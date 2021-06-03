СССР — в тройке лучших сборных в истории Евро. Россия — на 20-м месте
35-38-е места
Словения, Латвия, Австрия, СНГ
Процент побед: 0%
Лучший результат: групповой этап
Только четыре команды никогда не побеждали на Евро. Из них Австрия — единственная сборная, которая выступала на континентальных турнирах больше одного раза (в 2008-м и 2016-м). Сборная СНГ тоже отличилась: в 1992 году на чемпионат поехала команда из стран бывшего СССР, сыграла вничью с немцами и голландцами, но уступила немотивированным шотландцам в последнем туре. Из-за этого сборная СНГ не попала в полуфинал и навсегда осталась без побед на Евро.
34-е место
Румыния
Процент побед: 6,3%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: 1/4 финала (2000)
33-е место
Швейцария
Процент побед: 15,4%
Число участий в Евро: 4
Лучший результат: 1/8 финала (2016)
31-32-е места
Украина, Болгария
Процент побед: 16,7%
Число участий в Евро: 2
Лучший результат: групповой этап
У болгарской и украинской сборных идентичные результаты: два чемпионата Европы, ни одного выхода в плей-офф, лишь одна победа за шесть матчей. Но у желто-синих в ближайший месяц появится шанс подправить статистику. Украина сыграет на Евро в третий раз подряд. На домашнем чемпионате в 2012 году она победила только Швецию (благодаря дублю Шевченко), а пять лет назад проиграла всем трем соперникам по группе.
30-е место
Польша
Процент побед: 18,2%
Число участий в Евро: 3
Лучший результат: 1/4 финала (2016)
28-29-е места
Югославия, Ирландия
Процент побед: 20%
Лучший результат: финал (1960, 1968), 1/8 финала (2016)
23-27-е места
Союзная Республика Югославия, Словакия, Северная Ирландия, Венгрия, Швеция
Процент побед: 20%
FourFourTwo разделяет сборные Югославии и Союзной Республики Югославия, которая играла на Евро единственный раз в 2000 году и дошла до четвертьфинала. Тогда на групповом этапе она победила лишь однажды, а в первом раунде плей-офф вылетела от Голландии.
Словаки и североирландцы единственный раз попали на чемпионат Европы в 2016 году и тогда же одержали единственные победы — над Россией и Украиной соответственно.
Венгрия заняла третье место в 1964 году и четвертое в 1972-м, но только в 2016-м попала туда впервые за почти полвека.
Швеция часто играет в Евро, целых шесть участий. Но лучшим для скандинавов остается самый первый континентальный чемпионат — в 1992 году у себя дома шведы добрались до полуфинала.
22-е место
Дания
Процент побед: 25,9%
Число участий в Евро: 8
Лучший результат: победа (1992)
21-е место
Турция
Процент побед: 26,7%
Число участий в Евро: 4
Лучший результат: полуфинал (2008)
20-е место
РОССИЯ
Процент побед: 29,4%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: полуфинал (2008)
Сборная России только однажды не смогла отобраться на чемпионат Европы — в 2000 году. Но на финальных стадиях у нашей национальной команды почти всегда разочарование. Пять побед при девяти поражениях и достаточно низкий процент успеха — меньше 30%. Спасает ситуацию прорыв в полуфинал в 2008 году. Интересно, что в профиле о России FourFourTwo упоминает не только поражения от Словакии и Уэльса на Евро-2016, но и драку с английскими фанатами в Марселе.
19-е место
Греция
Процент побед: 31,3%
Число участий в Евро: 4
Лучший результат: победа (2004)
18-е место
Англия
Процент побед: 32,3%
Число участий в Евро: 9
Лучший результат: полуфинал (1968, 1996)
Сборная Англии никогда не побеждала на чемпионатах Европы и даже не добиралась до финала. В 1968 году «три льва» выиграли матч за третье место у сборной СССР, а в 1996-м уступили немцам в полуфинальной серии пенальти. Десять побед и десять поражений в 31 матче — не самая приятная статистика для команды с амбициями британцев.
15-17-е места
Шотландия, Норвегия, Албания
Процент побед: 33,3%
Заголовок у материала FourFourTwo звучит кликбейтно: «Албания лучше, чем Англия». Формально это так: албанцы, как и норвежцы, играли на Евро всего раз и не вышли в плей-офф — одной победы на групповом этапе не хватило. У Шотландии похожая ситуация: в 1992-м и 1996-м она выиграла по разу в группе и уехала домой. Но Англия выступала на чемпионатах Европы гораздо чаще. Очевидно, что у Албании, Норвегии и Шотландии процент побед был бы ниже при равном числе матчей с Англией.
14-е место
Чехословакия
Процент побед: 37,5%
Число участий в Евро: 3
Лучший результат: победа (1976)
13-е место
Исландия
Процент побед: 40%
Число участий в Евро: 1
Лучший результат: 1/4 финала (2016)
Островная сборная влюбила в себя нейтральных зрителей пять лет назад. Исландия дебютировала на крупном турнире в 2016 году и сенсационно вышла из группы, а в 1/8 финала ввергла в уныние целую нацию — Англия справедливо считает то поражение одним из самых позорных в истории национальной сборной. В четвертьфинале, правда, чудо Исландии разбилось о хозяев-французов, но ее результат все равно феноменален. Одно участие — один громадный успех. Отсюда и высокий процент побед.
12-е место
Бельгия
Процент побед: 41,2%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: финал (1980)
11-е место
Чехия
Процент побед: 41,7%
Число участий в Евро: 6
Лучший результат: финал (1996)
10-е место
Италия
Процент побед: 42,1%
Число участий на Евро: 9
Лучший результат: победа (1968)
Итальянцы побеждали на чемпионате Европы только однажды — больше 50 лет назад. Интересно, что в том полуфинале команда с Апеннин одолела сборную СССР благодаря монетке. За целый матч команды не смогли забить, так что судьбу путевки в финал решали орел и решка. Капитан итальянцев Факкетти верно угадал сторону монеты — и они вышли в решающий матч. Но в этот процент побед тот полуфинал не входит — в основное время матч завершился вничью.
9-е место
Хорватия
Процент побед: 44,4%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: 1/4 финала (1996, 2008)
8-е место
Испания
Процент побед: 47,5%
Число участий в Евро: 10
Лучший результат: победа (1964, 2008, 2012)
В XXI веке пока нет более титулованной сборной. Но до 2008 года Испания достаточно скверно играла на чемпионатах Европы, трижды не выходила из группы. Отсюда и относительно невысокое место для сборной такого статуса.
7-е место
Голландия
Процент побед: 48,6%
Число участий в Евро: 9
Лучший результат: победа (1988)
Пять раз из девяти оранжевые доходили до полуфиналов, а в 1988 году легендарный гол Марко ван Бастена принес сборной Голландии победу над советскими футболистами и золото. Но статистику оранжевым сильно подпортил провальный Евро-2012, на котором голландцы проиграли во всех трех матчах.
6-е место
Германия
Процент побед: 50%
Число участий в Евро: 7
Лучший результат: победа (1996)
FourFourTwo отдельно посчитал процент побед для сборной ФРГ и объединенной Германии (то есть с 1992 года). Немцы на каждом турнире — фавориты. Хотя в 2000-м и 2004-м сборная Германии не смогла выиграть ни один из шести матчей на групповом этапе. Из-за этого немцы сейчас даже не попадают в пятерку по проценту побед.
5-е место
Франция
Процент побед: 51,3%
Число участий в Евро: 9
Лучший результат: победа (1984, 2000)
Действующие чемпионы мира принимали самый первый Кубок Европы-1960. Но с 1964-го по 1980-й французы не добирались до финальных стадий (тогда участников было очень мало). Зато в 1984 году команда с великим Мишелем Платини выиграла пять матчей из пяти. После золота Евро-2000 французы на Евро выступают слабовато, но на домашнем Евро дошли до финала.
4-е место
Португалия
Процент побед: 51,4%
Число участий на Евро: 7
Лучший результат: победа (2016)
3-е место
СССР
Процент побед: 53,8%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: победа (1960)
У сборной Советского Союза были прекрасные результаты на континентальных турнирах — семь побед в 13 матчах. Пять участий: три серебра, одно золото, одно четвертое место. Так мало игр у советской команды было потому, что в первых чемпионатах Европы в финальных стадиях участвовало всего четыре команды, и они проводили только по два матча.
2-е место
ФРГ
Процент побед: 60%
Число участий в Евро: 5
Лучший результат: победа (1972, 1980)
Сборная ГДР никогда не играла на Евро, а вот Западная Германия была невероятно успешна. Первые три чемпионата Европы ФРГ пропустила, зато потом — три финала подряд, в том числе два золота. Последний континентальный турнир для команды был домашним — в 1988 году сборная ФРГ уступила Голландии в полуфинале.
1-е место
Уэльс
Процент побед: 66,7%
Число участий в Евро: 1
Лучший результат: полуфинал (2016)
Как и в случае с Исландией, здесь решающее значение внес успех на предыдущем чемпионате Европы. Уэльс никогда до этого не играл на Евро, но отобрался и с ходу всех удивил: победы над Словакией и Россией на групповом этапе, первое место в квартете и прекрасные результаты в плей-офф. В 1/8 финала Уэльс обыграл Северную Ирландию, а в четвертьфинале — Бельгию. Путь британцев остановился лишь в полуфинале, где они уступили будущим триумфаторам — Португалии.
Скорее всего, Уэльс потеряет первое место уже этим летом. У валлийцев сложная группа, более слабый состав, так что повторить прорыв пятилетней давности почти невозможно.
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