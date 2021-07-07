«Черчесов справится с давлением. Все будет нормально». Интервью Александра Самедова

Мнение четвертьфиналиста ЧМ-2018 о нынешней сборной России и ее будущем.

— Вы участвовали в составе сборной в предыдущем крупном турнире — ЧМ-2018. Почему, на ваш взгляд, тогда получилось выйти из группы и даже пройти в четвертьфинал, а сейчас нет? — вопрос Самедову.

— Разница, возможно, в силе группы. На Евро соперниками оказались две топ-команды, а три года назад таковой называли только Уругвай. Хотя и Египет — непростой соперник. У России же были разные составы, разные поколения — достаточно много игроков поменялось.

— У вас не складывается ощущения, что наш сборная образца-2018 банально сильнее нынешней? На ЧМ выступали Акинфеев, Игнашевич, находящиеся в хорошей форме Кутепов и Зобнин, более молодой Дзюба, вы.

— Сильнее или нет, сравнивать сложно, но это действительно непохожие друг на друга команды. Из того, что еще слышал, — сейчас была другая атмосфера.

— Вам не кажется, что у болельщиков всегда завышенные ожидания от сборной России? Мы исходя из уровня футбола всегда должны выходить из группы?

— Тут такой момент... Плюс Евро в том, что в четырех квартетах из шести в плей-офф проходят по три команды — гораздо больше шансов, чем на ЧМ. Сборная же на ЧЕ заняла четвертое место в группе — так вышло, что оказалась даже ниже Финляндии. Жалко, потому что в теории могли пробиться в 1/8 финала с третьей строчки по дополнительным показателям. Впрочем, разница мячей стала плохой — 2-7. Что касается ожиданий, то бывают как удачные турниры, так и неудачные.

Давно говорю, что уровень РПЛ в последние годы сильно упал. Процесс начался где-то в 2016-2017 годах. Раньше хватало сильных клубов, классных легионеров, еще не сошло хорошее поколение российских футболистов. В сумме это делало лигу весьма неплохой. Сейчас же, считаю, она просела — и это сказывается и на национальной команде. Тем более у нас всего трое — Головин, Алексей Миранчук и Черышев — приезжают в нее из-за рубежа.

О падении свидетельствуют и наши результаты в двух последних еврокубковых сезонах.

21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— У нас были хоть какие-то шансы против Бельгии и Дании или между нами и ними огромная пропасть?

— Мне бельгийцы против России не очень понравились. Именно в том виде, в котором он предстал в той встрече, соперник не выглядел каким-то прям совсем топ-топ. Отсутствовали Де Брейне, Вермален, Витсель, Эден Азар находился не в лучшей форме — не оптимальный состав. Наверное, поэтому многие полагали, что наши способны что-то показать. На мой взгляд, реально было зацепиться за ничью: это не та Бельгия, к которой все в последнее время привыкли. Но индивидуальные ошибки в начале матча все перечеркнули.

С Данией же в первые 35 минут ничто не предвещало разгрома. У Саши Головина появилось два хороших момента — один вообще прекрасный. Шел равный футбол, может, с совсем небольшим преимуществом у скандинавов. Во втором тайме уже при 0:2 мы забили пенальти и побежали отыгрываться, пропустив две контратаки. Датчане здорово воспользовались пространством и нашими промахами.

— Как это обычно случается, сразу после вылета пошла большая волна критики в адрес сборной. Насколько справедливой ее считаете? Вы ведь сами проходили нечто подобное после ЧМ-2014 и Евро-2016.

— Когда не выходили из группы в 2014 и в 2016 годах, то критика была сопоставима с нынешней. Наверное, она обоснованна. Если люди ждут какого-то праздника, но не получают его, то возникает негатив. Не знаю, перебарщивает народ или нет, но либо ты даешь результат и тебя хвалят, либо не даешь и тебя уничтожают... Это реальность, подобное происходит всегда.

— «Счет на табло», как принято говорить?

— По факту — давайте говорить откровенно — мы заняли четвертое место в группе, сборная не выполнила задачу.

— Должен ли Станислав Черчесов продолжить работу с национальной командой с учетом всех обстоятельств: успех 2018-го, хорошо пройденный отбор на Евро-2020, провал в его финальной стадии, разгар квалификации на ЧМ-2022, где мы имеем неплохие шансы?

— На сегодня это самый сложный вопрос. Как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли...

Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития.

Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и все будет нормально.

Станислав Черчесов и Александр Самедов. Фото Getty Images

— Как оцениваете роль Черчесова и его штаба в успешном выступлении на чемпионате мира? Что он дал вам как игроку?

— Это были интересные три года, включившие в себя два крупных соревнования. На Кубке конфедераций-2017 мы очень сильно смотрелись, но немного не повезло в сильной группе (Португалия, Мексика, Новая Зеландия. — Прим. В.К.). Про ЧМ-2018 всем все ясно без лишних слов. А Черчесов, повторю, в сложные моменты своей фигурой огораживал коллектив от негатива.

Я при нем пробовался на разных позициях, в каких-то раскрылся, почувствовал себя иначе. Какие-то моменты тренер раскрыл для меня в футболе заново.

— Сейчас многие футболисты сборной сами говорят, что команда физически и тактически была на Евро готова нормально. Это же подтвердили данные, представленные Черчесовым на техкоме РФС. Что же тогда помешало добиться результата?

— Если брать первую встречу, то технические ошибки отдельных игроков. В третьей все решило высокое индивидуальное мастерство датчан: их первый гол — чистой воды исполнительское мастерство. А мы не реализовали свои моменты.

Я готовился с Черчесовым к Кубку конфедераций и чемпионату мира — команда всегда оказывалась на высоте в плане «физики». Уверен, что к Евро проделали такую же работу.

— Какая сборная вам больше понравилась на этом чемпионате Европы? Кого видите чемпионом?

— Обычно после наших всегда болел за Италию, но перед стартом в нее вообще не верил — она меня безумно удивляет, ее штаб и игроки огромные молодцы. Но главный фаворит для меня — Англия. Понял это еще после первых матчей хозяев полуфинала и финала турнира. «Трех львов» часто называют проклятыми, но мне кажется, что нынешний состав снимет это проклятие.