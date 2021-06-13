«Лукаку — не прямо вау. Россия в первые 20 минут играла хорошо». Что говорили сборники после Бельгии
Игорь Дивеев: «Семенова поддержали. Ошибся — бывает»
— Как поддержали Семенова в раздевалке? — вопрос защитнику.
— Все поддержали. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».
— Лукаку — машина?
— Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — не прямо вау.
— На какие слабые стороны сборной Бельгии указывал тренер перед установкой?
— Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.
— Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?
— Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.
— Как отреагировали на ситуацию с Эриксеном?
— Узнали перед установкой, когда садились в автобус. Артем Дзюба сказал, что Эриксен упал на поле. Очень тяжело смотреть на это, эмоции совсем не положительные. Но потом понимаешь, что игра через час, нужно перенастраиваться. Я желаю Эриксену выздоровления скорейшего.
Максим Мухин: «Все очень расстроены»
— С какой задачей выходили на поле? — вопрос полузащитнику сборной России.
— Задача как у всех — выйти помочь команде, максимально выложиться. Нужно было отыграться со счета 0:2. Была задача победить.
— Какие были персональные задания?
— Не могу сказать.
— Какая атмосфера в команде сейчас?
— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать, исправлять ошибки, двигаться вперед.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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