Обозреватель «СЭ» съездил в Гамбург на матч Грузия — Чехия.

Сделать дубль разными ногами в ворота команды Месси легче, чем забить победный мяч на Евро

«Фолькспаркштадион» в Гамбурге ахнул. «Населенные» на три четверти (!) грузинами, весь матч неистово скандировавшими название своей страны: «Са-карт-ве-ло!», и лишь иногда переключавшимися лично на Хвичу, трибуны видели, как на пятой добавленной минуте трое грузинских игроков убегают против одного чешского защитника. Как все вроде в порядке с развитием контратаки, как идет точный пас на самого быстрого игрока команды Сабу Лобжанидзе, и вот он уже на убойном расстоянии от чуда...

Все вскочили, готовясь сойти с ума. Все снова, как уже раз сто, закричали: «Голи! Голи!» с ударением на первый слог — так по-грузински будет «гол». Но Лобжанидзе, недавний автор дубля в МЛС в ворота команды Лео Месси, вложив в удар всю душу, изо всех сил пробил... выше ворот. Оказалось, что делать дубль разными ногами из-за штрафной, уходя от Серхио Бускетса и Жорди Альбы, легче, чем забить один ТАКОЙ мяч на чемпионате Европы.

Тогда и застонал от отчаяния гамбургский стадион. А отчаявшегося Лобжанидзе, выход которого на замену вместо Хвичи Кварацхелии прославляли бы веками, утешали и главный тренер Вилли Саньоль, и все партнеры. Болельщики же и журналисты рвали на себе волосы (если они есть) от отчаяния, и один коллега сказал мне: «Я бы в 65 лет такой гол забил!»

Процесс утешения придется продолжать, по признанию Хвичи, и в раздевалке. Когда Саба шел по смешанной зоне, у него был такой вид, что я остановил себя, собравшегося уже было о чем-то его спросить. Наверное, я поступил не как матерый профессионал, который везде должен подскакивать с диктофоном или смартфоном наперевес. Но когда у человека такие глаза, по-моему, не стоит лезть ему в душу. И так понятно, что он чувствует.

Хотя один грузинский журналист, с которым мы тремя днями ранее разговаривали на базе сборной Грузии в Фельберте, рассказал, что после ужасного землетрясения в Хатае, когда Саба еле спасся, выскочив из дома при первых толчках, он сильно изменился. «До того был немножко трусливый, боялся принимать решения на поле, прятался за чужие спины, — пояснил коллега. — А после того как прошел через все это, страх прошел. Он понял, что бояться в жизни надо совсем других вещей. И стал другим игроком».

Но теперь взгляд у Лобжанидзе был такой, словно он сейчас там, в Хатае, и на его глазах падает здание за зданием. Конечно, нельзя сравнивать такие вещи, но футбол — он ведь тем и привлекает миллионы людей, что другим языком отражает жизнь...

Георгий Кочорашвили и Анзор Меквабишвили. Фото Reuters

Сотни тысяч сообщений с поддержкой из... Ирана и игроки без телефонов

И все-таки, будем честны, по игре сборная Грузии в этот день победы не заслуживала. Ей бы воздалось за прекрасный футбол в первом матче с турками — это да. Но притом что вратарь Георгий Мамардашвили сделал девять сейвов, установив рекорд Евро, можно сказать, что и ничья — удачный для грузин результат. В конце концов, это первое их очко в истории в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы!

И спустя пару-тройку часов после игры, когда эмоции от незабитого Сабой гола у людей сошли, они уже с улыбками и довольными лицами праздновали этот безусловный успех в гамбургских заведениях. И поздравления они принимали — по крайней мере, от меня — охотно и с гордостью. Среди них было великое множество женщин и детей — можно сказать, что Евро стал для грузин семейным праздником. И с трудом ходящих стариков, опирающихся на трость, хватало — турнир, на который нация попала впервые, оказался всем возрастам покорен.

А если брать игроков — то и самым неожиданным странам. На той же грузинской базе под Вупперталем между матчами к журналистам вывели защитника Георгия Гвелесиани — с чехами он выйдет на замену. Между тем каждый второй журналист из Грузии, с которым я разговаривал, негодовал по поводу того, что главный тренер Саньоль не ставит его с первых минут после отлично проведенного контрольного матча с Черногорией. И когда настал мой черед задать ему несколько вопросов по-английски, я среди прочего спросил, ожидал ли он увидеть себя в стартовом составе с Турцией. Гвелесиани ответил:

— Честно говоря, я верил, что должен начинать эту игру. Более того, был почти уверен, что так и произойдет. Но уважаю решение тренера. Он отвечает за результат и за состав. А я как нормальный член команды просто выполняю его решения.

Гордость по итогам первого матча переполняла и его, пусть он в нем и не играл:

— Мы в первый раз на Евро. Никто не знал, что у нас такие амбиции. Может, мы и проиграли, зато о нас узнал и нас обсуждал весь мир или, по крайней мере, континент. Хотя знаю, что речь не только о Европе. Все поняли, что у нас есть команда, способная выйти из группы.

Даже так. Что же касается того, что речь не только о Европе, — то давайте посмотрим, где играет 33-летний тбилисец Гвелесиани. В иранском «Персеполисе»! А вообще в Иране — уже семь лет, сменив там четыре клуба. Я не мог не поинтересоваться, знают ли там что-то про Евро. Ответ поразил:

— Оттуда у меня здесь просто гигантская поддержка! Я получил тысячи сообщений от иранских болельщиков. В Иране говорят, что у «Персеполиса» — 30 миллионов поклонников по всему миру. И я горжусь, что представляю иранскую команду, потому что до меня таких примеров, насколько мне известно, не было. Я стал первым футболистом из иранского клуба на Евро.

Георгий Гвелесиани. Фото Reuters

Так что сборная Грузии дарит нам и такие интересные сюжеты. В матче с Чехией Гвелесиани достойно заменил Соломона Кверквелию, которого все мы помним по «Локомотиву», где он сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве-2018 при Юрии Семине. Я очень хотел поговорить с ним после матча, вспомнив заодно и про Юрия Палыча, — но через смешанную зону он, увы, так и не прошел, хотя я ждал до последнего. Или отправился каким-то другим путем, или его взяли на допинг-контроль. Жаль. Но, даст Бог, еще и пообщаемся. Кверквелия со своим бывшим тренером, кстати, на связи, однако не прямо во время Евро — Семин написал мне: «Сейчас они без телефонов!» Вот такая интересная подробность.

А пока общаемся после игры в поезде с двумя молодыми грузинскими болельщиками. Один работает в Тбилиси в сфере продаж, другой живет в Берлине и трудится в родной стране на удаленке. Первый прилетел специально на матч с Чехией, на следующий день должен улетать и запомнит эти эмоции на всю жизнь:

— Потрясающие чувства! Такие же, как на финальном стыковом матче в Тбилиси с Грецией, на который мне посчастливилось попасть. Считаю, что на Евро тогда сборную вывели не только футболисты, но во многом и мы. Весь матч, не останавливаясь, кричали: «Са-карт-ве-ло!», воздействовали своими эмоциями на греков. А что творилось после той игры... Знаете, сейчас Грузия переживает нелегкое время, но тот вечер после победы по пенальти над греками был таким, когда вся страна объединилась. Все люди, каких бы они ни были взглядов, обнимали друг друга, вышли на улицы, гуляли, гудели, пели, пили... И сейчас в Германии все говорят не только об отдельных игроках — хотя как же великолепен сегодня был Гия (вратарь Георгий Мамардашвили. — Прим. «СЭ»)! Все говорят о Грузии, маленькой стране, которую они раньше не знали. И поэтому мы сейчас горды этими ребятами, которые достойно нашу страну представляют.

По-моему, первое участие в чемпионате Европы стоит того хотя бы ради таких слов.

Георгий Мамардашвили и Соломон Кверквелия. Фото Reuters

Побежав в чужую штрафную в матче с турками, Мамардашвили поступил очень по-грузински

Обсуждали мы с болельщиками, конечно, и отдельных футболистов. По Мамардашвили все понятно — главный герой. И, глядя на его игру, я вспомнил многочисленные обсуждения его забега к чужой штрафной на последней минуте матча против турок — что привело к третьему голу соперников в пустые ворота — с грузинскими журналистами на базе в Фельберте.

Везде, в том числе и у нас, главный лейтмотив был бы — зачем он это сделал и ухудшил соотношение мячей? Ведь это могло повлиять на итоговые расклады в случае равенства очков у трех сборных (теперь уже не может). Но лишь один опытный коллега из Грузии мыслил именно так. А все остальные поддержали его — мол, он делал все, что мог, чтобы команда спасла игру. Так же, кстати, высказался и Саньоль, и все считают, что Мамардашвили не мог сделать этого без его санкции. Вряд ли это была прямо инициатива французского тренера, но то, что он дал голкиперу добро, — сто процентов. И ведь при первом угловом тогда грузины были очень близки к тому, чтобы забить — а значит, присутствие там Георгия было оправдано.

А один из коллег, мой старый товарищ, произнес даже очень важную фразу: «Решение Мамардашвили побежать в чужую штрафную в такой ситуации было очень... грузинским». То есть — эмоциональным, тем, когда чувство превалирует над разумом и ты ставишь на карту все.

Там основной голкипер «Валенсии» поставил и проиграл. Но остался самим собой, и эта гармония внутреннего мира позволила ему сыграть потрясающий матч с Чехией. Хотя есть у меня знакомые грузинские болельщики, которые и его упрекают за то, что не сыграл на выходе в момент ответного чешского гола. Но это — теоретически, а практически сколько он спас! И цена на него, думается, росла прямо на глазах.

Георгий Мамардашвили и Георгий Кочорашвили. Фото Reuters

Классно с Чехией сыграл и центральный полузащитник «Леванте» из сегунды Георгий Кочорашвили — тот самый, что отдал голевую передачу Жоржу Микаутадзе в матче с Турцией. Как здорово он выходил из-под прессинга, принимая абсолютно точные решения, как хорошо работал с мячом, пару раз обыграв по несколько соперников! Те самые болельщики, с которыми я ехал в поезде, сказали, что Кочорашвили был сильнейшим в стыковом матче с греками и вообще он заслуживает гораздо лучшей участи, чем выступление во втором испанском дивизионе.

Наконец, еще один положительный герой — Жорж Микаутадзе, форвард французского «Метца», лучший снайпер лиги 2 позапрошлого сезона. Грузин, родившийся уже во Франции, — поэтому Жорж, а не Георгий (сколько же у них Георгиев, тут ведь и выбравшего сборную России Джикию можно вспомнить, и героев 90-х Кинкладзе и Деметрадзе, и множество других!). Он забил с игры Турции, он же — с пенальти Чехии, и сейчас, ни много ни мало, делит звание лучшего снайпера Евро-2024. Развел вратаря и мяч по разным сторонам, и — Голи! Грузия впервые повела в счете на чемпионате Европы.

Тут интересен вот какой факт — Микаутадзе был единственным, кто не забил 11-метровый в серии финала стыков с Грецией! И тем не менее на самом чемпионате Европы осмелился подойти к точке и выиграл состязание за это право у еще одного Георгия — Цитаишвили. Хвича Кварацхелия на это даже особо и не претендовал, хотя в первый момент шел вместе с ними. Но если вспомнить, сколько раз он промахнулся с пенальти даже в чемпионском сезоне «Наполи», когда его признали лучшим игроком серии А, — становится понятно, почему. Один мой знакомый журналист вообще говорит, что ему года три нельзя на 11-метровую отметку смотреть.

А почему бил именно Микаутадзе — мне объяснили те самые молодые болельщики в поезде. Все очень просто — он как был до Греции, так и остался после нее штатным пенальтистом «Метца». И в клубе у него по этой части — без проблем. Вот и преодолел последствия того промаха более безболезненно, чем Хвича. За 12 последних матчей в разных командах Жорж забил 12 мячей. Очень качественный форвард.

О посредственной игре Кварацхелии, у которого на Евро приехала вся семья, кстати, грузины — что болельщики, что журналисты — говорят очень корректно и без перехлеста. Недаром, как только игрок «Наполи» зарабатывал штрафной, угловой или желтую карточку на себе — что тоже в этот день было, — вся грузинская часть гамбургской арены начинала скандировать: «Хвича! Хвича!»

Да, от него ожидают большего. Но и во втором матче он выглядел лучше, чем в первом (хоть что-то в индвидуальном плане проходило), и они понимают, что соперники уделяют ему особое внимание, тем самым высвобождая пространство для других, — а на команду он работает. И при 1:0 пробежал с мячом через полполя и отдал передачу, которая должна была стать голевой, — вот только адресатом ее стал откуда-то там появившийся опорник Анзор Меквабишвили, игрок без поставленного удара и навыка решать исход матчей. И он пробил мимо, а вскоре мяч от штанги и груди лидера чехов Патрика Шика залетел уже в грузинскую сетку...

Чехия играла довольно прямолинейно (а как она еще может с весьма средним поколением, которое и близко не стоит к золотому с Недведом, Поборски, Коллером и Ко?), но агрессивно и конкретно. 26 ударов против пяти говорят сами за себя. Нащупали чехи явное преимущество в росте — и начали максимально играть верхом, да, упростив игру, но им это и было выгодно. Им нужны были стандарты — и получите 11 угловых против пяти грузинских. С одного из них и пришел гол Шика.

Их, голов этих, могло быть гораздо больше. Достаточно вспомнить, как сразу после мяча Микаутадзе, который был уже в добавленное к первому тайму время, Мамардашвили успел еще грандиозно вытащить выход один на один. Видимо, людям с такой фамилией суждено быть в чем-то выдающимися — Мераб Мамардашвили был выдающимся философом советских времен.

Хвича Кварацхелия и Вилли Саньоль. Фото AFP

Саньоля критикуют

Интересно, что бы он, мудрый человек (а безразличных к футболу в Грузии не бывало), сказал о работе Вилли Саньоля. Потому что со сколькими грузинами ни общаюсь — столько же, на удивление, его и критикуют, причем весьма жестко. Многие считают, что он свою работу на Евро провалил и из этого состава можно было выжать гораздо больше! А то, что впервые вывел команду на большой турнир, — так это, по их мнению, с таким поколением сделал бы каждый.

Все без исключения возмущаются малым использованием полузащитника Георгия Чакветадзе из английского «Уотфорда», главного плеймейкера и творца сборной, который в матче с Турцией сыграл час и выглядел отлично, но почему-то (никто не понимает причин) был заменен, а с Чехией и вовсе лишь вышел на замену. Многим кажется, что на фоне уважаемых, но уже очень возрастных и ставших медленными ветеранов в обороне — 36-летнего капитана Гурама Кашии из братиславского «Слована» и выступающего сейчас в Саудовской Аравии Кверквелии — «иранец» Гвеселиани (тоже, надо заметить, не юный, он даже на год старше Кверквелии) привнес бы в оборону скорость, надежность и хорошие подключения. Но играет наш знакомец Саломон, который перед самым Евро был травмирован и тренироваться начал только в последние дни перед турниром.

Многие удивляются тому, что Саньоль не включил в заявку двух молодых талантливых защитников — прекрасно знакомого нам Сабу Сазонова из «Торино» и латераля Ираклия Азарова, в 22 года выигрывавшего чемпионаты трех разных стран с четырьмя клубами — тбилисским «Динамо» (2019, 2020), их батумскими одноклубниками (2021), «Црвеной звездой» (2022/23) и «Шахтером» (2023/24). В Грузии даже есть поверье: где Азаров — там победы. На Евро Азарова нет...

— Я лично считаю все это провалом Саньоля, — пишет мне не просто болельщик, а человек, в свое время владевший клубом грузинского элитного дивизиона. — Даже не провалом, а катастрофой. С турками Квару надо было менять на 60-й минуте. Идет дождь — выпусти легких и маневренных игроков, того же Лобжанидзе (быстрее него никого нет в команде). С чехами против такой силовой команды он с первых минут выпускает маленького Давиташвили — (дальше следует грубое слово). Выпустил бы рослого Квилитаю, который хорошо понимает таких защитников. И защита слабая. Прямо все наоборот у него! В общем, убил такую хорошую команду. Ну а то, что вывел на турнир — так с таким составом это сделать не так сложно. После Арвеладзе — Кинкладзе такого состава не было!

И слышать подобное, поверьте, в эти дни мне приходилось не раз и даже не пять. Люди убеждены, что эта команда способна играть в гораздо более, как сейчас модно говорить, проактивный (то есть от себя, а не от соперника) футбол, владеть мячом и ритмом игры. Поскольку, когда Грузия с мячом, у нее многое получается, а когда пытается ставить «автобус», отходит слишком глубоко назад и отдает мяч, то сразу у ее ворот начинаются моменты, потому что она так играть не умеет и это противоречит ее естеству.

Вилли Саньоль. Фото AFP

Слышал от коллег упреки в адрес Саньоля даже в том, что он никогда не улыбается и до начала работы в Грузии не поговорил с одним из своих предшественников, соотечественником Аленом Жирессом — сказал на пресс-конференции, что «не успел». Как, мол, можно было, имея такой потенциальный источник информации о новой стране и ее футболе, его проигнорировать?

Вот такое к Саньолю в Грузии однозначно доминирующее отношение — и от журналистов, и от болельщиков. Интересно, правда?

Тем не менее сборная Грузии на Евро-2024 — это настоящий коллектив, где все бьются друг за друга, а не только демонстрируют свойственный грузинами изящный дриблинг. Поэтому команда и показала отличный футбол с Турцией, а с Чехией, хоть и сыграла хуже, но добыла ничью, а могла и победить. Есть ли в создании такого коллектива заслуга Саньоля или прежде всего — ветеранов команды, «хозяев» раздевалки? Об этом уж пусть судят те, кто ближе к команде и наблюдал весь ее путь становления.

Но однозначно одно — даже если грузины проиграют португальцам и закончат свой путь на этом Евро с одним очком, их запомнят. Потому что, как я уже говорил в одном из предыдущих материалов, они в том положении, когда впечатление важнее результата. А впечатление — еще какое. В Германии стопроцентно запомнят эту нацию бородатых мужчин, чья сборная впервые приехала на Евро и никого тут не боялась. Потому что грузин, который кого-то боится, — это не грузин!