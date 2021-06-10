«СЭ» вспоминает один из самых драматичных матчей между сборными России и Бельгии (2:3) — игру на групповом турнире чемпионата мира-2002.

«Мостовой для нас — как Зидан для Франции»

Для выхода в 1/8 финала, где нашим соперником стала бы Бразилия, подопечным Олега Романцева достаточно было сыграть вничью в последнем туре группового этапа. В стартовой встрече ЧМ-2002 россияне победили Тунис (2:0), затем последовало поражение от японцев (0:1).

За два дня до встречи с бельгийцами Романцев обозначил кадровые проблемы своей команды:

— Мы надеялись, что хоть на заключительный матч в группе удастся собрать оптимальный состав. Но, судя по последним тренировкам, этого не будет. Скорее всего, Мостовой полностью матч отыграть не сможет. Трудно даже сказать, готов ли он выйти на поле хотя бы ненадолго. Конечно, для атакующего потенциала это весьма серьезная потеря. Мостовой для нас представляет не меньшую ценность, чем Зидан для французов.

— Большинство атак ведется с участием Титова. Он либо завершает их, либо передачи делает. Вам не кажется, что отходя назад, Титов тратит силы, которых в результате не хватает на конструктивные действия?

— Против японцев Титов играл выдвинутого вперед полузащитника. Но дело в том, что некоторые наши футболисты не обладают искусством первого паса. Это вообще одна из бед нашего футбола, потому потеря Мостового, который такой пас сделать умеет, очень значимая. От Титова я и в «Спартаке» требую: получай мяч на последней линии. Однако у нас мало игроков, которые могут мяч к чужим воротам доставить. Вот Титов и вынужден в ущерб атакующим действиям много заниматься организацией игры. В данном случае претензии надо предъявить непосредственно защитникам, которые не освобождают его от оборонительных действий в своей штрафной площади. Это — наш недостаток.

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

За день до игры обозреватель «СЭ» ломал голову над тем, какой же состав выставит Романцев на решающий поединок.

«Дело не столько в том, один или два форварда выйдут в составе сборной (хотя это тоже деталь показательная), сколько в том, что за футбол она предложит. Будет ли если не по мастерству, то по духу соответствовать образцу спортивной гордости, который в своих последних матчах группового этапа задали Испания и Бразилия. Идеалу, о котором болельщики со всего мира вспомнят, как только настанет пора выбирать объект для страсти в очередном матче на выбывание.



Найдется ли место в стартовом составе Хохлову, который во втором тайме матча с японцами связал партнеров комбинационной нитью и вдобавок хорош на «втором этаже»? Останется ли Сычев «человеком замены» — и не повторит ли таким образом Романцев ошибку французского коллеги Лемерра, так и не доверившегося полностью молодому и голодному до игры Сиссе? Дадут ли шанс Бесчастных замолить грехи за роковой промах в прошлой встрече с японцами? Выпустит ли тренер против высокорослых бельгийцев двух хавбеков-малышей — Семшова и Измайлова? Нет ли смысла поручить Смертину «размен» грозного Вильмотса, с которым он год играл за «Бордо» и даже сдружился? Будет ли капитан команды Онопко в своем сотом матче за сборную так же неуступчив, аккуратен и в то же время корректен (ни одного фола!), как в девяносто девятом? Выстрелит ли наконец не вхолостую пушка Никифорова?»

В итоге Романцев сделал ставку на опытных легионеров. Как и в матче с японцами, сборная начала игру с одним нападающим. На этот раз им стал не Пименов, а Бесчастных. Четверка защитников осталась неизменной (Соломатин, Никифоров, Онопко, Ковтун). В средней линии Измайлова заменил Хохлов, а на левом фланге вместо Семшова появился Аленичев. Мостовой, на котором постоянно фокусировали внимание японские телевизионщики, фигурировал в резерве главного командования.

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Владимир Бесчастных празднует гол. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Стали играть на удержание счета, за что нас и наказали»

Бельгия — Россия — 3:2 (1:0)

Голы: Валем, 7 (1:0). Бесчастных, 52 (1:1). Сонк, 78 (2:1). Вильмотс, 82 (2:2). Сычев, 88 (3:2).

Бельгия: де Влигер, де Бук (ван Мейр, 90), ван Керкховен, Пеетерс, ван Бюйтен, Гоор, Валем, Верхейен (Симонс, 78), Вандерхаге, Вильмотс (к), Мпенза (Сонк, 70).

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров (Сенников, 43), Соломатин, Онопко (к), Смертин (Сычев, 34), Карпин (Кержаков, 83), Титов, Аленичев, Хохлов, Бесчастных.

Матч для нас начался крайне неудачно. Уже на 7-й минуте был назначен штрафной в ворота Нигматуллина. Валем пробил с 22 метров. Мяч прошел над «стенкой» и попал в верхний угол — 0:1.

И практически тут же Мпенза, убежав от Онопко, нанес удар с правого угла штрафной — Нигматуллин оказался месте. Далее оставленный без присмотра де Бук после подачи с угла поля пробивал головой с линии вратарской — выше ворот.

Мы огрызнулись лишь в середине тайма. Аленичев, обыграв на левом фланге Петерса и Мпензу, выполнил навес. Карпин скинул мяч Соломатину, последовал удар с линии штрафной — мяч рикошетом от защитника ушел на угловой. Позже если и получалось нечто острое, то вследствие усилий Аленичева. Карпин на противоположном фланге получал мяч редко. Да и в целом он, лидер команды в прошлых двух встречах, сыграл малозаметно.

Бельгийцы, надо признать, атаковали острее. Если бы не Ковтун, вовремя подставивший ногу, Мпенза расстреливал бы Нигматуллина с семи метров.

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Йохан Валем забивает со штрафного. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 42-й минуте Никифоров показал, что не может продолжить игру из-за повреждения, и уступил место Сенникову. Это повлекло за собой перестановки в обороне. Ковтун сместился в центр, а Сенников занял позицию слева. Тотчас он не дотянулся головой до мяча, и Верхейен получил прекрасную возможность поразить цель почти от угла вратарской площадки. Однако его сильный удар пришелся выше ворот. Верхейен и чуть раньше «простил» нашу команду, когда Вильмотс сделал головой передачу ему на ход. В борьбе с Онопко нападающий нанес навесной удар. Мяч угрожающе завис над воротами Нигматуллина и опустился рядом с ними.

Зато начало второй половины встречи вселило в нас оптимизм. Ковтун в подкате сорвал атаку бельгийцев в центре поля. Мяч попал к Хохлову, который продольным пасом вывел один на один с вратарем Сычева (Дмитрий еще в первом тайме заменил Смертина). Де Влигер парировал удар, но первым к мячу успел Бесчастных, выстрел по пустым воротам — 1:1!

У соперника обнаружились разрывы в линиях, и россияне стали проводить быстрые комбинации. Подопечные Романцева могли выйти вперед, создав два хороших момента. Карпин, реагируя на рывок Титова по правому флангу, выполнил точную длинную передачу. Последовал навес в центр штрафной, откуда Бесчастных нанес неточный удар головой. А на 75-й минуте трехходовка Сычев — Аленичев — Титов завершилась прострелом вдоль ворот — но ни Бесчастных, ни Карпин не успели замкнуть передачу.

Наши тренеры схватились за голову. Оставалось около четверти часа, нас устраивала и ничья, так что в этом моменте наверняка была бы поставлена точка. Увы...

— При счете 1:1 у нас был очень хороший момент. Титов отдал передачу, которая могла стать голевой. Но когда мы не реализовали его, сыграл свою роль психологический фактор — футболисты стали играть на удержание счета. И бельгийцы нас наказали, — заметил на пресс-конференции помощник Романцева Сергей Павлов.

— Был ли шанс добиться успеха?

— Могло получиться так, что мы забили бы тот гол и победили бельгийцев, но это было бы не совсем справедливо. Объективно — мы их не переиграли.

Расплата действительно наступила практически мгновенно. Валем подал угловой с левого фланга, и вышедший на замену Сонк, опередив Хохлова, головой послал мяч в сетку — 1:2. Сразу всплыло в памяти, что до этого бельгийцы дважды после таких же подач выигрывали верховую борьбу и наносили удары...

А на 82-й минуте мы были отправлены в нокаут. Гор вывел к линии штрафной Вильмотса. Капитан бельгийцев запутал Ковтуна и «выстрелил» — мяч, задев ногу Онопко, влетел в угол — 1:3.

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Дмитрий Сычев забивает на 88-й минуте. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Последнюю надежду российским болельщикам подарила наша молодежь. Кержаков, появившийся на поле на 83-й минуте, отличным пасом вывел один на один с вратарем бельгийцев Сычева, который четко реализовал свой момент — 2:3. А уже в компенсированное время все тот же Кержаков замыкал навес с фланга ударом головой — выше цели... Сборная России отправилась домой.

— До сих пор перед глазами стоит тот момент, когда я имел шанс сравнять счет в самом конце игры с бельгийцами, — сокрушался зенитовец в интервью «СЭ» через неделю после поражения. — Память то и дело прокручивает два эпизода: когда отдал передачу Сычеву и когда не забил сам. Но последний момент вспоминается все же чаще.

— Позицию в том эпизоде вы занимали не идеальную, однако шанс спасти команду от поражения все-таки был. Что помешало его использовать?

— Наверное, я слишком сильно хотел забить этот гол. Желание переполняло, и я, видимо, действовал неправильно. Наносил удар по воротам в статичном положении, а нужно было двигаться.



Почему Бесчастных, а не Сычев?!

После финального свистка камеры крупным планом показали слезы Сычева. Именно они стали символом нашего фиаско на чемпионате мира-2002.

«Слезы Сычева — это слезы всего российского футбола, — писал обозреватель «СЭ». — Футбола, который формировался в угаре нэповских времен, когда проще и дешевле было прикупить в Африке или Америке партию второсортного товара, нежели вырастить одного омского самородка. Когда с любой точки зрения выгоднее было налаживать отношения с многочисленными околофутбольными жучками, а не с детскими тренерами. Когда рентабельнее было покупать и продавать, а не творить и воспитывать... Брошенный на растерзание спорт пытались закатать в асфальт, но так и не закатали. Как ни банально это звучит, но сквозь него уже пробиваются первые цветочки. Сычев в футболе, Ковальчук в хоккее, Кириленко в баскетболе... Похоже, здравый смысл в нашей стране все-таки начинает возобладать».

— Не скрою: особого желания разговаривать не испытываю, — признался Сычев сразу после игры. — Думаю, вы понимаете, что настроение сейчас отвратительное и на душе кошки скребут. На мой взгляд, мы должны были выйти из группы. По крайней мере команда для этого сделала все, что могла.

— После матча вы плакали...

— Да, плакал. Безумно обидно. Но теперь уже ничего не исправить.

Именно за выбор в атаке Романцеву больше всего досталось от специалистов. Многие задавались вопросом, почему наш тренерский штаб упорно делал ставку в нападении на Бесчастных, а не на молодых Сычева с Кержаковым.

«Перед встречей с бельгийцами Романцев обещал не играть на ничью, однако выпустил в стартовом составе Бесчастных — похоже, запамятовавшего, как заколачиваются голы, — писал корреспондент «СЭ». — Упрямство, с которым наставник сборной доверял растерявшему забивные качества форварду место в основе, и до этого вызывало недоумение. Решение же выставить «неприкасаемого» на решающий матч буквально ошеломило. Уверен, и бельгийские тренеры были немало удивлены (а уж благодарны-то как!) этим, отнюдь не гроссмейстерским, ходом российского коллеги. Они-то наверняка опасались, что против их нерасторопных высокорослых защитников выйдут юркие живчики-технари. А появился на поле столь же медлительный плюс постоянно развернутый спиной к воротам Де Влигера гренадер. К счастью, очнулся наш тренерский штаб от спячки уже в первом тайме. И вышедший на замену Сычев в который раз продемонстрировал Бесчастных, как следует действовать на острие. Открывания юного форварда «в усы», игра на одной линии с защитниками доставляли последним немало хлопот».

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Дитрий Аленичев с мячом. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сам Бесчастных считал, что на том турнире нашей сборной в какой-то степени не повезло:

— На чемпионате мира 2002 года все могло сложиться лучше для нас, — вспоминает Владимир в книге Романцева «Правда обо мне и «Спартаке». — Мы обыграли Тунис. Да, затем было поражение от Японии, но вы сами видели, как нас там судили. А затем матч с Бельгией — чудак жахнул и попал в «девятку»! Но мы сравняли счет и — более того — могли забить второй мяч. У нас было два прекрасных момента. Но, увы, пропустили с углового. Человек вышел на замену и сразу же забил гол. Такое бывает. Звезды сошлись не в нашу пользу. При этом Бельгия и тогда была сильной сборной — половина ее состава играла в топ-чемпионатах.

Романцев в одном из интервью объяснил, почему он сделал ставку на проверенных бойцов, не рискнув омолодить состав.

— Надо сказать огромное спасибо тем же Онопко, Мостовому, Карпину за все, что они сделали. А то, что за их спиной никого нет, — проблема. Безусловно, подрастает талантливая молодежь, но прослойки-то, среднего звена между ними не видно. Мы потеряли целое поколение. Не должен вслед за 33-летним Онопко приходить 18-летний Сычев. Сначала его нужно заменить 28-летним, потом 23-летним, а вот потом уже пробьет час Сычева. Смена поколений — процесс постепенный. Кое-кто говорит, что Никифоров, Мостовой, Карпин, тот же Онопко свое отыграли. Но уверен: вернись они в Россию — стали бы лучшими в нашем чемпионате.

— Говорят, что перед матчем с бельгийцами к вам якобы пришли ветераны сборной и попросили поставить их на эту игру — мол, «это наш последний шанс». Было ли такое?

— Смешно слышать подобное. Подумайте сами: кто мог быть в числе этих ветеранов? Онопко, Карпин, Никифоров... Но ведь они и так играли во всех матчах! И не потому, что кто-то из них просил меня об этом. А потому, что они были сильнее на данный момент и мы наигрывали их на тренировках.

— Почему Сычев каждый раз выходил только на замену?

— Его ни в коем случае нельзя было бросать, что называется, в топку, иначе говоря — выпускать в стартовом матче с первых минут. Не пойди у него игра, парень мог запросто сломаться психологически. Кроме того, пара Пименов — Бесчастных лучше смотрелась на тренировках. Как знать, появись Сычев в основном составе, смог бы он так себя проявить?

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Марат Измайлов, Валерий Карпин и Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Игроки попросили: «Олег Иваныч, не берите Овчинникова»

После турнира журналисты критиковали и Нигматуллина. За матч с бельгийцами голкипер получил низкую оценку — 4,5: «Не виноват лишь в одном из трех пропущенных мячей — удар Валема получился из разряда неберущихся. В эпизоде, завершившемся голом Сонка, голкипер обязан был выходить из ворот на перехват навеса с углового. А в случае, когда забивал Вильмотс, безучастно проводил мяч взглядом, даже не пытаясь достать его».

Михаил Гершкович, впрочем, встал на защиту вратаря: «Нигматуллина нельзя обвинить ни в одном из четырех пропущенных мячей. Японец Инамото расстрелял его в упор, бельгийцы попали в «девятку» со штрафного, забили с линии вратарской и после рикошета».

Тем не менее Романцеву сразу начали припоминать его решение не включать в состав на турнир Сергея Овчинникова. Спустя годы в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Иванович признал свою ошибку.

— Ошибся, не взяв на тот чемпионат мира Сергея Овчинникова. Он тогда здорово играл в чемпионате России, был реально лучшим вратарем. Но ко мне недели за три до отъезда на турнир пришла группа игроков во главе с капитаном Онопко. «Олег Иванович, мы бы не хотели, чтобы вы его брали. Он непростой, и коллектив может его не принять. Если вы его не возьмете, так будет лучше для общей атмосферы». Привели также аргумент про Нигматуллина. Мол, он отстоял весь цикл и должен быть основным вратарем в финальной стадии. А с присутствием в команде Сергея, по словам ребят, он мог занервничать, замандражировать. Я поддался на эти уговоры, о чем сейчас жалею. Сейчас уверен: если бы на воротах был Овчинников, мы бы прошли групповой этап. Он тогда действительно был в большом порядке (по итогам сезона-2002 вратарь «Локомотива» был включен в «Список 33 лучших» под первым номером. — Прим. «СЭ»). А я испугался командных брожений, наученный горьким опытом чемпионата Европы. Подумал: команда дает обещание — говорит, что она одно целое.

2002 год. Бельгия — Россия — 3:2. Александр Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Олигархи должны вкладывать деньги не в иностранного тренера, а в детский футбол»

— Результат, который показала сборная России в Японии, — ее потолок? — спросили Романцева в июле 2002 года.

— Ждать чего-то большего было наивно, хотя мы и остановились в шаге от того, чтобы выйти из группы. Считаю огромным достижением уже то, что сборная попала на этот чемпионат. По состоянию дел в российском футболе мы никак не должны были оказаться в числе избранных. Давайте начистоту: есть страны, которые намного больше нас заслуживали того, чтобы поехать в Корею и Японию. Это и Голландия, и Чехия, и Норвегия, и многие другие. Жаль, что, как выяснилось, не все это понимают...

Футбол в нашей стране находится в крайне запущенном состоянии. Олигархи, если они хотят ему реально помочь, должны вкладывать деньги не в какого-то абстрактного иностранного тренера, а в то, чтобы поднять детский футбол: построить школы, интернаты, поля, наконец. Если вложить средства в футбол, можно спасти сотни тысяч детей — беспризорников, потенциальных наркоманов и алкоголиков. Со временем мы получим сильный чемпионат России и, соответственно, сильную сборную. Вот о чем надо думать в первую очередь.

Сейчас, когда прошло время, поутихли дебаты о неправильной тактике, плохом тренере и старых игроках, пора подумать о будущем. Пришел новый тренер (Валерий Газзаев. — Прим. «СЭ»), появятся новые игроки. Только если кто-то полагает, что это поможет нашему футболу совершить скачок вперед, то он сильно ошибается. Вы посмотрите, чему мы начали радоваться! Что «Локомотив» занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов. Докатились до того, что наши клубы в Кубке УЕФА из года в год практически всегда вылетают от первого же попавшегося соперника, хотя уровень этих самых соперников крайне низок. Это ли не беда?