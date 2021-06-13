Микст-зона после поражения сборной России в стартовой игре Евро

Игорь Дивеев: «Семенова поддержали. Ошибся — бывает»

— Как поддержали Семенова в раздевалке? — вопрос защитнику.

— Все поддержали. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».

— Лукаку — машина?

— Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — не прямо вау.

— На какие слабые стороны сборной Бельгии указывал тренер перед установкой?

— Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

— Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

— Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

— Как отреагировали на ситуацию с Эриксеном?

— Узнали перед установкой, когда садились в автобус. Артем Дзюба сказал, что Эриксен упал на поле. Очень тяжело смотреть на это, эмоции совсем не положительные. Но потом понимаешь, что игра через час, нужно перенастраиваться. Я желаю Эриксену выздоровления скорейшего.

Максим Мухин: «Все очень расстроены»

— С какой задачей выходили на поле? — вопрос полузащитнику сборной России.

— Задача как у всех — выйти помочь команде, максимально выложиться. Нужно было отыграться со счета 0:2. Была задача победить.

— Какие были персональные задания?

— Не могу сказать.

— Какая атмосфера в команде сейчас?

— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать, исправлять ошибки, двигаться вперед.