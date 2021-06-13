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«Лукаку — не прямо вау. Россия в первые 20 минут играла хорошо». Что говорили сборники после Бельгии

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 01:50
Санкт-Петербург
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Ромелу Лукаку дважды поразил ворота сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Ромелу Лукаку дважды поразил ворота сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Микст-зона после поражения сборной России в стартовой игре Евро
Бельгия — Россия
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Игорь Дивеев: «Семенова поддержали. Ошибся — бывает»

— Как поддержали Семенова в раздевалке? — вопрос защитнику.

— Все поддержали. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».

— Лукаку — машина?

— Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — не прямо вау.

— На какие слабые стороны сборной Бельгии указывал тренер перед установкой?

— Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

— Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?

— Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

— Как отреагировали на ситуацию с Эриксеном?

— Узнали перед установкой, когда садились в автобус. Артем Дзюба сказал, что Эриксен упал на поле. Очень тяжело смотреть на это, эмоции совсем не положительные. Но потом понимаешь, что игра через час, нужно перенастраиваться. Я желаю Эриксену выздоровления скорейшего.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Георгий Джикия.Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

Максим Мухин: «Все очень расстроены»

— С какой задачей выходили на поле? — вопрос полузащитнику сборной России.

— Задача как у всех — выйти помочь команде, максимально выложиться. Нужно было отыграться со счета 0:2. Была задача победить.

— Какие были персональные задания?

— Не могу сказать.

— Какая атмосфера в команде сейчас?

— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать, исправлять ошибки, двигаться вперед.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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