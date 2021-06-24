Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
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Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу.
Суббота, 26 июня
Уэльс — Дания — начало в 19.00 по московскому времени
Италия — Австрия — 22.00.
Воскресенье, 27 июня
Нидерланды — Чехия — 19.00
Бельгия — Португалия — 22.00
Понедельник, 28 июня
Хорватия — Испания — 19.00
Франция — Швейцария — 22.00
Вторник, 29 июня
Англия — Германия — 19.00
Швеция — Украина — 22.00
Турнир проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула Евро, заняв последнее место в своей группе B.
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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