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Турция прибила Грузию в самом огненном матче Евро! Все решил супергол юной звезды «Реала»

Турция обыграла Грузию в матче группового турнира Евро-2024
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Победный гол в матч сборных Турции и Грузии на счету Арда Гюлера.
Победный гол в матче сборных Турции и Грузии на счету Арда Гюлера.
Фото Reuters
3:1 в Дортмунде.
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
3:1
Грузия

Исторический день для Грузии — сборная страны впервые сыграла на крупном футбольном турнире. Болельщикам, которые добрались до Германии, ощущение праздника подпортила погода — из-за мощного ливня, обрушившегося на Дортмунд, им пришлось отменить предматчевый проход. Хотя менее торжественным момент от этого не стал.

На Евро-2024 всю агрессию фанатов принято вкладывать в пищевые продукты — ломать спагетти, багеты или что там еще любят есть в странах соперников. Турки с грузинами оставили кебабы и хачапури в покое и по старинке помахали кулаками - прямо на трибуне перед матчем. Но ничего страшного — ребята южные, эмоциональные. А вообще уже во время гимнов можно было прочувствовать, что это фактически домашний турнир для сборной Турции — учитывая, сколько этнических турок живет в Германии.

Болельщики Грузии и&nbsp;Турции подрались на&nbsp;стадионе перед матчем Евро. Первая драка на Евро: грузины и турки сцепились за час до матча! А стадион в Дортмунде тонет под ливнем

С первых минут было ощущение, что игра проходит не в Дортмунде, а в Стамбуле: каждое касание мяча грузинскими футболистами встречалось оглушительным свистом. Правда, касаний этих было не так много — турки сразу же забрали владение, их давление было очень мощным. Сборной Грузии пришлось невероятно тяжело, моментами они отбивались растерянно и суетливо. Стартовый натиск турок должен был привести к голу, но Айхану не повезло — штанга! Когда грузины все же освоились и начали регулярно переходить середину поля, турки забили. Мюльдюр идеально поймал на ногу вынесенный защитниками мяч и вогнал его в верхний угол. Классный гол, один из лучших в стартовом туре этого Евро! На кураже турецкая сборная тут же забила еще один, но аргентинский арбитр Тельо его не засчитал — половина бутсы Йылдыза оказалась в офсайде.

Гол Жоржа Микаутадзе в ворота сборной Турции.
Фото Reuters

Грузины этот подарок судьбы приняли с благодарностью и быстро сравняли счет. Форвард Микаутадзе ударом в касание из штрафной застал врасплох турецкого вратаря — мяч пошел в ближний угол, но Гюнок просто не успел сложиться. Этот эпизод перевернул игру: турки вместо 2:0 получили 1:1 и заметно просели. Грузины, напротив, поверили в себя и перешли в атаку — Микаутадзе даже мог оформить дубль, но не попал в дальний угол.

Жорж Микаутадзе. Микаутадзе — новая звезда Грузии: забил первый гол сборной на Евро, а весной разрывал во Франции

Во втором тайме преимущество вернулось к сборной Турции, но теперь команда Монтеллы больше оглядывалась на соперника. В Дортмунде вновь зарядил дождь, и турецкие штрафные с учетом наличия в составе Чалханоглу стали вдвойне опасными. Шанс представился: полузащитник «Интера» приложился с приличной дистанции, и Мамардашвили с огромным трудом отразил мяч. А вот удар Гюлера оказался неберущимся — 19-летний игрок «Реала» с левой закрутил в дальнюю «девятку», вообще без шансов для вратаря. Еще один красивейший гол от турецкой сборной в этом матче! Ну а Гюлер показал, зачем в столь юном возрасте он понадобился лучшему клубу Европы.

Турецкие футболисты празднуют победу над Грузией.
Фото Reuters

Грузины ответили моментом в исполнении Кочорашвили: он здорово обыграл защитника, но удар пришелся в перекладину. Поведя в счете, турки перестроились — опустились на свою половину и отдали мяч сопернику. И тут многое зависело от лидера сборной Грузии Кварацхелии. Каждую минуту матча Хвича всем видом показывал, что он совершенно особенный футболист для этой команды — практически как Месси для Аргентины. Кварацхелия старался брать игру на себя, даже пробовал пробить «ножницами», но спасти этот матч грузины не смогли. Хотя шансы были! Уже в компенсированное время Кочорашвили и Микаутадзе не разобрались, кому бить метров с семи, и мяч прошел рядом со штангой. Но и это было еще не все. Когда на стандарт пришел даже вратарь, мяч попал в штангу ворот Гюнока. Грузины были очень близки к тому, чтобы сравнять, но вместо этого получили в пустые ворота — Мамардашвили просто не успел вернуться. Уникальное завершение яркого матча.

Сборная Грузии проиграла, но оставила неплохое впечатление. Есть первый гол, а главное — команда прочувствовала атмосферу большого турнира. Правда, третий гол может подпортить перспективы команды — шанс выйти хотя бы с третьего места остается, а там уже надо будет считать мячи.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Арда Гюлер
Чемпионат Европы по футболу
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