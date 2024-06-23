Интервью суперзвезды сборной Грузии после исторической ничьей с Чехией.

Если сборная Грузии, находившаяся до Евро согласно букмекерским котировкам на последнем, 24-м месте среди участников турнира, превосходит ожидания, то ее лидер — недотягивает до них. Второй матч Хвича Кварацхелия провел лучше первого, несколько раз удачно пошел в дриблинг, заработал на себе желтую карточку, организовал несколько острых атак — но в целом снова не сыграл той заглавной роли, которой от него ждали. При этом в грузинской прессе его, по рассказам коллег, если и изредка и критикуют, то крайне мягко. Он по-прежнему остается кумиром нации.

В Германию к нему приехала вся семья во главе с отцом Бадри — и, возможно, ответственность не только перед Грузией, но и перед родными людьми сковала суперзвезду «Наполи». Тем не менее после ничьей с Чехией пресс-служба грузинской сборной привела Хвичу в микст-зону, и он ответил на вопросы на английском и грузинском.

Владимир Цоуфал и Хвича Кварацхелия. Фото AFP

В Гамбурге чувствовал себя как дома!

— Что в атмосфере вокруг матча с Чехией запомнилось вам больше всего? — вопрос Хвиче.

— То, что (в Гамбурге) я чувствовал себя как дома — столько было грузинских болельщиков, которые поддерживали нас весь матч без остановки. Спасибо им за это, и за нашу хорошую игру на турнире мы тоже должны быть благодарны им.

— Какие эмоции сейчас преобладают?

— Во-первых, мы счастливы, потому что завоевали первое очко на таком турнире. Но в то же время и немножко разочарованы, так как имели отличный шанс победить. Но это наши проблемы, и в последней игре группового турнира с Португалией, на мой взгляд, все возможно.

— То есть вы оптимистично настроены?

— Конечно. Мы показали всем, что можем здесь играть на хорошем уровне. Поэтому мы и попали на такой большой турнир.

— Как вам в целом сегодняшняя игра?

— Повторяю, мы могли и проиграть, и выиграть. Чехия создала много моментов, но отлично сыграл наш блестящий голкипер Мамардашвили. Он один из сильнейших вратарей мира и спас нас много раз! В то же время мы были и близки к победе, но на последней минуте Сабе (Лобжанидзе. — Прим. И.Р.) не удалось забить. Такое случается, моменты иногда не реализует и Криштиану Роналду.

Футболисты сборной Грузии в матче Евро-2024 против Чехии. Фото Reuters

Даже если наш шанс с Португалией — 1 процент, мы будем бороться до конца

— Все видели, как команда во главе с главным тренером после финального свистка утешала Лобжанидзе.

— После матча в раздевалке мы все очень переживали из-за этого упущенного шанса и в то же время успокаивали Сабу. Такое может случиться с каждым.

— После двух матчей у вас одно очко, а впереди — игра с Португалией, главным фаворитом группы. Верите в то, что выйти в плей-офф еще возможно?

— Будем готовиться к матчу с Португалией — и даже если наш шанс выйти будет составлять один процент, мы будем бороться до конца и сделаем все для этого.

— Довольны ли своей игрой? И считаете ли, что находитесь в оптимальной форме?

— Не знаю, в хорошей я форме или нет, но мог сыграть и лучше. В то же время, действуя не на своей привычной позиции (второго форварда, действующего чуть из глубины. — Прим. «СЭ»), старался выполнить указания тренерского штаба. Готов делать все, что мне скажут тренеры. Чувствую себя очень хорошо.

— Не думаете ли, что в «Наполи» тоже можете играть второго форварда?

— Я доволен тем, где там играю.

— Вы сами попросили замену, когда вас поменяли как раз на Лобжанидзе, или это было решение Вилли Саньоля?

— В один из моментов меня ударил соперник, и я стал прихрамывать. Но решение о замене принял тренер, и я это решение уважаю.