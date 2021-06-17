Магия, подвиг и возвращение Финлядии к реальности. В Европе оценили гол Миранчука и победу России

Как европейские СМИ отреагировали на победу России над Финляндией.

Marca: Миранчук возвращает реальность Финляндии

Marca.

Испанское издание называет поражение Финляндии «возвращением к реальности» и в то же время отмечает, что исход мог быть другим.

«После шокирующего дебюта, в негативном и позитивном ключе, Финляндия окунулась в реальность, потерпев поражение от России. Исход встречи решил гол Миранчука в дополнительное к первому тайму время. Однако сценарий матча мог быть совсем другим. Не прошло и трех минут игры, когда Райтала опередил Кузяева и подал на Похьянпало, чтобы тот забил головой. Но гол был отменен из-за офсайда».

При этом отмечается, что Станислав Черчесов вновь столкнулся с трудностями в связи с травмой Мариу Фернандеса.

«Для Черчесова снова мало позитивных известий. Он вновь потерял игрока из-за травмы: Мариу Фернандеса пришлось уносить на носилках после неудачного падения на газон».

Но эта потеря не сказалась на картине игры: матч уже шел в одном направлении.

«Но матч уже шел в одном направлении: Россия и Финляндия хорошо оборонялись и угрожали быстрыми атаками. У Караваева был лучший шанс, который спас Тойвио, прежде чем Миранчук сделал 0-1. Он подобрал мяч и отправил в ворота. Неудержимый».

L'equipe: Россия отреагировала после разочарования от Бельгии

L'Equipe.

Французское издание начинает с того, что россияне сумели реабилитироваться после неудачного матча с Бельгией.

«После разочарования в матче против Бельгии (0:3), россияне должны были обязательно сыграть свою роль на этом турнире, который они имеют честь принимать у себя дома, в Санкт-Петербурге. Финны, конечно, менее грозные, чем бельгийцы. Но в субботу они выиграли у Дании (1:0), и это подтвердило, что они могут «выстрелить» в любой момент. Уже на четвертой минуте Похьянпало забил головой, но его счастье испортил ВАР».

После ошибок Антона Шунина Черчесов отдал предпочтение Матвею Сафонову. А товарищи по команде помогли ему справиться со своей задачей.

«Допустивший ошибки Шунин был заменен Матвеем Сафоновым, который спокойно справился со своими обязанностями, а партнеры по команде ему хорошо помогли: более вдохновленные и менее аморфные, по образу монегаска Александра Головина, они не пострадали после травмы Фернандеса».

Черчесов не ошибся, выпустив на поле Игоря Дивеева. L'equipe отмечает действия российского защитника:

«Игорь Дивеев вышел в матче против Финляндии после перерыва с Бельгией (0:3). Черчесов не ошибся, потому что Дивеев сиял. Он показал впечатляющие действия, особенно в эпизодах с Похьянпало (20-я минута) и Пукки (49-е минута), помешав финским игрокам ударить по воротам из отличной позиции».

Kicker: Миранчук приносит сборной первую победу

Kicker.

Немецкое издание начинает с повествования в сослагательном наклонении, отмечая, что незасчитанный гол Финляндии мог перевернуть картину игры.

«Кто знает, как пошла бы игра, если гол был засчитан. Если бы Похьянпало не оказался в офсайде на 3-й минуте встречи. Может быть, тогда сборной России пришлось бы тяжелее. Возможно, Финляндия могла бы добиться второй победы в группе».

Далее автор все-таки отдает должное россиянам — они одержали заслуженную победу.

«Финляндия провела приличную партию, но в конце концов все же вынуждена была поклониться. Россия была лучше и в конечном итоге одержала заслуженную победу».

Алексея Миранчука назвали одним из самым ярких футболистов в составе сборной России.

«25-летний игрок команды из Бергамо был одним из самых ярких среди россиян в эту среду в Санкт-Петербурге. Уже на первых минутах он проявлял себя, позже он преуспел: в дополнительное к первому тайму время Миранчук забросил мяч с десяти метров в ворота.

Было несколько опасных моментов, но Россия доминировала в игре: Головин (52-я), Жемалетдинов (66-я) и Кузяев (72-я) имели хорошие шансы отличиться. Финляндия редко становилась опасной".

Il Corriere Dello Sport: Россия забыла поражение от Бельгии благодаря красивому голу Миранчука

Il Corriere Dello Sport.

Итальянское издание по понятным причинам уделяет особое внимание голу Алексея Миранчука. В его адрес — масса всевозможных эпитетов.

«Россия победила Финляндию и забыла поражение от Бельгии в стартовом матче. Это помогло команде Черчесов вернуться в гонку за выход в плей-офф. Три очка добыты благодаря подвигу игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в конце первого тайма. Гол был так же красив, как и важен».

Помимо магии Миранчука, отмечается и сама игра. Автор называет матч веселым и захватывающим.

«Игра была веселой и захватывающей с первых минут. На третьей минуте Похьянпало забил гол, но он был отменен после видеопросмотра. Россия отреагировала опасными атаками у ворот Финляндии, которая, в свою очередь, повторяла тактическую схему матча с Данией. Вратарь Сафонов внимателен и блокирует все попытки».

Но все же самые лестные слова — в адрес российского полузащитника «Аталанты»:

«Настоящая магия от Миранчука! Отметим, что игроки «Аталанты» не забивали в финальной стадии первенств крупных турниров на протяжении 31 года. Последний раз отличился Клаудио Каниджа на чемпионате мира-1990».