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Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 02:30
10 октября 2019 года. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Артем Дзюба стал автором хет-трика. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 октября 2019 года. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Артем Дзюба стал автором хет-трика. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Обозреватель «СЭ» — о матче на «Уэмбли».
Англия — Шотландия
16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Полузащитники сборной России Далер Кузяев и&nbsp;Александр Головин (№17).«Сейчас Украина сильнее России. Надеюсь, в плей-офф что-то изменится». Колонка Дмитрия Аленичева

Смотрел на равную, смелую, творческую, с хорошей распасовочкой игру Шотландии против Англии — и не верил, что меньше двух лет назад Россия дважды обыграла ее в отборе этого Евро с общим счетом 6:1. А в Лужниках и вовсе отвозила — 4:0. Что три мяча в двух этих матчах засадил Дзюба, что издали едва не порвал сетку Оздоев...

Решил сравнить состав шотландцев с теми матчами. В Глазго в основе играло шестеро тех, кто вышел против Англии, в том числе все ключевые исполнители — Робертсон, Мактоминай, Макгинн, вратарь Маршалл. В Москве — четверо.

Да, наполовину состав изменился. Но по духу — вообще другая команда. И Англия — ничуть не сильнее. Кстати, 9 из 11 игроков основного состава Шотландии — из АПЛ. Чему тут сильно удивляться? Удивительнее, что они так с нами играли...

А вот в чем заключалась работа главного тренера англичан Гарета Саутгейта, я так и не понял. Англия вообще пока на Евро-2020 не выглядит топ-командой. Но мало ли что в группе бывает...

18&nbsp;июня. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 0:0. Две британские сборные разошлись миром.Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?

И вот еще какая интересная психологическая ситуация. Ближе к концу первого тайма плюс-минус все, кроме фанатов сборной Англии, начали болеть за Шотландию благодаря и ее игре, и самоотдаче, и статусу андердога.

Так и продолжалось до конца матча, а я, наблюдая за тем, как эти парни играли в пас и дорожили мячом (шотландцы!), вспоминал слова хоккеиста Никиты Кучерова о том, чему его прежде всего учил детский тренер Геннадий Курдин: «С уважением относиться к каждому пасу». Вот так Шотландия и делала, чего от нее ждали меньше всего. И мне мечталось, чтобы сборная России, которая в осенних Лужниках 2019-го разнесла эту Шотландию в клочья — 4:0, относилась к каждому пасу с таким же уважением.

Так вот, все, включая меня, от этого настолько млели, что предпочли закрыть глаза на явный пенальти в их ворота, когда Робертсон в штрафной наступил на ногу Стерлингу, но на это закрыли глаза и главный судья Матео Лаос, и, что самое удивительное — ВАР. Хотя ситуация выглядела явной. Да, это дико не ложилось в эмоциональное восприятие игры, было миллион раз нелогично и несправедливо, а у Стерлинга репутация симулянта. Но это, черт возьми, было!

Правда жизни не всегда укладывается в наши представления о ней. Вот мы сейчас думаем: ну и слава богу, что Лаос не заметил, а ВАР проигнорировал. Шотландцы-то поражения точно не заслужили, тем более вот такого, на ровном месте.

Мы так думаем — и тем самым мыслим двойными стандартами. Потому что, с одной стороны, хотим, чтобы в футболе все было честно, а с другой — чтобы было так, как справедливо кажется нам. Но почему-то совпадает это не всегда...

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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