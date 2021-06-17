Самые красивые болельщицы Евро-2020: а кто из них — лучшая?
Такой чемпионат Европы наверняка порадует всех без исключения.
Пока футболисты сборной России и других команд бьются за попадание в плей-офф Евро-2020, предлагаем вам обратить внимание на самую красивую часть турнира за пределами поля — болельщиц. Кто-то из них смог попасть на трибуны, кто-то — поддерживает свои сборные в Инстаграмах, но все они — исключительно шикарны.
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