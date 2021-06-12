Михаил Боярский: «Если Россия выиграет Евро, я съем свою шляпу!»

Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России проведет первый матч на чемпионате Европы — с Бельгией.

Накануне известный артист, большой поклонник футбола дал интервью «СЭ» — о Дзюбе, Жиркове, Головине, Черчесове. А еще рассказал, как изменился город на Неве с приходом Евро-2020.

— С какими чувствами ждете первого матча сборной России?

— С опаской и тревогой.

— Почему?

— Я же видел последние контрольные матчи — с Польшей и Болгарией. Никаких оптимистических соображений по этому поводу у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брейне и Азара-старшего, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

— Трех очков для выхода из группы, скорее всего, не хватит.

— О том и речь. При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя...

— Что?

— Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!

— Что конкретно настораживает в игре сборной России?

— Вот смотрел две недели назад финал Лиги чемпионов. «Челси» и «Манчестер Сити» выдали потрясающий матч. Больше напоминавший шахматы. Самое главное, из игры никто не выключался. Ни на секунду! А у наших после расставания с мячом сразу все заканчивается — и мысль, и движение. Они просто не знают, что делать дальше!

— Даже так?

— Ну конечно! В игре лишь тот, кто владеет мячом. Остальные — будто в прострации. В такие моменты и начинаешь понимать разницу в классе. В Европе совсем другой футбол.

— Значит, прав Головин? Который назвал Дзюбу королем «Тамбова» и добавил: «Только им по четыре забивает».

— Я не в курсе, что сказал Головин, но как раз к Дзюбе у меня меньше всего претензий. Уверен, на Евро он забьет и будет в нашей команде лучшим. Артем — хороший футболист, незаурядная личность. Может сплотить ребят, повести за собой. Настоящий энерджайзер. Не дай бог, с Дзюбой что-то случится — тогда у нас вообще шансов нет.

— Головин-то в «Монако» прибавил?

— Безусловно. Правда, не в тех объемах, в каких хотелось бы. Умеет он многое, но на поле по-прежнему вспыхивает фрагментами. Перефразируя Дзюбу, можно сказать, что Головин — король эпизода. На главные роли пока не тянет.

— Шунин, первый номер сборной, сейчас действительно сильнейший вратарь страны?

— Нет. Мне гораздо больше нравится Миша Кержаков. Классный голкипер. Спокойный, надежный. Странно, что Черчесов и Стауче его игнорируют. А Шунин... У него масса хороших качеств. Но это не та фигура, которая способна на Евро закрыть ворота на замок.

— В нынешнем составе сборной любимец у вас есть?

— Это в «Зените» меня восхищает Азмун. Когда его нет на поле, я в печали. Своей остротой Сердар придает команде такой же неповторимый вкус, как перец — любому блюду. А в сборной... Кроме Дзюбы выделить некого. Вот раньше у нас там была целая россыпь звезд. Имею в виду сборную СССР, где блистали киевляне. Из них мне особенно нравился Блохин. Игрок нервный, но очень крутой.

— А Жирков — крутой?

— Да! Воин! Годы над ним не властны. Его опыт, профессионализм, умение одним касанием перевернуть игру до сих пор приносят пользу и клубу, и сборной. Я очень надеюсь, что «Зенит» продлит с Жирковым контракт минимум на сезон. А можно и на два. Такой мастер лишним точно не будет.

— Как для себя объясняете его футбольное долголетие?

— Возможно, Юра так влюблен в жену, что хочет постоянно доказывать ей свою состоятельность. Наперекор всему! Парень со стержнем, невероятной внутренней мотивацией. Это редкий дар — не только в спорте, но и в актерском ремесле. Когда даже в полумертвом состоянии человек выходит на сцену и играет бесподобно. Сразу вспоминаются Высоцкий, Луспекаев...

— Кого вам в сборной не хватает?

— Тут стоит говорить не о конкретных фамилиях. А о самой игре. В которой мало озорства, мальчишества, смелости, хулиганства — в хорошем смысле. Зато много осторожности и академизма. Да, тактика, стратегия — это важно. Но иногда надо идти напролом. Классик-то прав: «Безумству храбрых поем мы песню!»

— Удивились, что Черчесов отцепил Смолова?

— Конечно. Я вообще часто не понимаю логику поступков главного тренера нашей сборной. Впрочем, ему и отвечать за результат. Если из группы не выйдем — Черчесова могут растоптать. Но если вдруг повторим подвиг трехлетней давности — станет героем. В любом случае на таких турнирах четвертьфинал для нас — потолок.

— Главный ваш вопрос к Черчесову?

— На мой взгляд, пока у нас нет команды. А есть отдельные игроки. Кстати, как и в хоккейной сборной — если отталкиваться от последнего чемпионата мира. Поймите правильно, на Евро болеть за наших буду всей душой. И искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу.

— Матчи с Бельгией и Финляндией планируете на стадионе смотреть?

— Вряд ли. У друзей билеты есть, приглашают. Но если на ЧМ-2018 мне помогли с пропуском на машину, то сейчас такой возможности нет. Из-за пандемии все очень строго. А от метро арена далеко, идти пешком уже тяжеловато. Возраст...

— Матчи, перенесенные в Петербург из Дублина, вам интересны?

— Ради них на стадион не пойду точно. А по телевизору посмотрю с удовольствием.

— Из других сборных кому-то симпатизируете?

— Разве что Англии. У нее давно нет трофеев. Но сейчас там настолько яркий подбор футболистов, что на этом турнире британцы для меня — фаворит номер один.

— Значит, были бы у вас лишние сто долларов — поставили бы на победу Англии?

— Да! Я очень хочу, чтобы именно она выиграла чемпионат Европы.

— В Питере уже чувствуется дыхание Евро?

— Еще как! Из-за фан-зон на Дворцовой площади и Конюшенной пробки адские! Центр города стоит намертво. Вторую неделю мучаюсь. Живу-то как раз на Дворцовой.

— Это единственная ложка дегтя?

— Пожалуй. Если же сравнивать с чемпионатом мира — три года назад атмосфера была более праздничная. Наверное, люди пресытились. И футболом, и новыми стадионами.