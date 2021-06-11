Пресс-конференция главного тренера и капитана сборной России перед матчем с Бельгией.

— Как прошла подготовка к турниру? — вопрос главному тренеру.

— Что запланировали — сделали, провели два контрольных матча. Это дало нам пищу для размышления по поводу тактики и формы каждого игрока. В каждой команде, и у нас, в частности, не обошлось без потерь: травмы, есть и болезнь. Нам сказали, что заболел Мостовой. Проверили — выбыл по ковиду. Это неприятный момент. Но по большому счету мы все выполнили. Теперь задача — войти в турнир.

— Мостовой, к сожалению, не поможет сборной. Как себя чувствуют остальные игроки команды? Нет ли у них подозрения на коронавирус? И почему включили именно Евгеньева?

— Самошников травмирован, поэтому выбрали Евгеньева. Он прошел весь сбор. Вчера проверили тесты других, утром сделали тоже — все чистые.

— Что вы думаете о сборной Бельгии?

— Если брать арифметически, то с чемпионата мира у нее осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят. Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.

— В отборочном турнире вы дважды уступили бельгийцам. Какие главные выводы сделали из поражений?

— Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки. А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.

— В каких игровых кондициях находятся Черышев и Марио Фернандес?

— Марио Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Этому мы рады, ведь это игрок высокого уровня.

Артем Дзюба: «Буду правильно играть — голы придут»

— Ваше мнение о сборной Бельгии? — вопрос Дзюбе.

— Непонятно по Де Брейне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. Она играет в свой стиль. Недаром она на первом месте в рейтинге. Но никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами, так и остались.

— Как бороться с центральными защитниками сборной Бельгии?

— Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, а действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

— Чувствуете давление перед игрой?

-- Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами.