Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Самые красивые болельщицы Евро-2020: а кто из них — лучшая?

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 11:45
Болельщица сборной Хорватии. Фото Instagram
Болельщица сборной Хорватии. Фото Instagram
Теги:
Такой чемпионат Европы наверняка порадует всех без исключения.

Пока футболисты сборной России и других команд бьются за попадание в плей-офф Евро-2020, предлагаем вам обратить внимание на самую красивую часть турнира за пределами поля — болельщиц. Кто-то из них смог попасть на трибуны, кто-то — поддерживает свои сборные в Инстаграмах, но все они — исключительно шикарны.

Публикация от Ivana Kno?ll (@knolldoll)

Читайте также

Украина — Северная Македония: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Дмитрий Губерниев: «После эфира с Бузовой поразил уровень поддержки»
Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро
Дания — Бельгия: прогноз Иржи Ярошика на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Валентин Серегин все материалы автора
vs
3
Офсайд