в Евро: 3

Лучший результат: победа (1976)

13-е место

Исландия

Процент побед: 40%

Число участий в Евро: 1

Лучший результат: 1/4 финала (2016)

Островная сборная влюбила в себя нейтральных зрителей пять лет назад. Исландия дебютировала на крупном турнире в 2016 году и сенсационно вышла из группы, а в 1/8 финала ввергла в уныние целую нацию — Англия справедливо считает то поражение одним из самых позорных в истории национальной сборной. В четвертьфинале, правда, чудо Исландии разбилось о хозяев-французов, но ее результат все равно феноменален. Одно участие — один громадный успех. Отсюда и высокий процент побед.

12-е место

Бельгия

Процент побед: 41,2%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: финал (1980)

11-е место

Чехия

Процент побед: 41,7%

Число участий в Евро: 6

Лучший результат: финал (1996)

10-е место

Италия

Процент побед: 42,1%

Число участий на Евро: 9

Лучший результат: победа (1968)

Итальянцы побеждали на чемпионате Европы только однажды — больше 50 лет назад. Интересно, что в том полуфинале команда с Апеннин одолела сборную СССР благодаря монетке. За целый матч команды не смогли забить, так что судьбу путевки в финал решали орел и решка. Капитан итальянцев Факкетти верно угадал сторону монеты — и они вышли в решающий матч. Но в этот процент побед тот полуфинал не входит — в основное время матч завершился вничью.

9-е место

Хорватия

Процент побед: 44,4%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: 1/4 финала (1996, 2008)

8-е место

Испания

Процент побед: 47,5%

Число участий в Евро: 10

Лучший результат: победа (1964, 2008, 2012)

В XXI веке пока нет более титулованной сборной. Но до 2008 года Испания достаточно скверно играла на чемпионатах Европы, трижды не выходила из группы. Отсюда и относительно невысокое место для сборной такого статуса.

7-е место

Голландия

Процент побед: 48,6%

Число участий в Евро: 9

Лучший результат: победа (1988)

Пять раз из девяти оранжевые доходили до полуфиналов, а в 1988 году легендарный гол Марко ван Бастена принес сборной Голландии победу над советскими футболистами и золото. Но статистику оранжевым сильно подпортил провальный Евро-2012, на котором голландцы проиграли во всех трех матчах.

6-е место

Германия

Процент побед: 50%

Число участий в Евро: 7

Лучший результат: победа (1996)

FourFourTwo отдельно посчитал процент побед для сборной ФРГ и объединенной Германии (то есть с 1992 года). Немцы на каждом турнире — фавориты. Хотя в 2000-м и 2004-м сборная Германии не смогла выиграть ни один из шести матчей на групповом этапе. Из-за этого немцы сейчас даже не попадают в пятерку по проценту побед.

5-е место

Франция

Процент побед: 51,3%

Число участий в Евро: 9

Лучший результат: победа (1984, 2000)

Действующие чемпионы мира принимали самый первый Кубок Европы-1960. Но с 1964-го по 1980-й французы не добирались до финальных стадий (тогда участников было очень мало). Зато в 1984 году команда с великим Мишелем Платини выиграла пять матчей из пяти. После золота Евро-2000 французы на Евро выступают слабовато, но на домашнем Евро дошли до финала.

4-е место

Португалия

Процент побед: 51,4%

Число участий на Евро: 7

Лучший результат: победа (2016)

3-е место

СССР

Процент побед: 53,8%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: победа (1960)

У сборной Советского Союза были прекрасные результаты на континентальных турнирах — семь побед в 13 матчах. Пять участий: три серебра, одно золото, одно четвертое место. Так мало игр у советской команды было потому, что в первых чемпионатах Европы в финальных стадиях участвовало всего четыре команды, и они проводили только по два матча.

1960 год. Сборная СССР — чемпион Европы. Фото —

2-е место

ФРГ

Процент побед: 60%

Число участий в Евро: 5

Лучший результат: победа (1972, 1980)

Сборная ГДР никогда не играла на Евро, а вот Западная Германия была невероятно успешна. Первые три чемпионата Европы ФРГ пропустила, зато потом — три финала подряд, в том числе два золота. Последний континентальный турнир для команды был домашним — в 1988 году сборная ФРГ уступила Голландии в полуфинале.

1-е место

Уэльс

Процент побед: 66,7%

Число участий в Евро: 1

Лучший результат: полуфинал (2016)

Как и в случае с Исландией, здесь решающее значение внес успех на предыдущем чемпионате Европы. Уэльс никогда до этого не играл на Евро, но отобрался и с ходу всех удивил: победы над Словакией и Россией на групповом этапе, первое место в квартете и прекрасные результаты в плей-офф. В 1/8 финала Уэльс обыграл Северную Ирландию, а в четвертьфинале — Бельгию. Путь британцев остановился лишь в полуфинале, где они уступили будущим триумфаторам — Португалии.

Скорее всего, Уэльс потеряет первое место уже этим летом. У валлийцев сложная группа, более слабый состав, так что повторить прорыв пятилетней давности почти невозможно.