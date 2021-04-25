«Золотая голова Бесчастных!» Как Россия победила югославов в Белграде

Ровно 20 лет сборная России в Белграде с минимальным счетом одолела Югославию благодаря голу Владимира Бесчастных.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2002

Югославия — Россия— 0:1 (0:0)

Гол: Бесчастных, 72.

Югославия: Илич, Дудич, Крстаич (Стефанович, 85), Йоканович, Джукич, Буневчевич, Кежман (Джорджиевич, 63), Друлич (Станкович, 73), Томич, Михайлович (к).

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Дроздов (Тетрадзе, 46), Аленичев, Гусев (Семак, 85), Чугайнов, Онопко (к), Хохлов, Титов, Мостовой, Федьков (Бесчастных, 46).

«Пребываю в шоке от решения «Расинга» меня отзаявить»

В новый, 2001 год сборная России входила с очевидной проблемой — дефицитом форвардов. Накануне февральского товарищеского матча с греками помощник Олега Романцева Михаил Гершкович только разводил руками, когда его спросили, как команда собирается забивать.

— В нашем чемпионате нет сейчас нападающих высокого класса, — констатировал Михаил Данилович. — Неслучайно ведь мы приглашаем Бесчастных, лишенного игровой практики. Он и в неважной форме сильнее тех, кто играет в российских командах. Ну а появится в поле зрения хороший форвард — непременно его пригласим.

Ситуация у Бесчастных вообще получилась аховой. В начале февраля руководство «Расинга» приняло решение отзаявить россиянина, лишив его тем самым возможности выступать в чемпионате Испании до конца сезона.

— Постепенно выхожу из шокового состояния, в котором нахожусь с той самой минуты, когда вице-президент «Расинга» сообщил, что моя фамилия вычеркнута из заявочного списка команды, — сказал тогда Бесчастных корреспонденту «СЭ». — Выяснилось, что уругваец Магальянес стал пятым легионером «Расинга», а я оказался за бортом. Для меня это было как гром среди ясного неба — я ведь считал, что во втором круге буду играть по крайней мере не меньше, чем в первом, и принесу пользу сантандерцам. А самое обидное в том, что этот неприятный сюрприз мне преподнесли в заключительный день дозаявочного периода, когда я уже не успевал оформить переход в другой клуб. Произойди все чуть раньше, я с удовольствием откликнулся бы на предложение «Бетиса», чье руководство настойчиво приглашало меня. И все-таки рук не опускаю. Тренируюсь вместе с командой и индивидуально, чтобы поддержать форму. У меня ведь остался очень важный стимул — соответствовать требованиям игрока сборной.

— Перед вами хотя бы извинились?

— Да, сказав, что вопрос о приобретении уругвайца решился в последний момент. Но неужели нельзя было определиться хотя бы на несколько дней раньше? Тем более что я видел Магальянеса в клубе за две недели до окончания переходного периода. Да и до этого он не раз появлялся там, поскольку, по моим данным, нигде не играл, и свободного времени у него было предостаточно.

25 апреля 2001 года. Белград. Югославия — Россия — 0:1. В атаке Владимир Бесчастных (в белом). Фото Григорий Филиппов, —

Бывший игрок «Спартака», журналист Юрий Севидов на страницах «СЭ» так охарактеризовал патовую ситуацию с нападающими в нашем футболе:

«История удручающая. О чем можно говорить, если в сборную России на матч с греками вызвали Владимира Бесчастных, у которого полгода нет игровой практики? Бузникин же никак не найдет свою команду — за год сменил уже третий клуб. Но он хотя бы играет и что-то забивает. Тем не менее до уровня сборной парень не дотягивает. Да, дриблинг у Максима хороший, однако из-за невысокого роста головой он играет неважно, да и на опережение редко идет. Не такой форвард нужен команде, которая стремится играть в современный футбол. Причина же отсутствия в стране классных форвардов до банальности проста — некому и негде их готовить. Причем упустили момент не сейчас, а лет десять назад. Не секрет ведь, что нападающего надо пестовать с детства, и многое здесь зависит от тренера. Но, видимо, нет нынче в России наставников, способных вырастить хотя бы одного классного игрока атаки. Даже в футбольных школах «Спартака» и «Динамо» — ведущих на сегодняшний день. Да и не могло быть иначе, если тренируются все одинаково — что защитники, что нападающие. Над развитием специфических навыков у игроков этого амплуа никто не работает, а без этого трудно вырастить бомбардира. Самородки же типа Эдуарда Стрельцова рождаются раз в 100 лет. Неудивительно, что вот уже несколько лет лучшими снайперами у нас становятся полузащитники. В прошлом году Лоськов забил больше всех, а до этого Тихонов, играя крайним хавбеком, наколотил 19 мячей».

Бузникин красноречиво ответил Севидову, оформив дубль в контрольном матче с греками (3:3). Но это все-таки была товарищеская встреча. В марте нашей сборной предстояло продолжить участие в отборочном цикле ЧМ-2002. Подопечные Романцева еще в конце 2000 года сделали уверенные шаги на пути в Японию и Корею, обыграв Швейцарию (1:0, гол Бесчастных) и Люксембург (3:0, Бузникин, Хохлов, Титов).

25 апреля 2001 года. Белград. Югославия — Россия — 0:1. В атаке Дмитрий Хохлов (№8). Фото Григорий Филиппов, —

Минус Бузникин, Никифоров, Карпин и Смертин

Мартовские матчи со Словенией (1:1) и Фарерами (1:0) вновь усилили разговоры об отсутствии в сборной забивного форварда. В обеих встречах отличились полузащитники — Хохлов и Мостовой.

Главный экзамен в этой кампании сборной России нужно было сдать в Белграде 25 апреля 2001 года. На своем поле югославы с Кежманом, Михайловичем, Милошевичем и Миятовичем в составе считались фаворитами.

На важнейший поединок Романцев вызвал следующих футболистов: вратари Нигматуллин («Локомотив»), Филимонов («Спартак»); защитники Тетрадзе (ПАОК Греция), Онопко («Овьедо» Испания), Хлестов («Бешикташ» Турция), Дроздов, Чугайнов (оба — «Локомотив»), Ковтун («Спартак»), Никифоров (ПСВ Голландия), Даев («Торпедо»), Игонин («Зенит»); полузащитники Аленичев («Порту» Португалия), Карпин, Мостовой (оба — «Сельта» Испания), Гусев («Динамо»), Семак (ЦСКА), Титов («Спартак»), Смертин («Бордо» Франция), Хохлов («Реал Сосьедад» Испания); нападающие Бесчастных («Расинг» Испания), Бузникин («Локомотив»).

Однако в течение недели перед игрой состав претерпел серьезные изменения. Сначала на тренировке травму получил Бузникин, и тренерский штаб решил вызвать нападающего «Сокола» Федькова. Андрей поразил всю футбольную Россию, забив три мяча «Спартаку» Романцева в Кубке России (3:1).

А за двое суток до матча сборная столкнулась с огромными кадровыми проблемами. Сначала пришла грустная весть из Голландии: на тренировке перед игрой очередного тура получил серьезную травму защитник ПСВ Никифоров — разрыв связок голеностопного сустава.

Примерно в то же самое время при аналогичных обстоятельствах сборная лишилась Карпина: при подготовке к матчу с «Депортиво» он надорвал мышцу на левой ноге и, по оценкам врачей «Сельты», выбыл из строя на три недели. И Карпин, и Никифоров даже не прилетели в Москву.

На этом, впрочем, неприятности не закончились. Смертин так и не смог полностью восстановиться после операции, перенесенной в конце марта, и врачи решили, что хавбек «Бордо» не готов пока переносить серьезные нагрузки.

Непосредственно за день до игры Дроздов во время двусторонки в пылу борьбы разбил голову в кровь и вынужден был покинуть стадион на машине «скорой помощи».

— У Дроздова довольно глубокая рана в палец шириной, — прокомментировал по горячим следам Романцев. — Ему придется наложить не меньше пяти швов. К тому же не исключено сотрясение. Играть уже на следующий день головой он не сможет, поэтому не имеет смысла даже включать его в заявку...

Югославы же потеряли Предрага Миятовича, но не из-за травмы. Звездный игрок «Фиорентины» разругался с главным тренером сборной и улетел в Италию.

25 апреля 2001 года. Белград. Югославия — Россия — 0:1. Юрий Ковтун (№2) против Саво Милошевича. Фото Григорий Филиппов, —

«Говорили, что Кежман звезда, а он особо ничего не показал»

Бесстрашный Дроздов все-таки вышел в стартовом составе с пятью швами на голове и лишь в перерыве уступил место на поле Тетрадзе. На позиции опорника призван был сыграть Мостовой, а на острие атаки Романцев отрядил не Бесчастных, а Федькова.

Дебют встречи остался за хозяевами. Вышедший на позиции «под нападающими» Лазетич на 7-й минуте совершил резкое ускорение и получил возможность для удара. Нигматуллин не позволил шмыгнуть мячу в дальний угол. А спустя еще три минуты наш вратарь отбил и удар из пределов штрафной. Кежмана бросил в атаку все тот же Лазетич.

В середине тайма дважды подряд неудачно сыграл Онопко, и оба раза его простил Друлич.

Гости создали свой первый момент на исходе получаса игры. После навеса Мостового мяч неожиданно прилетел к нему же, но удар с угла вратарской пришелся над перекладиной. Александр очень старательно отрабатывал в обороне и много раз выносил мяч головой из штрафной после подач Михайловича со стандартных положений.

— Раньше вам приходилось исполнять роль опорника? — спросили Мостового после матча.

— Приходилось. И в «Красной Пресне», и в «Спартаке». По-моему, я играл на месте опорного даже в прежней сборной Романцева, той, что выступала в отборочном турнире чемпионата Европы-96. Другое дело, что с тех пор прошло много времени. Но навыки остались.

— Особых сложностей не возникло?

— Одна проблема была. Я уже две недели мучаюсь с голеностопом. Вот и теперь с самого начала чувствовал боль и опасался, что усугублю травму. В перерыве даже попросил сделать мне обезболивающий укол...

— Югославы вас чем-нибудь удивили?

— Ожидал от них много большего. До игры все говорили о Кежмане, мол, звезда. Но, кроме нескольких индивидуальных проходов и неудачных попыток обыграть защитника один в один, он ничего не показал. Неплохо выглядел Друлич — мне против него действовать уже приходилось. Но командной игры у югов не было.

Именно Мостового Романцев назовет потом лучшим игроком матча.

Как справились с Михайловичем?

В перерыве Олег Иванович заменил Федькова на Бесчастных, однако впереди хозяева по-прежнему смотрелись предпочтительнее. Онопко снес Томича вблизи свой штрафной, и югославы получили право на опаснейший «стандарт». Хорошо еще арбитр ограничился только желтой карточкой защитнику «Овьедо». Михайлович мастерски обвел «стенку», но Нигматуллин накрыл мяч в нижнем углу.

— Как хотели решить проблему Михайловича? — спросили Гершковича после игры.

— Романцев на установке попросил нападающих накрывать Михайловича, чтобы тот своей левой ногой не забрасывал мяч вперед. Это он делает с ювелирной точностью, начиная таким образом острейшие атаки. Федьков, а затем Бесчастных со своей задачей справились. Другой козырь югослава — мощный удар — побил Нигматуллин, а при угловых большинство мячей вынес из штрафной Мостовой. Вот уж кого не могу не похвалить. Он блестяще справился со своим заданием, хотя играл на непривычной позиции с акцентом на оборону. И никогда не соглашусь с теми, кто считает, что Мостовой не боец. Посмотрите, сколько он сегодня сделал подкатов!

Чуть позже Лазетич легко прошел Ковтуна на левом фланге, выдал отличный пас в центр штрафной Томичу, но тот, на наше счастье, толком не смог приложиться к мячу. Россияне ответили добротной двухходовкой. Мостовой снабдил передачей Бесчастных, который из неудобной позиции рискнул и едва не перекинул голкипера.

25 апреля 2001 года. Белград. Югославия — Россия — 0:1. Александр Мостовой и Владимир Бесчастных. Фото Григорий Филиппов, —

«Спасителем отечества себя не считаю»

Ключевой в матче стала 72-я минута. Хозяева должны были открывать счет. Комбинацию, начатую на левом фланге Джорджевичем, завершал Томич — ударом в упор. Нигматуллин среагировал непостижимым образом!

И тут же начал ответную атаку. Титов совершил внушительный рейд метров на тридцать пять, отпасовал направо Гусеву, который по низкой траектории подал на ближний угол вратарской. Бесчастных, оторвавшийся от Михайловича, в падении головой отправил мяч в сетку! Бросок вратаря Илича был сколь эффектен, столь и бесполезен — 0:1!

«Друзья мои, это фантастика! — восторгался в этот момент комментатор матча Виктор Гусев. — Снова золотая голова Бесчастных! Не зря мы вспоминали матч со Швейцарией».

— Я ждал передачи верхом и сразу пошел на ближнюю штангу, — рассказывал автор победного гола. — Мяч полетел на такой высоте, что можно было подставить ногу. Но я уже настроился пробить головой, и поэтому удар получился не слишком сильным.

— Зато точным. Как чувствуете себя в роли спасителя отечества?

— Я себя им не считаю. Все ребята сыграли великолепно. Разве тот же Мостовой, снимавший в обороне все мячи, или Нигматуллин, поймавший все, что летело в его ворота, не заслуживают похвалы?! Мы доказали, что умеем играть в футбол, хотя до матча некоторые журналисты в этом сомневались.

А спустя 10 минут форвард, лишенный игровой практики в своем клубе, мог убить интригу в матче. После великолепной длинной передачи Хохлова Бесчастных обвел вратаря, однако бежавший сзади защитник немного его подтолкнул. Владимир споткнулся и не смог выцелить в дальний угол...

И практически тут же югославы едва не сравняли счет. Онопко уж как-то совсем неуклюже попытался прервать прострел с левого фланга, и только отчаянный прыжок Нигматуллина в ноги Станковичу отвел угрозу и сохранил для нас победный счет.

«Право, после такой игры хочется говорить о Бесчастных и Нигматуллине, о стелившемся в подкатах и выигравшем весь «второй этаж» Мостовом и раз за раз рвавшемся сквозь строй соперников Аленичеве, — писал обозреватель «СЭ». — И совсем не хочется рассуждать о том, что у югославов из-за внутреннего конфликта не было Милошевича, Миятовича и Ковачевича, что острый Кежман в решающий момент был необъяснимо заменен на полузащитника, а хитрый Станкович вышел в самом конце матча, что после пропущенного гола хозяева почти демонстративно бросили играть, а их болельщики — на эту игру смотреть... Но ведь югославы не выбросили белый флаг сами — их вынудили сделать это 14 наших парней. Сегодня мы вправе ими гордиться. А завтра — ждать продолжения».