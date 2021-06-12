Поможет ли России испанец Антонио Матеу Лаос?

12 июня в субботу Россия попытается сломить первую команду рейтинга ФИФА. С Бельгией команде Станислава Черчесова будет мегасложно. Это видно по очным матчам команд, в которых безумные бельгийцы вообще не оставляют нашим вариантов. К слову, Россия / СССР не побеждала Бельгию с 1982-го. А это уже почти 40 лет.

То есть добиться положительного результата россияне сумеют при большой доле фарта, который случился в игре с Испанией на ЧМ-2018. Тем более что варианты тройки защитников могут быть почти экспериментальными: Баринов — Джикия — Семенов или Дивеев — Джикия — Семенов. Что называется, на любой вкус. А ведь напротив — Лукаку, Азар (пусть его выход под вопросом), Мертенс, Карраско.

В общем, какой-нибудь пенальти, как в рубке с Испанией, был бы кстати. В такой ситуации важна роль арбитра. Ведь поставить пенальти в ворота Бельгии на Евро — ответственнейшая миссия, на такое решится только смельчак. Но, кажется, России повезло. Во-первых, Де Брейне из-за травмы матч пропустит. Во-вторых, обслуживать матч будет, возможно, самый авторитетный европейский судья прямо сейчас. Испанец Антонио Матеу Лаос.

Лучший арбитр Европы прямо сейчас

Матеу Лаос (кстати, Матеу Лаос — составная фамилия) работал на недавнем финале ЛЧ и сделал это круто. В интервью, которое он дал после финала экс-тренеру сборной Испании Висенте дель Боске (у Висенте своя рубрика «Разговоры с Дель Боске» в El Pais), Лаос рассказал, что перед финальным матчем волновался и не верил, что ему доверили такую важную игру. Он даже нарушил карантинные меры и за два дня до матча гулял по Порту, хотя официально все запрещалось. Ему нужно было снять стресс. Матеу Лаос пожалел только о том, что не смог вывезти в Португалию 82-летнюю маму, которая испугалась уезжать далеко из-за пандемии. Но в любом случае время с семьей помогло. Он не смутился, когда толпа игроков «Манчестер Сити» облепила его после сомнительного попадания мяча в игрока «Челси» Джеймса. Лаос с театральной выразительностью указал, что мяч попал в руку от груди, и оказался прав. ВАР все подтвердил.

Во время матча Лаос во время углового даже подошел к сектору, где сидела его семья, а через пару минут рыдал на плече у Розетти. И точно не из-за поражения «Сити». Просто Антонио — суперэмоциональный мужчина.

Он особенный среди арбитров. Лаос сочетает эпатаж, разговоры на поле и узнаваемую манеру судейства, которая дает игре максимальный темп. Игроков на поле он называет только по имени, приезжает на матчи в дизайнерских очках и неизменно подмигивает перед игрой в камеру. Говорит, что этот жест адресован маме, чтобы он знала: с ним все в порядке.

Лаос обожает разговаривать с футболистами. Называет их только по именам

Правда, не все тренеры соглашаются с тем, что арбитр акцентирует внимание на себе. В 2018-м Пеп Гвардиола наехал на Лаоса в четвертьфинале ЛЧ, где играли «Сити» и «Ливерпуль», и моментально удалился со скамейки запасных. После матча взбешенный Гвардиола рвал на себе все, за что можно было ухватиться: «Этот рефери — интересный парень, ему нравится выделяться. Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения».

Правда, через время Матеу Лаос объяснил, что позже Гвардиола в личной беседе дал другую оценку: «Он сказал мне, что ему нравится моя работа».

Очень важно, что Лаос глубоко изучает характер игроков, команды которых обслуживает. Он запоминает не только имена. Лаос часами изучает контекст, события вокруг футболистов и считывает их настрой. Чтобы лучше понять уровень подготовки Матеу Лаоса к матчам, прочитайте его ответ в интервью Дель Боске: «В судействе что важно? Чем больше ты знаешь о футболе, чем больше изучаешь команды, их тактику, тем больше это помогает вести игру. Всегда важно знать все об игроках. О Жуане (Канселу), Фернандиньо, Сесаре (Аспиликуэте). То, что он пережил много лет назад, когда поехал играть в «Олимпик» Марсель (Лаос говорит о тяжелой травме колена, которую Аспиликуэта получил, выступая за «Марсель»). После травмы Кевина (де Брейне) я попросил его передать благодарность родителям, потому что знаю, что они очень помогли ему в карьере и очень переживают в этот момент из-за травмы сына».

Правда, часто Матеу Лаос бывает супержестким. В сезоне-2018/19 он выгнал Усмана Дембеле с поля во время матча «Барса» — «Севилья», написав в послематчевом протоколе: «Усман Дембеле сказал мне: «Судья, ты плох». И даже весь авторитет Лео Месси не оставил партнера в игре, хотя аргентинец несколько минут пытался доказать Лаосу, что «этот парень не говорит по-испански».

Однажды Лаос показал желтую карточку Криштиану Роналду. Роналду пытался оспорить решение, фыркал, проклинал. В общем, заслужил наказание. В перерыве Матеу Лаос встретил недовольного португальца в подтрибунке: «Что у тебя случилось, Криш? Проблемы дома?»

Но особенно Лаос достал Евгения Коноплянку. После матча с «Динамо» из Загреба, в котором судья поставил необязательный, по мнению Коноплянки, пенальти в ворота «Шахтера», Евгений взорвался, вспомнив времена «Севильи»: «Для меня это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал Андрею выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот рефери достает везде нас, особенно меня. Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. Девять матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз. Можно было посадить на карточку, а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону», — жаловался Коноплянка.

Лаос не любит останавливать игру и обожает темп. Каземиро считает его лучшим

Правда, есть футболисты, которые Лаоса максимально обожают. В основном это опорники, играющие в жесткой манере. Им выгодно, что Матеу Лаос не свистит по пустяковым моментам. Особенно рад матчам под управлением Лаоса полузащитник «Реала» Каземиро. Вот что он сказал после игры с «Атлетико» в декабре прошлого года: «Мы должны поздравить судей с их работой, но прежде всего Матеу Лаоса, который для меня лучший, — начал Каземиро. — Матеу — сильнейший арбитр в лиге, есть очень хорошие судьи, но он самый лучший. Он лучше всех объясняет решения».

Корень качественных объяснений лежит в начале пути Лаоса. В молодости он работал учителем физкультуры и кайфовал от самого процесса контакта с учениками. Кстати, учителем он стал не просто так. Педагогом была его старшая сестра. Всего в семье Лаоса — шесть братьев и сестер. После смерти отца всем пришлось понемногу зарабатывать, поэтому Матеу Лаос пошел по легкой дороге и по примеру сестры начал преподавать.

Правда, отец мечтал, чтобы сын все-таки стал футболистом. Лаос пытался, играл в любительских лигах, но быстро понял, что хорошая левая не пробьет ему путь в ла лигу. Тогда он совместил преподавательство, футбол и судейство. С 90-х работа арбитра — главное дело его жизни. Кстати, в карьере со свистком ему помог брат, судивший одну из низших испанских лиг. Так и пошло, хотя и оказалось немного против воли умершего отца. В футбол-то он все-таки не заиграл.

В честь отца он часто выполняет ритуал: «Перед матчем я почти всегда смотрю в небо. Мой отец оттуда всегда помогал мне и продолжает помогать».

Но главное, что мне нравится в Лаосе, — это то, с какой скромностью он говорит о себе. Арбитр может казаться нарциссичным, но до июня 2021-го Антонио 10 лет не давал больших интервью. Согласитесь, не похоже на человека, которому нужно хоть какое-то внимание.

И вот что он сказал о своем успехе Дель Боске: «Ты начинаешь как помощник арбитра и учишься у своих товарищей. Ты учишься, даже когда после матча тебя одолевают тяжелые мысли. Судейство, как и футбол, — это дело вкуса, и, как и во всем, нужно быть очень удачливым. Чем меньше серых игр, тем ты успешнее. Мне посчастливилось судить великие матчи, в которых не было спорных моментов».

Вот так объясняет свой успех Матеу Лаос: великие матчи и удача — главные творцы успеха, по его мнению. Что ж, есть надежда, что спорных моментов в матче Россия — Бельгия будет не очень много, а Лаос обеспечит справедливость. Лучше него в Европе сейчас это не сделает никто.