Обозреватель «СЭ» — о легкой победе Бельгии над Россией.

Не факт, что бельгийцы даже пропотели

...В начале последней десятиминутки встречи Бельгия — Россия 26 с лишним тысяч болельщиков вдруг устроили живую волну. Впервые в матче. Продержалась она аж четыре круга. Людям было определенно приятно дожидаться своей очереди и вскакивать, «как в старые добрые».

Вот только к энтузиазму и вере трибун до последнего в свою команду это имело мало отношения. Болельщики просто развлекали себя как могли. С исходом игры публике все давно было ясно, настоящее электричество не передавалось ни от игроков зрителям, ни обратно. Все происходило как будто понарошку и на настоящую футбольную рубку уровня Евро походило мало.

Складывалось полное ощущение, что ровно настолько, насколько смогут в какой-то момент прибавить россияне, тут же чуть больше напрягутся бельгийцы — и огромная разница в классе восстановится. Словно команда выпускников-одиннадцатиклассников снисходительно дает побольше повозиться с мячом соперникам-шестиклассникам, чтобы, когда нужно, на минутку включиться — и снять мифическую интригу.

Вот так и включились в конце игры Тома Менье, рванувший со своей половины поля метров на двадцать пять и отдавший роскошный пас, и Ромелу Лукаку, под него открывшийся, убежавший один на один с Антоном Шуниным и сделавший счет 0:3. Все было до обидного легко и элементарно. Вроде бы сколько сил Лукаку потратил за сезон в «Интере», откуда им взяться теперь — а на самом исходе матча вся хозяйская защита на его фоне могла вызвать лишь грустную усмешку.

И не представляю, как такого можно было избежать. Станислав Черчесов мог провернуть в контрольных матчах операцию прикрытия и обмануть всех со схемой, как угодно подготовить команду функционально (хотя уже к концу первого тайма она долго середину перейти не могла, и эта подготовка нуждается в проверке следующими матчами), выставить на поле кого угодно. Но, когда в матчах такого уровня случаются такие индивидуальные ошибки, как у Андрея Семенова перед первым голом и Антона Шунина перед вторым, придумывать можно что угодно. Все без толку.

Впрочем, кто, если не Черчесов, выставил их в стартовом составе — а значит, несет ответственность в том числе за такие их ошибки? И все-таки — неужели вы думаете, что, не ошибись так Семенов с Шуниным, этого не сделал бы кто-то еще из наших с вами шестиклассников?

В ближайшие пару дней, конечно, главный тренер получит от своих «доброжелателей» на орехи по полной программе. Примерно так же, как получил на Евро-2008 Гус Хиддинк после стартовых 1:4 с будущим чемпионом Испанией. Думаете, мало тогда было у голландца недругов? Полным-полно. Это сейчас он для России небожитель, и все восторгаются его обаянием. Тогда же и до слова «шарлатан» от некоторых экспертов и комментаторов доходило. Просто большинство об этом благополучно забыло, а многие молодые — и не знают, и не поверят, если рассказать.

На критику тогда Хиддинк не обратил никакого внимания — разве что больше не ставил Романа Широкова в центр обороны, а выпускал туда проверенного Сергея Игнашевича. И с ним все как-то сразу наладилось — в паре с «пушкой страшной» Денисом Колодиным, так же, как и десять лет спустя с Ильей Кутеповым. Хоть сейчас Игнашевича возвращай.

Впрочем, возвращай или нет — с чего вдруг мы должны были рассчитывать с Бельгией на принципиально другой результат? На несколько более внятную игру — пожалуй, да. Еще — на не такие легкие два гола, когда ни Лукаку, ни Менье даже усилий для появления своих фамилий на табло прикладывать не пришлось. Есть, к сожалению, ощущение, что бельгийцы, прежде чем сделать результат, даже не особо пропотели. Получили от России два подарка на 10-й и 34-й, а дальше спокойно удержали преимущество, не позволили нам ничего создать, а сами под конец на мастерстве забили третий.

Но в целом — чего вы, собственно, ждали? Равного футбола на встречных курсах и положительного результата «наших парней» в матче с первым номером в рейтинге ФИФА? Того, что Семенов «съест» Лукаку, Антон Шунин сыграет как его великий одноклубник Лев Яшин, Артем Дзюба обезоружит Тибо Куртуа, а всей нашей сборной дома и стены помогут? Вы серьезно?

Стены, извините, на поле не выходят. И детский футбол в стране, каждый год дающий Бельгии Лукаку, Азаров, Мертенсов, Карраско, отсутствовавших в субботу на стадионе «Зенита» де Брейне и Витселей, не стены выстраивают. Причем и у бельгийцев-то со времен нашей последней над ними победы в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы, на ЧМ-82, все в подготовке детей в корне изменилось, как и у немцев, и в последнее время у англичан. Мы же все, чему научились в советские времена, растранжирили, а ничего нового так до сих пор и нашли.

А Семенов... Да, с двух его грубейших ошибок, одну из которых Лукаку реализовал, а во втором случае нас спас догнавший его же и метнувшийся в подкат Георгий Джикия, все в этот вечер началось, а по сути, и закончилось. Немножко ругаю себя, что на трибуне, увидев, что почти в каждом эпизоде с начала матча именно Андрей противостоит Ромелу, сказал другу: «По Лукаку играет Семенов. Страшно». Хотя на тот момент казалось — ничего ужасного. Но через минуту случился первый гол. Будто накаркал.

Причем показалось, что даже не гол форварда «Интера» деморализовал нашу команду — после него был, например, удар головой в створ Марио Фернандеса после углового. А думается мне, что случилась эта так не понравившаяся Станиславу Черчесову реакция команды как раз после перехваченного Лукаку слабого паса Семенова на Джикию. Да, спастись в той ситуации удалось, — но стало понятно, что сзади у нас заминировано. И мандраж одного передался другим.

Но назовите хоть одного центрального защитника, кроме лучшего, на мой взгляд, футболиста нашей сборной в этом матче Джикии, который не вчера или завтра, а именно сегодня сильнее игрока «Ахмата»? При схеме с тремя центральными — Федор Кудряшов, согласен. Но его травма, сильно подозреваю, и подвигла Станислава Черчесова на смену схемы, о чем поговорим позже. И весна у Семенова была для него очень хорошей — таким мы его пожалуй что и не видели. Другое дело, что игра в нынешней РПЛ для Европы — совсем не показатель.

Может, конечно, со временем пара Игорь Дивеев — Роман Евгеньев станет таким же бронебойным оплотом обороны, как еще не так давно Игнашевич — Василий Березуцкий. Но пока до этого далеко, и перед третьим голом Лукаку, одним рывком написав, по выражению Андрея Талалаева, «учебник для открываний» под пас Менье, ускользнул именно от Дивеева. И расстрелял ближний угол ворот Шунина, который совсем не Куртуа...

Кстати, о Менье — вышел человек на замену в первом тайме вместо травмированного Кастаня, и сделал гол плюс пас. Линейный игрок! Причем перед изумительным разрезающим пасом на Лукаку совершил проход со своей половины поля, не позволив подобраться к себе нашему лучшему созидателю, на голову превосходящему в классе других, — Александру Головину. А у нас Денис Черышев, появившийся на поле одновременно с Менье, подвергся «пытке Мостового» — обратной замене. Причем вполне объяснимой, с учетом смены модели игры...

С финнами хочу увидеть в воротах Сафонова. А вот Семенова придется оставить

За третий гол не склонен винить нашего голкипера — уж больно с близкого расстояния наносился удар. А вот за второй... Пусть Мертенс мяч был хитро закручен в сторону ворот, пусть Джикия с Жирковым отвлеклись на борьбу с побежавшим на ближнюю штангу Мертенсом — но Шунин никак не должен был отбивать мяч не то что не в сторону, а под прямым углом на Менье, перед которым простирались целые ворота. Но Антон отбил, поскольку и он преодолеть мандраж так и не смог. Не волнение, нет — оно должно быть перед игрой у каждого футболиста. Именно мандраж, то есть волнение неконтролируемое, перешедшее в стадию страха.

Шунину и Семенову — 66 лет на двоих. 34 и 32 соответственно. Это уважаемые в нашем клубном футболе люди, но грандиозных успехов на международной арене у них до сих пор не было и долгосрочные и даже среднесрочные перспективы на уровне национальной команды тоже отсутствуют. Почему-то мне вспомнилось, что вратарь наошибался даже в матче «Динамо» с тбилисским «Локомотивом», поражение от которого стоило работы Кириллу Новикову.

С центральными защитниками в нашей стране все понятно, но и среди вратарей равноценной замены Акинфееву, ушедшему из сборной после ЧМ-2018, пока так и не нашлось. Гильерме — неплохой голкипер, но за последние пару лет ошибался вполне достаточно для того, чтобы тренеры в него перестали верить. А Сафонов только восстановился после травм и не самого удачного возвращения в строй...

Нужно ли Станиславу Черчесову убирать Шунина и Семенова из стартового состава в матче с Финляндией? Не буду произносить банальностей, что тренеру виднее, — это и так понятно, и оставим этот штамп для коллег-тренеров Станислава Саламовича. На мой взгляд, в конкретном матче убирать Семенова нельзя. По всем статистическим выкладкам, он лучше всех защитников сборной играет в пас и продвигает мяч в том числе и в последнюю треть поля, то есть к чужой штрафной. С оборонительными финнами же это его качество здорово пригодится. А вот ставить Андрея в Дании — большой и не уверен, что оправданный риск. Тем более что к тому времени наверняка будет здоров Кудряшов.

А вот в воротах с финнами мне хотелось бы увидеть Сафонова. Ясно, что Черчесову и Гинтарасу Стауче не до моих хотелок. Но грубая ошибка в первом же матче, после которой почти все было кончено, — не единственная причина. Еще одна — посредственная игра Шунина ногами. Опять же — с финнами потребуется взламывать эшелонированную, вязкую оборону. И с молодым вратарем «Краснодара», способным отдать длинную нацеленную передачу, сделать это будет определенно проще.

Во вратарском плане у нас сейчас переходный период, пересменка между Акинфеевым и кем-то из пары Сафонов — Максименко, а может, и ею целиком (были же времена тандема Харин — Черчесов). Это ситуация объективная, Сафонову закрепиться в сборной под первым номером перед Евро-2020 было некогда из-за травм последнего года. Возвращение в строй началось с домашних 0:5 от «Ахмата», когда беднягу расстреливали с метра, и получилось сложным.

Однако сам по себе выбор в пользу Шунина на большой турнир, не скрою, меня несколько удивил. И стартовый матч Евро-2020 это удивление, увы, не развеял. Его преданность родному клубу, подобная Акинфееву, всегда вызывала глубокое уважение и симпатию, но только прошлой осенью показалось было, что Антон готов прыгнуть на новую ступень. Всю эту весну такого впечатления уже не было, в том числе и в мартовских отборочных матчах ЧМ-2022. Тем не менее Черчесов со Стауче в доверии Шунину не отказали.

Сказать, что Бельгия оказала на него такое колоссальное давление, что вынудила ошибиться, нельзя. Команда Роберто Мартинеса вообще играла, как говорится, «на минималках» — и этого хватило с запасом. А Шунин... Шунин боялся. Даже когда на 62-й минуте мяч после подачи углового четко летел ему в руки, и никто из бельгийцев не мешал, вратарь не стал ловить, а выбил — не очень далеко, на соперника. И это было символом его психологического состояния.

Черчесова ведь и во всей команде это самое состояние большего всего и разочаровало. То, что команда не смогла отреагировать на пропущенный гол так, как недавно с Польшей или на ЧМ-2018 — с Испанией. Не показала того характера, которым только и можно было отчасти компенсировать гигантскую разницу в уровне.

Это когда же Дзюба мог подумать о «спокойной ничьей с Бельгией»?!

Можно долго и увлеченно говорить о тактике сборной России в матче против бельгийцев, только непонятно — зачем. Потому что полное впечатление: то, что мы увидели в итоге, случилось бы при любой модели.

А ведь какие были игры разума! Два контрольных матча со схемой в три центральных защитника; широко обсуждавшаяся смена позиции Дмитрием Бариновым и слова Черчесова, что он 80% времени наигрывал хавбека «Локомотива» именно в центре обороны, стартовый состав, казалось, четко подходящий под всю эту логику (кстати, я угадал его на 10/11 — кроме Юрия Жиркова, на месте которого предполагал увидеть Вячеслава Караваева, что после травмы ветерана еще в первом тайме и произошло).

И вдруг команды выходят на поле — и мы видим Джикию с Семеновым в центре обороны, Баринова с Оздоевым в опорной зоне, а Зобнина с Кузяевым — на флангах полузащиты. Такого не ждал никто. Но в тот момент мне подумалось: как бы, перехитрив всех, Черчесов не перехитрил бы и самого себя.

Этого не произошло — просто потому, что ошибки Семенова и Шунина обнулили все разговоры о тактике. И могу себе представить, каково было Андрею Талалаеву в прямом эфире «России-1» комментировать ляпы его собственного игрока, с которым ему еще работать. Семенов играл в мяч, Лукаку своими действиями ему не мешал — поэтому офсайда там, как бы кому ни хотелось в это верить, не было. Вернее, он был, но наш футболист своими неуклюжими действиями его отменил.

Меня, однако, не порадовал комментарий этого эпизода Артемом Дзюбой, процитированный официальным сайтом УЕФА: «В начале матча подумали, что спокойно можем сыграть с Бельгией вничью. Но потом глупая ошибка все изменила».

Что?!! Мысль о «спокойной игре вничью с Бельгией» (особенно спокойной) для наших игроков абсурдна сама по себе, а если учесть, что первый мяч Лукаку забил на десятой минуте — тем более. И словосочетание «глупая ошибка» абсолютно адекватно звучит из уст журналистов и экспертов, но не уверен, что корректно — от капитана по отношению к собственному партнеру по команде.

Не лучше был и целый ряд других комментариев. Например, от Игоря Дивеева: «Бельгия нас ничем не удивила» и (о Лукаку) «В плане игры — ничего особенного». Ничем не удивила, но вполноги выиграла с крупным счетом. Ничего особенного, но убежал от вас же, тезка, и забил. Хотя, объективности ради, до того вышедший в перерыве на замену Дивеев смотрелся нормально. Даже один перехват с дальнейшим проходом совершил...

...У меня с этим матчем связана своя история. УЕФА из-за антиковидных ограничений резко сократил выдачу аккредитаций журналистам на отдельные матчи, и мне она не досталась. Впервые в XXI веке у меня не было возможности освещать игру сборной России в финальной стадии чемпионата мира или Европы из ложи прессы. И даже пройти перед игрой в пресс-центр на стадионе, куда пускали не людей с аккредитацией на весь турнир, а только — на конкретный матч. А международного пресс-центра помимо арены, в отличие от ЧМ-2018, не предусмотрено.

Пришлось бы идти, допустим, в фан-зону либо смотреть игру в каком-нибудь спортбаре, если бы за два дня до игры не выручил друг, узнавший о моей проблеме. У него был лишний билет на центральную трибуну, который я и купил по номиналу — за 185 евро. А большой разницы, откуда смотреть игру — из ложи прессы или с болельщицких мест, для журналистов на этом турнире нет — ведь нет и какой-либо возможности для «живой» работы с игроками, которых поместили в пузырь.

Ладно, хоть на стадион попал — уже хорошо. Но предвкушение, что буду дышать воздухом игры вместе с трибунами, а не чинно сидеть на более спокойном островке ложи прессы, оправдалось не особо. Кроме постоянных истошных криков одного болельщика поблизости: «Семенову не давай! Никогда!», ничего оригинального не звучало. Правда, кто-то рядом попытался его урезонить: «Не надо гнобить его!» — но вскоре все началось по новой, и после второй его ошибки никто критика защитника уже не останавливал...

После второго гола иллюзий уже не было ни у кого. Но все же трибуны должны гнать команду вперед — а тут этого не ощущалось. И хоть какого-то фанатского сектора, по мне, не хватало. Хоть сотни организованных людей, которые могли бы создать очаг горячей поддержки. В рамках приличия, разумеется...

Оставалось получать удовольствие от мелочей. От умения Головина классно разбираться почти в любых игровых ситуациях. От неуступчивости и самоотверженности вышедшего на замену Мухина, о 19 годах которого не вспоминалось вообще — стеснения он своей игрой, в отличие от куда более опытных партнеров, не выказывал. От хороших разворотов и тонких передач еще одного джокера, Миранчука, который, есть ощущение, подошел к турниру в хорошей форме. С нетерпением жду его с стартовом составе против финнов, где Алексей будет нужен и актуален. О нем и Черчесов после игры высказался коплиментарно, что дает на это больше надежд.

Жаль было, что не вышел Соболев, — но из-за двух травм в первом тайме замены у Черчесова кончились на 64-й минуте. А с учетом того, что Дзюба провел все 90 минут и сделал это не сказать что на своем топовом уровне, возникает вопрос — при игре с третьего дня на четвертый не стоит ли начать игру с Финляндией свежим форвардом «Спартака»? Но это, объективно говоря, вряд ли...

Дзюба, кстати, ушел в раздевалку сразу после финального свистка. Не остался, в отличие от всей остальной команды, обходить трибуны с благодарностью за поддержку. И в зрительских рядах были ведь не те люди, которые оскорбляли его в Сан-Марино или где-то еще. Те не получили паспортов болельщика, а нынешняя публика на трибунах — это, выражаясь фанатской терминологией, безобидные «кузьмичи», обыкновенные болельщики, которые и слова грубого не крикнут. На то он и капитан, чтобы реагировать на поражения иначе.

А вот как отреагирует на 0:3 от Бельгии вся команда — узнаем в том же Питере 16 июня. Никакой катастрофы не произошло, тогда как проигрыш датчан финнам только увеличил наши теоретические шансы на второе место в группе — если бельгийцы, как хотелось бы надеяться, обыграют всех, победы над финнами и ничьей в Копенгагене для этого хватит за глаза.

Но и финнов еще нужно обыграть. Почему этого не сделали датчане при соотношении ударов 23-1 — понятно. Все мысли игроков сборной Дании, имевших мужество доиграть матч, были с Кристианом Эриксеном, эпизод с которым наверняка затмит все сугубо футбольное как минимум на групповом этапе этого Евро.

И не только игроков сборной Дании. Что больше всего запомнится из матча Бельгия — Россия — это то, что Лукаку, одноклубник датского полузащитника по «Интеру», молился на поле после финального свистка Матео Лаоса и посвятил свой голевой дубль Эрикссену...