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Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 22:35
26 июня. Амстердам. Уэльс — Дания — 0:4. Каспер Дольберг — автор дубля. Фото Getty Images 26 июня. Уэльс — Дания — 0:4. Неко Уильямс. Фото AFP
26 июня. Амстердам. Уэльс — Дания — 0:4. Каспер Дольберг — автор дубля. Фото Getty Images
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Второй раз подряд интригу в матче датчан убивает грубая ошибка соперника. А в их составе в игре 1/8 финала Евро-2020 с Уэльсом (4:0) нашелся новый герой — автор дубля Каспер Дольберг.
Уэльс — Дания
26&nbsp;июня. Уэльс&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 0:4.Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в 1/4 финала

Кажется, судьба отдает Дании долги за пережитое на старте турнира. Перенеся драму Кристиана Эриксена, скандинавы показали себя настоящей командой еще в тот момент, когда их главную звезду возвращали к жизни медики. И теперь, выйдя в четвертьфинал Евро-2020, датчане дарят положительные эмоции как всей стране, так и персонально Эриксену.

В футболе, как и в любом виде спорта, есть победители и побежденные, а выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Дания словно исчерпала их лимит в стартовых играх против финнов и бельгийцев, после чего стала заставлять ошибаться других. Хотя слово «заставлять» — не до конца верное, потому что во второй игре подряд соперники допускают немыслимые просчеты фактически на ровном месте. Да еще и в ключевых моментах игры.

Публикация от Goal (@goalglobal)

21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания. Роман Зобнин.Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

Сначала случился необъяснимый пас к собственным воротам не оценившего в общем-то простую ситуацию Зобнина. Поульсен, естественно, таким подарком воспользовался и забил оказавшийся победным мяч.

Теперь со знаком минус отличился защитник сборной Уэльса Уильямс. Конечно, ситуация у него была сложнее, чем у Зобнина, ведь дело было в штрафной. Но все равно такие моменты для игроков обороны привычны. Тем не менее валлиец вынес мяч точно на ногу оформившему голевой дубль Дольбергу.

Уэльс&nbsp;&mdash; Дания.Дания разгромила Уэльс. Большой онлайн о старте плей-офф Евро-2020

Личность героя матча тоже примечательна, ведь несколько лет назад Дольберга называли одним из главных талантов Европы, и в практически родном для себя Амстердаме форвард, возможно, провел матч, который станет переломным в его карьере. В «Аяксе» он начинал блестяще. Довольно быстро перерос молодежную команду, на второй год своей голландской карьеры получив приз главного таланта Эредивизе и сыграв в финале Лиги Европы.

Тогда в списке претендентов на юного датчанина фигурировали «МЮ», «Милан», «Наполи», «Рома» и «Монако», а в СМИ назывались ожидаемые суммы трансфера на уровне 50 миллионов евро. Однако в итоге продали Дольберга — за 20 с небольшим миллионов и всего лишь в «Ниццу», что стало следствием проблем со здоровьем. В конце 2017-го Каспер получил свою первую травму, после которой восстанавливался дольше обычного. Он все же поехал на ЧМ-2018, сыграв там всего 20 минут. А потом травмы пошли косяком. Мышцы живота, колено... В какой-то момент это переросло в психологические проблемы, на решение которых ушло несколько месяцев.

Во Франции у Дольберга возникали сложности иного характера. Через пару недель после переезда в «Ниццу» 18-летний одноклубник Ламин Диаби в раздевалке украл у него часы стоимостью 70 тысяч евро. Как признался позже лишившийся контракта с «орлятами» похититель, дело было не в корысти, а в зависти и конкуренции. Но это еще не все! Уже прошлой осенью, когда Дольберг ездил в сборную, у него угнали машину, а также вынесли из дома имевшуюся там наличность и гаджеты.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 4:1. Томас Дилейни и&nbsp;Роман Зобнин.А вы никогда не ошибались?! Открытое письмо хейтерам Зобнина

На поле о фантастических показателях времен «Аякса» речи тоже не шло. В последнем чемпионате Франции у Дольберга скромные для его таланта шесть мячей. Все это сказалось на позициях в сборной. С начала года ему дали сыграть полный матч только в отборе ЧМ-2022 против Молдавии (8:0). С более серьезными соперниками ставка делалась сначала на Винна из «Копенгагена», после чего в центр сдвинули универсала Поульсена. А когда требовалось спасать игры с финнами и бельгийцами, на роль джокера пробовали Корнелиуса.

Дольберг за два стартовых тура Евро не получил ни минуты. Против России ему дали полчаса, и только после травмы Поульсена главный тренер датчан Каспер Хьюлманн решил: время Дольберга пришло. Вряд ли, правда, кто-то обращал внимание на то, что из 38 голов в чемпионате Нидерландов 23 Каспер забил на «Йохан Кройф Арене». Но все же Амстердам — его город. А теперь еще и город поймавшей кураж Дании. Она в принципе хороша и, если чувствует уязвимость соперника, своего уже не упускает.

Следующему оппоненту скандинавов следует учесть это и учиться на ошибках Зобнина и Уильямса. И интересно, кстати, придется ли защитнику «Ливерпуля» извиняться перед болельщиками и разочарованной страной?

А у Дольберга с Россией могла появиться дополнительная связь. Экс-футболист, а теперь глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин после первого матча 1/8 финала рассказал: нападающего сборной Дании предлагали петербургскому клубу. Это было до Евро, а теперь цена игрока определенно выросла.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 0
Австрия 0
2-й тайм

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

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Обе забьют - да

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