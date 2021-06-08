«Если Россия раскроется против Бельгии, то получит 0:5». Интервью лучшего вратаря в истории «Красных дьяволов» Жан-Мари Пфаффа

Финалист Евро-1980, полуфиналист ЧМ-1986 (где он в составе бельгийцев остановил в 1/8 финала великолепную советскую сборную), лучший вратарь мира-1987 рассказал «СЭ» о шансах своей национальной команды на победу в предстоящем турнире и предсказал исход ближайшего матча с Россией.

В 1986 году сборная СССР считалась одним из претендентов на золото чемпионата мира. Но команда с Ринатом Дасаевым, Александром Заваровым, Игорем Белановым и Олегом Блохиным в составе вылетела в 1/8 финала, уступив Бельгии в овертайме со счетом 3:4. Ворота победителей тогда защищал Пфафф, а в итоге «Красные дьяволы» добрались до полуфинала, где уступили Аргентине с великим Диего Марадоной в атаке.

Я начал интервью с героем того ЧМ с вопроса о шансах бельгийцев на титул на предстоящем чемпионате Европы, но Жан-Мари сразу же переключился на воспоминания о ЧМ-1986. Переводить с фламандского на английский и обратно помогала дочь бывшего голкипера — Келли.

Жан-Мари Пфафф. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ковид даст шанс аутсайдерам»

— Думаю, что шансы сборной Бельгии на победу высоки, — говорит Пфафф. — В 1986 году мы точно не котировались так высоко: тогда все считали фаворитами Францию, Испанию, ФРГ, Бразилию... Вышли из группы только с третьего места и попали на русских. Знали, что придется трудно, но все-таки победили. Нам помогла дисциплина: не могу сказать, что мировых звезд у нас тогда было много, но настрой и боевой дух оставались на высоком уровне.

— Папа, тебя спрашивают о Евро! — отвлеклась от перевода Келли.

— Ах да. Мне кажется, сейчас у Бельгии отличный состав, но заранее называть победителя нельзя. Предстоит самый непредсказуемый чемпионат: футболисты наверняка будут постоянно выбывать из-за коронавируса, а составы — меняться каждый матч. Ковид даст шанс аутсайдерам забраться высоко. Но я, конечно, надеюсь, что наши дойдут до финала — у тренера Роберто Мартинеса достаточно глубокий состав.

— Как, на ваш взгляд, «Красные дьяволы» поменялись с ЧМ-2018, где они заняла третье место?

— Набор игроков почти не изменился, но они стали опытнее. В каждой встрече любой учится чему-то новому, даже если уже немолод. У Бельгии чрезвычайно талантливая команда, но на предыдущих турнирах нам не хватало сплоченности и профессионализма. Этому нельзя научиться на тренировках, только время повышает сыгранность.

Сейчас все замечательно, и футболисты должны нацеливаться на победу. Но, повторю, сейчас такое время, что невозможно быть до конца уверенным даже в составе на следующий матч. Пара положительных тестов — и сразу все меняется.

— Если бы чемпионат Европы проводился в доковидное время, кого назвали бы фаворитом?

— Нельзя никого недооценивать. Но основные претенденты на золото — сборные «большой пятерки», то есть Испания, Италия, Франция, Англия и Германия.

— Первая игра «Красных дьяволов» — с Россией. Как оцените соперников?

— Меня очень удивил результат последнего матча между ними. 8:0 — это очень крупно. Я не мог поверить. Чувствовалось, что командной игры нет, дисциплина очень плохая. Если вы забываете об обороне против Бельгии, вас ждут серьезные неприятности.

— 8:0? Но с таким счетом в марте вы победили Белоруссию.

— А, простите! Я перепутал! Да, это была игра с Белоруссией. А как мы с вами провели последнюю встречу?

— Бельгия победила 4:1 в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года.

— Да, это как раз отборочный турнир Евро-2020. Но хотя я и ошибся, сказанное относится и к России: у Бельгии очень быстрые и техничные ребята, с ней нельзя играть в открытый футбол. Но, думаю, в вашей команде это понимают.

Ринат Дасаев. Фото Сергей Колганов

«Раньше русских боялись, а сейчас...»

— Вы знаете кого-нибудь из наших футболистов?

— Нет, сейчас никого.

— А из тех, кто выступал на чемпионате мира-2018, помните кого-то? Может быть, вратаря?

— Я помню Дасаева, выходил против него на поле на чемпионате мира в 1986 году. Из нынешних российских футболистов назвать не могу никого, потому что не вижу их. Все бельгийцы на виду — представляют суперклубы, все время бьются в Лиге чемпионов.

А где ваши? У меня русские ассоциируются с сильной боевитой командой, но сейчас все потеряно. В мои времена все уважали вашу сборную, даже боялись. А сейчас ничего подобного нет. России нужно вернуть то время, когда все старались избегать встречи с ней. Не понимаю, почему так много утрачено, — у вас все еще большая страна, никуда не делись болельщики.

— Как думаете, почему наших футболистов почти нет на Западе?

— Для меня это тоже загадка.

— Но у Бельгии тоже не так давно возникали проблемы с составом. А потом резко выросло поколение Азаров, Лукаку, Де Брейне, Куртуа, Мертенса, Алдервейрелда. Дело же не только в удаче. Что нужно сделать России?

— На мой взгляд, разница между нами — в подготовке. Вам нужны хорошие тренеры, и я говорю не о национальной команде, а о детско-юношеском футболе. Если у детей есть отличная база, то у них появляется гораздо больше шансов вырасти в больших мастеров. Когда с мальчишками на протяжении многих лет работают неправильно, то потом их уже невозможно переучить.

Основы закладываются не в сборных, а на самых ранних этапах карьеры. Это очень важно. Конечно, нужна и правильная организация. Во многих странах отталкиваются от набора качеств игроков, а должно быть наоборот: не команда делает тренера, а тренер делает команду.

Георгий Джикия и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Вам нужно действовать от обороны»

— Вы были удивлены, когда Россия дошла до четвертьфинала ЧМ-2018?

— Совсем нет. Вы принимали соперников дома, команда действовала здорово. К тому же я понимаю, что за любым сюрпризом стоит работа, верная тактика.

— Мы способны повторить тот успех на Евро?

— Конечно. Но нельзя прямо сейчас объявить: «Хотим выйти в полуфинал или финал». Надо идти к цели постепенно — от игры к игре. И никогда не считать себя аутсайдером.

— Но вы же наверняка считаете россиян аутсайдером против Бельгии?

— России будет очень-очень трудно, но вам нельзя отступать от своего футбола, даже если наши откроют счет. Всегда можно отыграться, а затем забить и второй мяч. Вам необходима концентрация — все 90 минут и добавленное время необходимо сохранять ее.

Индивидуально бельгийские звезды сильнее русских. Все зависит от того, как ваша команда подготовится. Если вы предоставите нам свободу и раскроетесь, то получите 0:5. Нужно строить игру от обороны, лишать соперника пространства и ждать своего шанса впереди.