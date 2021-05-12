Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о расширенном составе сборной России для подготовки к чемпионату Европы.

Расширенный состав сборной России.

— По-моему, все логично. А кого вы хотели видеть в составе? Черчесов взял тех, кого мог пригласить. Богатого выбора у него нет. Разве есть варианты? Кокорин не проявил себя в Италии. Рад, что тренер позвал молодых ребят — Захаряна, Дивеева, Макарова. На мой взгляд, все логично.

Смолов не попал даже в расширенный список? Дзюба, Соболев и Заболотный лучше подходят той системе, по которой играет Черчесов. Кроме того, эти форварды уже были в последнее время в сборной. Значит, тренер в них не разочаровался.

А претензии к Смолову остались те же. Он все еще не командный игрок. Не отрабатывает особо назад, выпадает... То же самое, кстати говоря, можно сказать и про Миранчука. Надо все 90 минут держать темп и работать вперед-назад. У Смолова просто другой менталитет. Да, весной Федор прибавил. Но все как-то решал в одиночку. Этого маловато. Нужна командная игра. Так что я согласен с выбором Черчесова. Смолов играет по старинке.

Конечно, вратарский вопрос очень актуален. Нужно угадать с первым номером. Черчесов как-то заметил, что Дюпин здорово влился в коллектив. Но у него нет той стабильной игры, которая присуща Акинфееву. Тут нам нужно положиться на интуицию тренерского штаба.

Пока непонятно, кто будет играть в центре обороны сборной. Один — видимо, Джикия, но и он не является основополагающим центральным защитником, на котором все держится! Спартаковец, конечно, старается, но кто будет играть рядом с ним? Семенов — тихоход, как Васин в ЦСКА. Ну не хватает им скорости... В нашем чемпионате многие не могут справиться с Ларссоном. Так на Евро такие форварды есть в каждой сборной! Дивеев и Евгеньев перспективные, но они пока еще угловатые. Им надо окрепнуть, набраться опыта. Центральный защитник должен многое знать. Как правильно замечает Евгений Ловчев, на этой позиции надо все время головой вертеть, все мгновенно оценивать. Таких в сборной не вижу.

Эта команда по составу, по футбольному авторитету... Скажем так, она не выиграет чемпионат Европы. Выйдем ли из группы? Бельгия явный фаворит. Дания принимает нас дома. И вот датчане мастеровитее наших футболистов. Финляндия тоже не подарок. Опять приходится надеяться на русский авось. На чемпионате мира как-то выскочили. Посмотрим.

Кто лидер этой сборной? Нет четкого ответа. Еще посмотрим, в какой форме подойдет к турниру Дзюба. В общем, сборная России — это сплошные вопросы. Самое главное — мы ни в коем случае не фавориты, хоть и проводим два матча дома. Рецепт здесь один. Каждый футболист должен отдать столько сил во время матча, чтобы после финального свистка просто рухнуть на газон. Сумасшедшая самоотдача — другого пути нет. Для меня в этом плане хорошим примером является Греция на Евро-2004.

Так что надо хорошо подготовить игроков физически. Черчесов уже доказал, что он это умеет.

Вера в Головина? Не знаю. Он же переболел коронавирусом. Как это на нем скажется? Что поделать. Да и Баринов после травмы выглядит не так, как прежде. Вопросы, вопросы, вопросы...

Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года