Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби

Обозреватель «СЭ» — о матче на «Уэмбли».

Смотрел на равную, смелую, творческую, с хорошей распасовочкой игру Шотландии против Англии — и не верил, что меньше двух лет назад Россия дважды обыграла ее в отборе этого Евро с общим счетом 6:1. А в Лужниках и вовсе отвозила — 4:0. Что три мяча в двух этих матчах засадил Дзюба, что издали едва не порвал сетку Оздоев...

Решил сравнить состав шотландцев с теми матчами. В Глазго в основе играло шестеро тех, кто вышел против Англии, в том числе все ключевые исполнители — Робертсон, Мактоминай, Макгинн, вратарь Маршалл. В Москве — четверо.

Да, наполовину состав изменился. Но по духу — вообще другая команда. И Англия — ничуть не сильнее. Кстати, 9 из 11 игроков основного состава Шотландии — из АПЛ. Чему тут сильно удивляться? Удивительнее, что они так с нами играли...

А вот в чем заключалась работа главного тренера англичан Гарета Саутгейта, я так и не понял. Англия вообще пока на Евро-2020 не выглядит топ-командой. Но мало ли что в группе бывает...

И вот еще какая интересная психологическая ситуация. Ближе к концу первого тайма плюс-минус все, кроме фанатов сборной Англии, начали болеть за Шотландию благодаря и ее игре, и самоотдаче, и статусу андердога.

Так и продолжалось до конца матча, а я, наблюдая за тем, как эти парни играли в пас и дорожили мячом (шотландцы!), вспоминал слова хоккеиста Никиты Кучерова о том, чему его прежде всего учил детский тренер Геннадий Курдин: «С уважением относиться к каждому пасу». Вот так Шотландия и делала, чего от нее ждали меньше всего. И мне мечталось, чтобы сборная России, которая в осенних Лужниках 2019-го разнесла эту Шотландию в клочья — 4:0, относилась к каждому пасу с таким же уважением.

Так вот, все, включая меня, от этого настолько млели, что предпочли закрыть глаза на явный пенальти в их ворота, когда Робертсон в штрафной наступил на ногу Стерлингу, но на это закрыли глаза и главный судья Матео Лаос, и, что самое удивительное — ВАР. Хотя ситуация выглядела явной. Да, это дико не ложилось в эмоциональное восприятие игры, было миллион раз нелогично и несправедливо, а у Стерлинга репутация симулянта. Но это, черт возьми, было!

Правда жизни не всегда укладывается в наши представления о ней. Вот мы сейчас думаем: ну и слава богу, что Лаос не заметил, а ВАР проигнорировал. Шотландцы-то поражения точно не заслужили, тем более вот такого, на ровном месте.

Мы так думаем — и тем самым мыслим двойными стандартами. Потому что, с одной стороны, хотим, чтобы в футболе все было честно, а с другой — чтобы было так, как справедливо кажется нам. Но почему-то совпадает это не всегда...