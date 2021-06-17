Такой чемпионат Европы наверняка порадует всех без исключения.

Пока футболисты сборной России и других команд бьются за попадание в плей-офф Евро-2020, предлагаем вам обратить внимание на самую красивую часть турнира за пределами поля — болельщиц. Кто-то из них смог попасть на трибуны, кто-то — поддерживает свои сборные в Инстаграмах, но все они — исключительно шикарны.