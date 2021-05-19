Бензема вернулся в сборную Франции спустя шесть лет. Его исключали из-за шантажа Вальбуэна

Нападающий «Реала» помирился с Дидье Дешамом и поедет на Евро-2020.

Скандал

Бензема — один из лучших французских форвардов этого века, но в последние шесть лет он не играл за национальную сборную. Причины к спорту не имеют отношения.

Осенью 2015 года ему были предъявлены обвинения в шантаже его партнера по сборной — полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. Бензема во всем признался, хотя сначала все отрицал и даже высмеивал обвинения. Но полиция была настроена серьезно, игроку и соучастникам грозило до пяти лет тюрьмы. Поэтому Карим решил сотрудничать со следствием.

Оказалось, что шантажистов было несколько. К ним в руки попало давнее интимное видео с участием экс-хавбека московского «Динамо». Что конкретно на записи — неизвестно, в открытый доступ его никто не сливал, официально о его содержании никто не говорил. Известно, что некий человек по имени Аксель вместе с сообщниками вымогал у Вальбуэна 150 тысяч евро за видео.

Бензема не инициировал шантаж. По основной версии, мошенники вышли на Карима, чтобы он связался с Вальбуэна. «Бензема запугивал меня. Он лгал мне, чтобы я встретился с его другом. Лгал, чтобы угодить своему товарищу, который замешан в этом, — рассказывал Матье. — Я думаю, Карим достаточно умен, чтобы понимать: встреча с его другом и «решение проблемы» не были бы бесплатными».

Опала

В скандале оказался замешан и другой видный футболист — Джибриль Сиссе тоже был задержан в 2015-м. Но экс-нападающий «Кубани» к тому времени уже не был игроком сборной Франции, а Бензема оставался им. И в декабре Карима исключили из национальной команды. Это решение принял глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Премьер-министр страны Манюэль Вальс поддержал это: «Известные спортсмены должны служить примером для других. А если Бензема подает плохой пример, значит, ему нет места в сборной Франции».

Позже Карим признался, что даже не видел запись. И сам Вальбуэна рассказывал, что просил шантажистов прислать ему хотя бы фрагмент, но ответа не получил.

Весной 2016-го Бензема написал в Twitter: «К сожалению для меня и для всех, кто меня поддерживает, я не сыграю на домашнем Евро за Францию».

Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et support?. Je ne serai pas s?lectionn? pour notre Euro en France... — Karim Benzema (@Benzema) April 13, 2016

Федерация футбола Франции объяснила решение так: «Мы хотим подчеркнуть, что спортивные результаты являются важным, но не единственным критерием, который учитывается при отборе игроков в национальную команду. Умение футболистов работать сообща, проявлять себя как внутри, так и вне коллектива и отстаивать общие интересы также имеет большое значение».

Расизм

Прямо перед Евро-2016 Бензема зачем-то сказал, что Дидье Дешам «поддался давлению расистов Франции». По сути, форвард назвал это решение политическим, и оправдываться пришлось в том числе премьер-министру. «Франция не включает игроков в сборную на основе их цвета кожи или места рождения. Слова Бензема рисуют неправильную картину», — подчеркнул Вальс.

В то же время на стене дома Дешама кто-то написал слово «расист».

? «Deschamps a c?d? ? une partie raciste de la France «



Alors que l'Euro 2016 va d?buter, Karim Benzema n'a pas ?t? retenu. Son cas est pourtant scell? depuis longtemps. pic.twitter.com/cCN54Ak4UR — Histoire De Sport (@histoire_dsport) May 18, 2021

На чемпионате Европы Франция дошла до финала, где уступила Португалии в овертайме (0:1). Но и после турнира статус Бензема не изменился, хотя в июле 2017-го он выиграл дело о шантаже в Кассационном суде во Франции. С него были сняты все обвинения.

Бензема не попал и на чемпионат мира в России, где Франция выиграла титул. Перед стартом турнира Ле Гре заявил, что международная карьера Бензема завершена. А президент Франции Эммануэль Макрон добавил: «Порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде».

Амнистия

После чемпионата мира уже все смирились с тем, что Бензема не сыграет за сборную, — и сам футболист, и болельщики. «Не собираюсь сводить себя с ума в ожидании. Я желаю команде только всего наилучшего», — сказал нападающий в начале 2019 года.

А год назад тот же Ле Гре неожиданно похвалил Бензема: «Он провел исключительный сезон с «Реалом», я уже поздравил с этим Зидана. Сегодня Бензема — один из лучших игроков мира». В ответ на это Карим написал в Twitter: «Пожалуй, я просто посмеюсь».

Je pr?f?re en rire ??? https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

И вот — амнистия. 18 мая 33-летнего Бензема включили в окончательный список из 26 игроков сборной Франции, которые выступят на Евро. «Мы встретились, у нас был долгий разговор, — сказал Дешам. — После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. И он, и я нуждались в этом разговоре. Я не хочу, чтобы это был особый случай. Как главный тренер национальной команды я всегда смотрю шире, чем моя личная ситуация. Моя ответственность играет важную роль, она важнее, чем я».

Это большая неожиданность, но, судя по всему, все рады. Кильян Мбаппе недвусмысленно отреагировал на вызов Бензема в соцсетях. Он уверен, что их связка на Евро будет продуктивной.

Бензема действительно заслужил. Хоть ему и 33, но он проводит отличный сезон: 22 гола в чемпионате Испании, шесть мячей в Лиге чемпионов. Не факт, что у Карима будет твердое место в основе, но пользу он точно принесет.

Бензема не вызывался в сборную шесть лет, но он все еще входит в десятку лучших бомбардиров в истории сборной. На его счету 27 мячей. Титулов с национальной командой форвард не брал, но сейчас у него точно будет шанс, ведь Франция — один из фаворитов континентального турнира.