Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу

00:01
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу. Фото «СЭ» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу. Фото «СЭ»
Теги:

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу.

Суббота, 26 июня

Уэльс — Дания — начало в 19.00 по московскому времени

Италия — Австрия — 22.00.

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия — 19.00

Бельгия — Португалия — 22.00

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания — 19.00

Франция — Швейцария — 22.00

Вторник, 29 июня

Англия — Германия — 19.00

Швеция — Украина — 22.00

Турнир проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула Евро, заняв последнее место в своей группе B.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6482
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца
Как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака
Камеры сняли, как мужчина пронзил другу шею ножом в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля