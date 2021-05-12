Безбородов и Левников могут судить матчи сборной России на Евро. УЕФА ввел особые правила

В прошлом году во все регламенты турниров, проходивших под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, добавили новое положение. Оно будет действовать и ближайшим летом — во время чемпионата Европы.

Арбитры

Безусловно, речь идет о форс-мажорных обстоятельствах, вероятность которых мала. Но все-таки теоретически такое может произойти. Я имею в виду повальное заболевание судей коронавирусом и нехватку арбитров. На этот случай УЕФА придумал следующее.

Если кто-либо из назначенной судейской бригады сдаст положительный тест на ковид, УЕФА в виде исключения может заменить его или их на судей из той же страны, чья сборная выступит в этом матче. При этом совсем необязательно, чтобы новый арбитр или арбитры входили бы в лист ФИФА — то есть были допущены к обслуживанию международных встреч.

Иными словами, если невозможно отправить на игру с участием сборной России в Санкт-Петербурге назначенных рефери или заменить их на кого-то из тех, кто допущен к судейству встреч Евро-2020, матча в городе на Неве вправе судить, к примеру, Владислав Безбородов, Кирилл Левников и даже Иван Сиденков.

Напомню, что судейский комитет УЕФА допустил к работе на первенстве континента 19 бригад арбитров, а также шесть пар резервных судей и ассистентов. Предполагалось, что все они будут базироваться в Турции, а потом лучшие переедут в Англию, чтобы провести полуфиналы и финал. О замене турецкой базы пока не сообщалось.

Бригады возглавят следующие рефери: Сергей Карасев (Россия), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба — Румыния), Феликс Брих, Даниэль Зиберт (оба — Германия), Карлос Дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос (оба — Испания), Бьорн Кайперс, Данни Маккели (оба — Голландия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэле Орсато (Италия), Андреас Экберг (Швеция), Джюнейт Чакыр (Турция) и Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия). Кроме того, по программе обмена с Южноамериканской конфедерацией футбола приглашен аргентинец Фернандо Рапаллини и его ассистенты. Шестерка резервных — Стефани Фраппар (Франция), Георгий Кабаков (Болгария), Давиде Масса (Италия), Бартош Франковски (Польша), Срджан Йованович (Сербия) и Сандро Шерер (Швейцария).

Судей достаточно, чтобы провести 51 встречу, но УЕФА подстраховался, внеся изменения в регламент.

Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»

Игроки

Сколько игроков одной сборной нужно для проведения игры Евро-2020? Не 26, включенных в заявку. Не 11, из которых будет сформирован стартовый состав.

В соответствии с особыми правилами, применимыми на турнире из-за ковида, чтобы матч состоялся, в каждой команде должно быть минимум 13 здоровых футболистов. Один из них — вратарь.

Если по решению национальных или местных властей часть игроков отправят на обязательный карантин или самоизоляцию, встреча пройдет по расписанию, если соперники смогут выставить на нее по 13 игроков. При условии, что они вправе выступать за сборные, а их тесты окажутся отрицательными.

Если довызывается один или несколько футболистов, чтобы обеспечить необходимое число игроков, те, кого они заменяют, выводятся из списка 26 и уже не смогут сыграть на Евро-2020, даже если выздоровеют.

Перенос матча

Если национальная ассоциация не в состоянии обеспечить указанное минимальное число игроков, матч может быть перенесен и проведен в течение следующих 48 часов. Это, конечно, зависит от того, возможен ли такой перенос с учетом всего календаря Евро-2020. При этом администрация УЕФА вправе провести игру уже в другом городе.

Если перенос невозможен, в дело вступит контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА. Он присудит сборной той страны, по чьей вине сорвался матч, поражение со счетом 0:3.