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Микаутадзе — новая звезда Грузии: забил первый гол сборной на Евро, а весной разрывал во Франции

Микаутадзе забил первый гол сборной Грузии на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист сборной Грузии Жорж Микаутадзе.
Жорж Микаутадзе.
Фото AFP
Принадлежит «Аяксу».
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
3:1
Грузия

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Грузии встречалась с Турцией. Для закавказской страны это первая в истории игра на крупном турнире: в Германию грузины пробились благодаря победам в стыковых матчах над Люксембургом и Грецией.

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Самый известный футболист в составе сборной Грузии — вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, знакомый российским болельщикам по выступлению за «Локомотив» и «Рубин». Но в команде Вилли Саньоля хватает и других футболистов из Европы, один из которых и стал автором исторического гола: на 32-й минуте матча с Турцией счет сравнял 23-летний нападающий Жорж Микаутадзе.

У него уникальная биография. Отец и мать форварда еще до его рождения перебрались в Лион (там на свет и появился Жорж). В академии одноименного клуба Микаутадзе занимался до 15 лет, но был отчислен из-за невысокого роста. Францию он не покинул: сначала перебрался в «Сен-Прист», а затем в «Метц», где и расцвела карьера грузина.

Жорж Микаутадзе был лидером в «Метце».
Фото Global Look Press

Сезон-2022/23 стал прорывным для Жоржа: он забил 23 мяча за «Метц» во французской лиге 2 и помог своей команде вернуться в элитный дивизион. Игра Микаутадзе впечатлила многих в Европе, и летом 2023 года его купил «Аякс» за 16 миллионов евро. Однако там грузинский форвард за полгода так и не стал игроком основы, поэтому решил на несколько месяцев вернуться в «Метц», боровшийся за выживание в лиге 1.

Эта аренда сыграла ключевую роль для Микаутадзе. Весной он провел лучший отрезок в карьере: за 17 матчей чемпионата Франции забил 11 голов и помог «Метцу» добиться права сыграть в переходных матчах с «Сент-Этьеном». В одном из них Жорж тоже отличился, однако «Метц» все равно вылетел по сумме двух встреч.

Гол Жоржа Микаутадзе в ворота сборной Турции.
Фото AFP

Всего Микаутадзе тратил на гол в минувшем чемпионате Франции 135 минут: среди забивших больше десяти мячей лучшую скорострельность показали только звезды — Килиан Мбаппе (80 минут на гол), Александр Ляказетт (121) и Гонсалу Рамуш (127).

В сборной у Микаутадзе такая же прекрасная статистика: теперь уже 11 голов в 26 матчах.

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Добавим, что арендное соглашение с «Метцом» у Жоржа закончилось, поэтому он вернулся в «Аякс». Голландский клуб наверняка попытается выгодно продать грузина летом, Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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