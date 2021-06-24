Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу.

Суббота, 26 июня

Уэльс — Дания — начало в 19.00 по московскому времени

Италия — Австрия — 22.00.

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия — 19.00

Бельгия — Португалия — 22.00

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания — 19.00

Франция — Швейцария — 22.00

Вторник, 29 июня

Англия — Германия — 19.00

Швеция — Украина — 22.00