«Надеюсь, мой вариант состава понравится Черчесову и огорчит бельгийцев!» Онопко — о старте сборной России на Евро
Не знаю, как у кого, но меня каждая очередная встреча сборной с бельгийцами возвращает к той самой, которая безжалостно опустила перед нами шлагбаум на мировом первенстве в Японии. Хотя и соперник был по зубам, чтобы пройти дальше, вполне хватало ничьей. Но...
И досада, оставшаяся в памяти, острой занозой саднит по сей день. Потому и не удивился, когда наш разговор с Онопко о команде Черчесова на предстоящем Евро сам собой начался с воспоминаний о почти двадцатилетней давности болезненной осечке.
— В футболе без поражений не обходится. Но то, что я испытал в Сидзуоке, когда проиграли бельгийцам, до сих пор давит тяжким грузом, — признался капитан той сборной. — Вроде бы и двигались неплохо, и моменты создавали. И когда Володька Бесчастных ответный мяч забил, игру выровняли. Но свои шансы упустили. Да еще и Юра Никифоров сломался. А соперник ошибок не простил.
— Может, сборная Бельгии — какой-то злой рок для нашей команды? Вспоминаю, как на чемпионате мира в Мексике она на моих глазах выбила из турнира команду Лобановского, которой прочили место в финале.
— Кто знает. После поражения в Японии наша сборная еще пять раз встречалась с бельгийцами. И только однажды сыграла с ними вничью в товарищеском матче. А во всех остальных уступила. Вот и думай...
— Уверен, сейчас это меньше всего волнует Черчесова. Сегодня для него самое главное — определиться с теми, на кого сделать ставку 12 июня. Не кажется, что больше всего его волнует линия обороны?
— По тому, сколько игроков в разных сочетаниях в ней появлялось во встречах с Польшей и Болгарией, похоже на это. Думаю, что стопроцентно забронировал себе место в ней, пожалуй, только Джикия, которого на данный момент я считаю лучшим российским защитником. Опыт, самоотдача, выбор позиции, чутье — все при нем. Вокруг него все и выстраивается.
— Появление рядом с ним в центре обороны Баринова не удивило?
— Только отчасти. Вообще Баринов разноплановый футболист, который способен и атаку поддержать, и в обороне отработать. Но в данном случае решение доверить ему эту позицию, возможно, было вызвано и тем, что на разминке неожиданно получил травму Кудряшов. Хотя не исключаю, что ища усиления этой позиции, Черчесов держал такой вариант в уме.
— Травма Кудряшова — потеря для сборной?
— Прежде всего это трагедия для самого Федора, который готовился выступить в таком большом турнире. Я помню, каким ударом стала для нас потеря Александра Мостового перед самым вылетом на чемпионат мира в Японию. Это заставило Романцева на ходу перекраивать среднюю линию. Думаю, Черчесов найдет выход из этой неприятной ситуации, но все-таки защитник, сыгравший в четырех матчах чемпионата мира из пяти, всегда ценен для команды и тренера. Тем более, судя по встрече с поляками, Кудряшов наигрывался в паре с Джикией.
— Как, кстати, и Семенов, которого ты весной неожиданно назвал открытием сезона среди защитников.
— И это несмотря на то, что за его спиной почти тридцать матчей за сборную, куда его приглашал придирчивый Фабио Капелло. В минувшем чемпионате он подтвердил репутацию грамотного, надежного защитника, в игре которого сочетаются опыт и умение быстро ориентироваться в любой ситуации. Оказывается, и в 32 года можно открывать в себе что-то новое. Кстати, Черчесов хорошо отозвался о том, как выглядел Андрей с поляками на позиции левого центрального защитника.
— Видно, что для Черчесова возраст не самое главное в выборе игроков.
— Это очевидно. Станислав Саламович из тех тренеров, для которых футболисту столько лет, на сколько он выглядит на поле. Яркий тому пример — возвращение в состав Жиркова. Кстати, после встречи с болгарами Черчесов заявил, что Юрий, если обойдется без травм, сыграет во всех матчах группового турнира. Среди прочих его качеств — способности не терять мяч, остро и своевременно подключаться в атаку. Есть еще и умение точно переправить мяч в опасную зону штрафной на Дзюбу, что часто срабатывает в атаках «Зенита». А теперь в сборной есть еще и Заболотный с Соболевым, для которых такие передачи — хлеб с маслом. Думаю, не ошибусь, если назову Жиркова ключевым игроком сборной.
— Не кажется, что сейчас в сборной не так ярко, как прежде, смотрится Зобнин?
— В стремлении быть полезным и в атаке, и на подступах к своей штрафной Роману не откажешь. Обратил внимание, что ему не очень нравилось, когда в «Спартаке» его ставили на разные позиции. На мой взгляд, он чистый опорник-разрушитель. И в этом они схожи с Оздоевым. Вот почему этим двоим можно доверить середину поля.
— Весной по моей просьбе ты назвал свой вариант обороны сборной: Фернандес с Щенниковым на флангах и Джикия с Дивеевым — в центре. А какой эта линия тебе видится сегодня?
— Той же самой. Только место на левом фланге отдал бы Караваеву, который провел превосходный сезон. Это одно из самых качественных приобретений «Зенита».
— Не слишком ли рискованно отдавать предпочтение новичку сборной Дивееву?
— Поверь, это очень толковый парень с отличными данными. Прыгучий, резкий, с умением читать игру. В короткий срок сумел завоевать себе место в составе ЦСКА, быть на виду в молодежной сборной, попасть в первую. На моих глазах вырос в качественного, надежного защитника. Уверен, рядом с опытным Джикией у Игоря будет возможность еще прибавить в классе. Вспомни, как провел чемпионат мира Кутепов рядом с таким зубром, как Сергей Игнашевич.
— А место в воротах оставляешь за Шуниным?
— Не умаляя таланта Сафонова и Дюпина, в троице нынешних вратарей сборной Антон наиболее опытный. И это самый весомый аргумент в его пользу.
— Теперь назови свой окончательный вариант состава сборной на стартовый матч с Бельгией.
— Шунин. Оборона: справа — Фернандес, слева — Караваев, в центре — Джикия с Дивеевым. Опорная зона — Оздоев и Зобнин. На флангах: слева — Жирков, справа — Алексей Миранчук. Атака: на острие — Дзюба и чуть ниже Головин. Надеюсь, что такой вариант состава понравится Саламычу и огорчит бельгийцев.
— Евгений Гинер сказал, что выход из группы можно будет считать успехом сборной на этом Евро.
— Полностью согласен с Евгением Ленноровичем. Но многое будет зависеть от результата первого матча с бельгийцами, который может определить для нас весь ход дальнейших событий. Вот почему в нем очень важно не уступить. Но для этого надо стремиться к победе! А потому поставлю на ничью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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