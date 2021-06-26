Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»

Второй раз подряд интригу в матче датчан убивает грубая ошибка соперника. А в их составе в игре 1/8 финала Евро-2020 с Уэльсом (4:0) нашелся новый герой — автор дубля Каспер Дольберг.

Кажется, судьба отдает Дании долги за пережитое на старте турнира. Перенеся драму Кристиана Эриксена, скандинавы показали себя настоящей командой еще в тот момент, когда их главную звезду возвращали к жизни медики. И теперь, выйдя в четвертьфинал Евро-2020, датчане дарят положительные эмоции как всей стране, так и персонально Эриксену.

В футболе, как и в любом виде спорта, есть победители и побежденные, а выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Дания словно исчерпала их лимит в стартовых играх против финнов и бельгийцев, после чего стала заставлять ошибаться других. Хотя слово «заставлять» — не до конца верное, потому что во второй игре подряд соперники допускают немыслимые просчеты фактически на ровном месте. Да еще и в ключевых моментах игры.

Сначала случился необъяснимый пас к собственным воротам не оценившего в общем-то простую ситуацию Зобнина. Поульсен, естественно, таким подарком воспользовался и забил оказавшийся победным мяч.

Теперь со знаком минус отличился защитник сборной Уэльса Уильямс. Конечно, ситуация у него была сложнее, чем у Зобнина, ведь дело было в штрафной. Но все равно такие моменты для игроков обороны привычны. Тем не менее валлиец вынес мяч точно на ногу оформившему голевой дубль Дольбергу.

Se complica #WAL. Neco Williams despeja a los pies de Dolberg tras una buena internada por banda de Braithwaite. Doblete del delantero del Niza.#WAL 0 #DEN 2 pic.twitter.com/OOFIW9vEdr — Angel DP (@ANGELDIAZ14) June 26, 2021

Личность героя матча тоже примечательна, ведь несколько лет назад Дольберга называли одним из главных талантов Европы, и в практически родном для себя Амстердаме форвард, возможно, провел матч, который станет переломным в его карьере. В «Аяксе» он начинал блестяще. Довольно быстро перерос молодежную команду, на второй год своей голландской карьеры получив приз главного таланта Эредивизе и сыграв в финале Лиги Европы.

Тогда в списке претендентов на юного датчанина фигурировали «МЮ», «Милан», «Наполи», «Рома» и «Монако», а в СМИ назывались ожидаемые суммы трансфера на уровне 50 миллионов евро. Однако в итоге продали Дольберга — за 20 с небольшим миллионов и всего лишь в «Ниццу», что стало следствием проблем со здоровьем. В конце 2017-го Каспер получил свою первую травму, после которой восстанавливался дольше обычного. Он все же поехал на ЧМ-2018, сыграв там всего 20 минут. А потом травмы пошли косяком. Мышцы живота, колено... В какой-то момент это переросло в психологические проблемы, на решение которых ушло несколько месяцев.

Во Франции у Дольберга возникали сложности иного характера. Через пару недель после переезда в «Ниццу» 18-летний одноклубник Ламин Диаби в раздевалке украл у него часы стоимостью 70 тысяч евро. Как признался позже лишившийся контракта с «орлятами» похититель, дело было не в корысти, а в зависти и конкуренции. Но это еще не все! Уже прошлой осенью, когда Дольберг ездил в сборную, у него угнали машину, а также вынесли из дома имевшуюся там наличность и гаджеты.

На поле о фантастических показателях времен «Аякса» речи тоже не шло. В последнем чемпионате Франции у Дольберга скромные для его таланта шесть мячей. Все это сказалось на позициях в сборной. С начала года ему дали сыграть полный матч только в отборе ЧМ-2022 против Молдавии (8:0). С более серьезными соперниками ставка делалась сначала на Винна из «Копенгагена», после чего в центр сдвинули универсала Поульсена. А когда требовалось спасать игры с финнами и бельгийцами, на роль джокера пробовали Корнелиуса.

Дольберг за два стартовых тура Евро не получил ни минуты. Против России ему дали полчаса, и только после травмы Поульсена главный тренер датчан Каспер Хьюлманн решил: время Дольберга пришло. Вряд ли, правда, кто-то обращал внимание на то, что из 38 голов в чемпионате Нидерландов 23 Каспер забил на «Йохан Кройф Арене». Но все же Амстердам — его город. А теперь еще и город поймавшей кураж Дании. Она в принципе хороша и, если чувствует уязвимость соперника, своего уже не упускает.

Следующему оппоненту скандинавов следует учесть это и учиться на ошибках Зобнина и Уильямса. И интересно, кстати, придется ли защитнику «Ливерпуля» извиняться перед болельщиками и разочарованной страной?

А у Дольберга с Россией могла появиться дополнительная связь. Экс-футболист, а теперь глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин после первого матча 1/8 финала рассказал: нападающего сборной Дании предлагали петербургскому клубу. Это было до Евро, а теперь цена игрока определенно выросла.