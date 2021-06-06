Дания готова к Евро. Почему ее нужно опасаться Черчесову

Основной конкурент сборной России на групповом этапе выиграл у Боснии в последнем товарищеском матче накануне старта чемпионата Европы.

Товарищеские матчи

Дания — Босния и Герцеговина — 2:0 (1:0)

Голы: Брэйтуэйт, 18 (1:0). Корнелиус, 73 (2:0).

Дания: Шмейхель, Кьер (Аннерсен, 46), Бойлесен, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Васс (Корнелиус, 71), Эриксен (Дилэйни, 59), Сков (Мехле, 70), Йенсен, Брэйтуэйт (Поульсен, 46), Дольберг (Винн, 46).

Босния и Герцеговина: Василь (Пирич, 78), Чивич (Ципетич, 61), Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Газибегович, Хаджиахметович, Данилович (Беширевич, 62), Демирович (Зилькич, 78), Джоканович (Нукич, 78), Налич (Превляк, 53).

Предупреждения: Брэйтуэйт, 32. Демирович, 64. Превляк, 70. Зилькич, 88. Корнелиус, 89. Нукич, 90.

Судья: Вильянен (Финляндия).

6 июня. Бреннбю. Стадион «Бреннбю».

Данию сложно назвать фаворитом Евро-2020, но у нее очень крепкий состав, поставленная игра и высокий потенциал. 10-е место в текущем рейтинге ФИФА абсолютно оправданно. Скандинавская команда никому не уступила в отборочном турнире; прошлой осенью была близка к победе в группе А Лиги наций, но проиграла Бельгии в последнем туре; весной ударно начала отбор на чемпионат мира в Катаре — три победы с общим счетом 14:0. Проще говоря, сборная России объективно не будет фаворитом в матче 3-го тура группового этапа с датчанами. Тем более что игра пройдет в Копенгагене.

Конечно, Дания небезгрешна, но очень опасна. В первую очередь — прессингом. В 2012 году нынешний тренер сборной Каспер Хьюлманн сенсационно сделал чемпионом Дании «Норшелланн». Звездных игроков в составе не наблюдалось, зато команда прекрасно прессинговала и была дисциплинированна. Сборная Дании еще при предыдущем тренере Оге Харейде отличалась активной игрой без мяча, но Хьюлманн усилил эффект. Товарищеский матч с Боснией только доказал это. Прессинговать в команде могут все: в конце первого тайма на центральных защитников выдернулся даже опорный полузащитник Васс. И важно отметить, что и на последних минутах матча, при счете 2:0, скандинавы не уставали. Физически они готовы прекрасно.

Вторая отличительная черта Дании — стандарты. В игре с Боснией почти все подачи со штрафных и угловых были опасными, хотя соперники скандинавов показались неорганизованными. Тем не менее Дания забила оба гола после угловых. В первом тайме Эриксен подавал на Кьера, но боснийцы ошиблись при выносе, и Брэйтуэйт внес мяч в ворота на добивании. Во втором тайме подачу исполнял Йенсен (Эриксен ушел на замену) — и попал точно в голову Корнелиуса. Бороться в чужой штрафной форварды датчан умеют, что тоже не новость.

Braithwaite buteur avec le Danemark ??

pic.twitter.com/LkyO8OoEd5 — Barca — C?te d'Ivoire ?? (@Ivoire_Barca) June 6, 2021

До старта на Евро — меньше недели. Но Хьюлманн, судя по всему, не раскрыл основной состав. С Боснией сыграли те, кто не так часто выходит в старте: левый защитник Бойлесен, правый защитник Ларсен, опорник Йенсен, правый вингер Сков, центрфорвард Дольберг. При этом схема осталась той, которую Дания использует чаще всего, — 4-3-3 с треугольником основанием вниз.

Интересно, что номинальный правый защитник Васс играл в опорной зоне. Для него эта позиция не нова — в «Валенсии» в минувшем сезоне Даниэль не один раз выходил в полузащите. Да и в сборной Дании Харейде периодически выпускал Васса в средней линии, но Хьюлманн сделал это впервые. При этом у скандинавов нет нехватки исполнителей в центральной зоне.

В центре защиты и в воротах вышли те, кто и будет играть на Евро, — Шмайхель, а также Кьер с Кристенсеном. Слева в обороне Хьюлманн попробовал ветерана Бойлесена, хотя почти всегда в сборной Дании на том фланге играет одноклубник Алексея Миранчука — Йоаким Мехле. Правда, в «Аталанте» датчанин обычно закрывает правую бровку, но в сборной — левую. В игре с Боснией Мехле получил 20 минут, причем играл заметно выше.

I en fremragende kulisse p? Br?ndby Stadion vinder vi 2-0 i den sidste test f?r EM. S?dan, drenge! Tak for st?tten ??



N?ste opgave: Finland i Parken p? l?rdag ?#ForDanmark pic.twitter.com/VkmcllEaW6 — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) June 6, 2021

Середину поля закрыли упомянутый Васс и Йенсен, а чуть выше них традиционно расположился Эриксен — в сборной Дании он всегда играет между линиями и руководит игрой. Слева вышел форвард «Барселоны» Брэйтуэйт, справа — Сков из «Хоффенхайма». Место центрфорварда занял Дольберг из «Ниццы» — и это говорит о том, что Хьюлманн до сих пор не определился с кандидатурой нападающего. Этот матч ответа не дал.

Тренер не стал нагружать многих лидеров: Кьер, Брэйтуйэт, Поульсен сыграли лишь по тайму, Эриксен получил час, Дилэйни — полчаса, Хейбьерг не вышел вообще. Все они должны выйти с первых минут на субботний матч с Финляндией.

Дания выглядит солидно, что доказывают и результаты — победа над Боснией с запасом, а до этого скандинавы сыграли вничью с Германией (хотя немцы выглядели лучше). Из негативного — травма Скова. Это не основной вингер датчан, но в матче с Боснией он был заметен, а в середине второго тайма получил небольшое повреждение.

Матч с Россией — 21 июня. Вероятно, датчане подойдут к нему еще сильнее.